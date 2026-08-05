שתי החברות הישראליות שהציגו צמיחה דו־ספרתית ברווח הנקי

14:05

העלייה במחיר מוצרי התעשייה סידרה ל-ICL רבעון חזק

חברת המינרלים דיווחה על צמיחה דו־ספרתית בהכנסות וברווח הנקי המתואם, שזינק בשיעור של 35% ● התוצאות החיוביות נתמכו על־ידי עלייה במחירי הברומין, כאשר גם מגזר האשלג והפוספט עלה משמעותית

ICL עקפה את התחזיות והכניסה ברבעון השני 2.135 מיליארד דולר, 6% מעל התחזיות שניבאו לה מעט מעל 2 מיליארד דולר. ICL גם רושמת זינוק של 35% ברווח הנקי המתואם שלה ושל 47% ברווח התפעולי ברבעון השני ביחס לרבעון המקביל לשנה שעברה, מה שמביא לעלייה משמעותית בשווי המניה שלה במסחר בבורסה. גם ה-EBITDA עולה משמעותית מ-351 מיליון דולר ל-448 מיליון.

המגזר שמוביל את העלייה הוא המוצרים התעשייתיים (ברומין) שה-EBITDA שלו יותר מהכפיל את עצמו מ-69 מיליון ל-130 מיליון, בשל זינוק במחירי הברומין בעולם, יחד עם עליה בייצור. גם מגזר האשלג והפוספט עלה משמעותית, אך מגזר "פתרונות הגידול" עבור החקלאות דווקא נחלשו מעט ברבעון הנוכחי בהשוואה לזה המקביל בשנה שעברה. אך ב-ICL מצביעים על גידול ארוך טווח מאז 2020 במגזר זה.

בנוסף, ברבעון הנוכחי, ICL הכריזו על שינוי ארגוני משמעותי: חטיבות החברה לא יחולקו לפי סוג המוצרים, אלא לפי שווקי היעד: פתרונות תזונה למזון ומשקאות, מוצרים תעשייתיים לשווקי האלקטרוניקה, האנרגיה והבנייה, פתרונות גידול עבור חקלאות, ומינרלים חיוניים (אשלג ופוספטים). המבנה הארגוני החדש יחל לפעול החל מ-2027, אך הדיווח לפיו מתחיל כבר עתה.

בנוסף, ב-ICL מדווחים על תוכנית חיסכון בעלויות ש"נועדה לצמצם את בסיס העלויות של החברה, לתמוך בהגדלת שיעורי הרווחיות, לחזק את תזרים המזומנים ולהגדיל את פוטנציאל הרווח של החברה", יישום התוכנית יחל במהלך הרבעון השלישי, והם צופים להשיג בעזרתו חיסכון של 350 מיליון דולר עד סוף 2028, כאשר התרומה הראשונה תתחיל ב-2027. החברה ממשיכה לאשר את התחזית הקיימת ל-EBITDA מותאם של 1.5-1.7 מיליארד דולר.

עידן ארץ