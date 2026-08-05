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שוק ההון והשקעות שתי החברות הישראליות שהציגו צמיחה דו־ספרתית ברווח הנקי
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שתי החברות הישראליות שהציגו צמיחה דו־ספרתית ברווח הנקי

חברת המינרלים ICL עקפה את תחזית האנליסטים ודיווחה על גידול של כ-35% וכ-17%, ברווח הנקי המתואם ובמכירות, בהתאמה • דלתא גליל כמעט הכפילה את הרווח הנקי שלה, בשל החזר מכס מהרשויות בארה"ב, אך גם בנטרולו הציגה גידול של מעל 20% בשורה התחתונה

כתבי גלובס 14:17
מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock
מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock
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14:05
העלייה במחיר מוצרי התעשייה סידרה ל-ICL רבעון חזק
חברת המינרלים דיווחה על צמיחה דו־ספרתית בהכנסות וברווח הנקי המתואם, שזינק בשיעור של 35% ● התוצאות החיוביות נתמכו על־ידי עלייה במחירי הברומין, כאשר גם מגזר האשלג והפוספט עלה משמעותית
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רבעון חיובי לדלתא גליל: הרווח הנקי כמעט הוכפל
הזינוק החריג ברווח הנקי נובע מהחזר מכס חד־פעמי של 33 מיליון דולר שקיבלה החברה מהרשויות בארה"ב, אם כי גם בנטרול ההחזר, הציגה החברה שיפור נאה עם עלייה של 22% ברווח התפעולי ו-27% ברווח הנקי