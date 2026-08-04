לראשונה מאז ההנפקה ההיסטורית לפני כחודשיים, מדווחת ספייס אקס הלילה על תוצאותיה הרבעוניות.

חברת החלל של אילון מאסק מציגה הכנסות של 7.88 מיליארד דולר לרבעון, זאת בהשוואה לתחזית הכנסות ממוצעת של 6.93 מיליארד דולר. ההפסד למניה עומד על 9 סנט, זאת בהשוואה לתחזית ממוצעת של 26 סנט.

מאז ההנפקה ב-12 ליוני ירדה מניית ספייס אקס ב- 24% ומחקה חצי טריליון דולר בשווי השוק שלה, ומאז השיא אליו הגיעה ב- 16 יוני, ירדה בקרוב למחצית משוויה.

רוב הכנסותיה של SpaceX השנה, וגם מקור הרווח היחיד שלה, מגיעים מתחום הקישוריות (Connectivity) - הפעילות הכוללת את שירות האינטרנט הלווייני Starlink , שנמכר לצרכנים פרטיים וכן לגופי ממשל וצבא.

החברה עקפה את תחזיות האנליסטים בכל שלושת תחומי הפעילות המרכזיים: תחום החלל (Space) רשם הכנסות של 962 מיליון דולר, לעומת צפי של 835 מיליון דולר; פעילות הקישוריות הניבה הכנסות של 4.29 מיליארד דולר, לעומת תחזית של 3.83 מיליארד דולר; ותחום הבינה המלאכותית (AI) הסתכם בהכנסות של 2.56 מיליארד דולר, לעומת צפי של 2.18 מיליארד דולר. הנתונים מדגישים את התפקיד המרכזי של Starlink כמנוע הצמיחה והרווח של SpaceX.

כיום היא נסחרת לפי שווי של 1.6 מיליארד דולר ומחיר המניה עומד על 121 דולר. בקבוצת האנליסטים המסוקרת על ידי הוול סטריט ג'ורנל קיים רוב מוחלט לטובת המלצת קנייה למנית החלל, עם 25 שממליצים לחיוב, לעומת 7 המלצות "החזק" ועוד שתי המלצות מכירה. מחיר היעד הממוצע למניה עומד על 228 דולר - כמעט כפול ממחירו הנוכחי.

בנק אוף אמריקה, למשל, החל לסקר את המניה באחרונה וניפק לספייס אקס המלצת קניה עם מחיר יעד של 235 דולר - פוטנציאל עליה של 45% - זאת על בסיס תחזית הצופה הצלחה מסחרית מהירה מהצפוי של חללית השיגור סטארשיפ, גידול בנתח השוק של סטארלינק, רכישת מחולל קוד התוכנה קרסר ושיפור בשולי הרווח.

החשיבות של משגר ה"סטארשיפ" איננה פחותה לעתידה של החברה - על פי בנק אוף אמריקה. אם הטיל יהפוך למסחרי וישיג ביצועים טובים ואמינים, תרד עלות השיגור של החברה פי עשרה, מכונת המזומנים של ספייס אקס - סטארלינק - תוכל להתרחב משמעותית ושווקים חדשים יוכלו להתפתח בקצב מואץ יותר - בהן שרתי AI בחלל.

עוד נכתב בדוח שחיבר הבנק על חברת החלל כי מרבית המשקל בהכנסות החברה עשוי לנטות לטובת xAI, חברת הבינה המלאכותית של התאגיד - עם מתן שירותי עיבוד AI, השכרת שטחי חוות שרתים ומכירת שירותי מחולל הקוד קרסר.