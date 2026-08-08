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איראן | סיקור שוטף

דרמה בטהרן: הנשיא פזשכיאן איים להתפטר כדי לכפות פגישה עם חמינאי

פזשכיאן מבקש להבהיר לחמינאי כי המצוקה הכלכלית במדינה הגיעה לנקודה קריטית, עד שהשגת הסכם מדיני והסרת הלחץ הכלכלי הפכו לצורך דחוף שאינו סובל דחייה • על פי הדיווח ב-CNN, גנרל קיין מנסה להוביל מהלך לסיום המלחמה עם איראן • בפנטגון מעריכים כי הפצצות אוויריות לבדן לא יכניעו את טהרן •  ברקע: החשש בצמרת הצבא האמריקני מהידלדלות במאגרי התחמושת ומערכות ההגנה • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס פורסם: 08:32 עודכן: 16:09
מסעוד פזשכיאן, נשיא איראן / צילום: ap, Alexander Nemenov
מסעוד פזשכיאן, נשיא איראן / צילום: ap, Alexander Nemenov

עדכונים שוטפים

15:37 - לוחם צה"ל נפצע באורח בינוני כתוצאה מתאונה מבצעית בדרום לבנון. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה

13:57 - איחוד האמירויות: איראן תקפה מכלית שלנו במצר הורמוז

13:28 - משמרות המהפכה: מצר הורמוז ייפתח מחדש רק אם ארה"ב תסכים לכל התנאים שלנו, ללא קשר למשא ומתן בין איראן לעומאן

12:00 - נשיא איראן איים להתפטר כדי לכפות פגישה דחופה עם חמינאי
כך מדווח אמש (שישי) העיתון "וול סטריט ג'ורנל", על בסיס דבריהם של גורמים במדינות המתווכות.

לפי הדיווח, פזשכיאן ביקש להבהיר לחמינאי באופן חד-משמעי כי מצבה הכלכלי של המדינה הידרדר לנקודה קריטית, עד שהשגת הסכם מדיני שיביא להקלות כלכליות הפכה לצורך דחוף ומיידי שאינו סובלת כל דחייה.

הדיווח ב"וול סטריט ג'ורנל" חושף עד כמה נציגי המשא ומתן האיראנים נתונים תחת לחץ כבד מבית. למעשה, תומכי ההסכם בצמרת המשטר מתקשים אפילו להשיג אוזן קשבת ופגישה אצל המנהיג העליון. המתווכים בשיחות מספרים כי הנציגים האיראנים מדברים כעת בגלוי על גבולות יכולתם להשפיע על תוצאות המגעים, ומודים כי ללא תועלת כלכלית מיידית ומוחשית, כל הסכם שיושג יהיה חסר ערך עבורם. לקריאת הכתבה המלאה

10:40 - הוסר החשש לחדירת מחבלים ביישוב עופרים שבשומרון

10:17 - התרעה על חדירת מחבלים ביישוב עופרים בשומרון

03:00 - יו"ר המטות המשולבים של צבא ארה"ב, הגנרל דן קיין, מנסה להוביל בשבועות האחרונים מהלך שקט למציאת נתיב יציאה מהמלחמה באיראן.
על פי דיווח שפורסם הלילה (בין שישי לשבת) ברשת CNN, קיין הבהיר בשיחות סגורות ליועציו הקרובים של הנשיא דונלד טראמפ כי וושינגטון חייבת למצוא דרך לסיים את העימות עם טהרן - שכן האפשרויות הצבאיות להסלמת העימות עלולות "לחזור כבומרנג".

קיין מחפש סולם לרדת ממנו", מסר גורם המעורה בפרטים. על פי הדיווח, קיין אינו היחיד שסבור שהמלחמה הגיעה לפרשת דרכים. הוא שוחח על חששותיו עם בכירים נוספים בקבינט, ובהם שר החוץ מרקו רוביו, ראש ה-CIA ג'ון רטקליף וסגן הנשיא ג'יי-די ואנס, כדי ליצור חזית אחידה שתבהיר לטראמפ את הסיכונים והמגבלות שבהסלמת הלחץ הצבאי.

הדאגה המרכזית של הפנטגון
במוקד הדאגה של הפנטגון עומדת ההבנה כי הפצצות מהאוויר, הדרך המועדפת על טראמפ עקב רתיעתו מהכנסת כוחות קרקעיים - אינן מספיקות כדי להכניע את משטר האייתוללות.
טראמפ הפגין באופן עקבי סלידה מהרעיון של שליחת כוחות קרקעיים לאיראן, ובמקום זאת אותת כי הוא מאמין שהפצצות אוויריות יכולות לאלץ אותם להסכים לעסקה בתנאים שלו. אולם קיין ואחרים בקבינט טענו בשיחות סגורות כי מדובר בתוצאה לא כל כך סבירה, כך על פי הדיווח. לקריאת הכתבה המלאה

02:52 - הסריקות בזיקים הסתיימו: הוכרזה חזרה לשגרה

01:24 - כוחות צה"ל קפצו לזיקים בעקבות דיווח על חתך שהתגלה בגדר. עד כה לא אותרו חשודים ולא ניתן לקבוע מתי בוצע החתך. הכוחות ממשיכים בסריקות כדי לשלול אירועים חריגים

פורסם לראשונה ב-N12