הלך לעולמו אופיר שחף, שותף וממייסדי קרן eHealth Ventures

אופיר שחף, שותף מנהל בקרן eHealth Ventures ובעבר מנכ"ל חברת הדסית ביו אחזקות, הלך לעולמו בסוף השבוע כתוצאה ממחלת הסרטן. הלווייתו נערכה אתמול (א') בבית העלמין בצומת מורשה ברמת השרון, והשבעה מתקיימת בבית המשפחה. שחף היה בן 59 במותו.

טלאור זק"ש, מי שהקים וניהל יחד עם שחף את קרן eHealth ועזב אותה לאחרונה, סיפר לגלובס: "עבדתי עם אופיר במשך עשור. לפני כן הוא ניהל את הדסית ביו אחזקות והוביל אותה להנפקה בבורסה, צעד מאוד חלוצי באותה התקופה.

"נפגשנו במסגרת פרוייקט ייעוץ שעשיתי עבור החברה, והצעתי לו להצטרף אליי. בהתחלה היינו בפרוייקט הזה רק שנינו, ולא ידענו אם נצליח להרים משהו. אבל הצלחנו".

eHealth גייסה זכיינים לחממה כמו מכבי, חברת מדיסון וחברת אמג'ן, והקימה מעל 20 חברות.

"השמיים היו הגבול מבחינתו"

"אופיר היה אחד האנשים הכי מוכשרים שהכרתי, הכי חכמים, עם אנגלית שמביכה בוגרי אוקספורד", מוסיף זק"ש. "השמיים היו הגבול מבחינתו, עד שלפעמים שאלתי את עצמי מדוע אדם כל-כך מוכשר החליט להצטרף אליי למסע המסוכן הזה וגם להישאר בו. אבל הבנתי בהמשך שהוא ידע לעשות משהו שהרבה אנשים לא יודעים לעשות, והוא למצוא את האיזונים הנכונים בחיים - כאילו הוא ידע, באיזה חוש, שגם את הדברים המהנים בחיים לא כדאי לו לדחות.

"בקרן הוא היה האיש שטיפל בנושאים הכי מורכבים, לא רק ברמה הטכנית, אלא במשאים-ומתנים הכי רגישים, במנכ"לים הכי מורכבים, במקרים הרבים בהם היינו צריכים להודיע ליזמים שלא בחרנו בהם, ועדיין שייצאו עם הרגשה טובה מהמפגש עם הקרן. הוא ידע להפריד עיקר מטפל ולעזור גם לאחרים לעשות את זה. הוא תמיד היה הכי מקצועי, אבל תוך כדי כך גם נעים ובגובה העיניים.

"ישיבות הצוות של הקרן בכל יום רביעי היו מסורת שאופיר יזם, והן תמיד היו מתחילות בקוקטיילים שהוא היה מכין לכל אחד לפי טעמו, ותמיד היה דואג שיהיו אוכל ופינוקים. הוא ארגן רכיבות אופניים קבוצתיות עם כל חברות הפורטפוליו.

"בהזדמנות מאוד נדירה שבה היה לנו יחד יום פנוי בחו"ל, בלאס וגאס, במקום ללכת להמר או לראות איזה מופע, הוא דאג שיגיע לנו ב-7:30 בבוקר ליד המלון ואן עם אופניים, ורכבנו למדבר - מסביבנו קקטוסים וחמורי פרא, ובאופק הרים מושלגים, כי זה היה חורף. אלה החוויות שאזכור מאופיר לא פחות מאשר את העבודה".

"אבידה גדולה, גם אנושית וגם לתחום"

שחף היה נשוי ליעל, אב לשלושה ילדים, עמית, רועי ונעה, ואח לאור וענבר. הוא למד משפטים באוניברסיטת תל אביב ועשה תואר שני במינהל עסקים, מימון ויזמות מאוניברסיטת ניו יורק.

לפני התפקיד בהדסית ביו אחזקות, שחף שימש בתפקידים בכירים בקרן ההשקעות פרימוורה, בכלל ביו אחזקות ובחברת הביוטק פרוטליקס. לאורך עשור התנדב כמנטור וכמדריך ריצה לבני נוער בהוסטלים.

לדברי זק"ש, "זו אבידה גדולה, גם אנושית וגם לתחום. אשתו יעל סיפרה שבבית החולים הוא אמר לה שהיו לו חיים לא ארוכים מספיק, אבל מאוד טובים ומגוונים".