סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

06:50

אופטימיות זהירה נרשמת הבוקר בשווקים לאור חוסר הוודאות סביב ההסכם בין ארה"ב לאיראן ודוחות טובים של שתיים ממניות ה-AI בוול סטריט. בתוך כך מחיר הנפט עולה ב-0.5% ל-89.5 דולר ומשלים שישה ימי עליות רצופים, הרצף העליות הארוך ביותר מאז אפריל.

אסיה

באסיה נרשמת מגמה מעורבת: הקוספי בדרום קוריאה מזנק בכ-5% , הניקיי ביפן ללא שינוי, הנג סנג בהונג קונג יורד ב-1%, מדד שנגחאי בסין עלה בירידה קלה.

איתות חיובי מוקדם לסקטור השבבים בוול סטריט, השתיים של דרום קוריאה, SK hynix וסמסונג אלקטרוניקס מזנקות הבוקר והוא מגיע אחרי הדוחות החזקים של קורווייב והתחזית האופטימית של סופר מיקרו, השתיים, זינקו בחדות במסחר המאוחר בוול סטריט.

וול סטריט

וול סטריט ננעלה אתמול בירידות, בהובלת מניות הטכנולוגיה, לאחר שהתקוות לפתיחה מחדש של מצר הורמוז התפוגגו והתגברו הספקות לגבי האפשרות שארה"ב ואיראן יגיעו להסכם. ה־S&P 500 ירד ב־0.3%, הנאסד"ק איבד 0.6% והדאו ג'ונס ללא שינוי.

החוזים העתידיים בניו יורק נסחרים הבוקר בעלייה קלה של עד 0.2%. אפשר שתנודתיות תרשם לקראת פרסום מדד המחירים לצרכן שיפורסם אחר הצהריים ולפני פתיחת המסחר. הצפי הוא התמתנות בלחצי המחירים שמצידה עשויה להפחית את הלחץ על הפד להעלאת ריבית. אם כך יהיה, וול סטריט תגיב כנראה בחיוב והתגובה תהדהד לשוק המקומי.

תל אביב

לאחר הדוח המצויין של בנק הפועלים אתמול, הבוקר מחכים לדוח של בנק לאומי שיתפרסם הבוקר.

למניות הדואליות לא תהיה הרבה השפעה הבוקר, רובן ללא פער ארביטרז' משמעותי. שתיים מהן יאזנו אחת את השניה: טאואר תרד בכ-3% בפתיחה, קמטק תעלה בשיעור דומה. נאייקס שאיבדה כ-25% ביומיים האחרונים, תיפתח בעלייה של מעל 3%.

אתמול נרשמו ירידות קלות לאחר יום הפכפך שהתנהל ברובו בירידות עד 1% שהלכו ונחלשו עד סוף היום. מדד ת״א 35 עבר לעלייה קלה לקראת הנעילה. מדד ת״א 90 המשיך במגמה השלילית.

מדד הבנקים בלט במגמה הפוכה עם עליה של 2.5%, לעומת זאת מדד הביטוח ירד ב-2%, ירידה חדה במיוחד נרשמה גם במדד המניות הבטחוניות. את הירידות במדד הובילה מניית אלביט למרות שפרסמה דוחות מצויינים. אך נראה שהמשקיעים ציפו ליותר בעיקר לאור התמחור הגבוה של המניה.

תסריט דומה חזר על עצמו עם מניית תורפז שהגיבה בירידה חדה גם היא לאחר פרסום דוח שעלה על הציפיות. נאייקס המשיכה בתגובה שלילית חדה אחרי הדוחות המאכזבים שפירסמה אמש.

שוק המטבע

השקל די יציב הבוקר ונסחר בכ-3 שקלים לדולר אחד.

השפעת ההתערבות המשותפת של יפן וארה"ב בשוק המט"ח מתפוגגת, והין נחלש שוב ומתקרב לעבר 160 ין לדולר - רמה שנחשבת לסף שבו הרשויות ביפן עשויות לשקול התערבות נוספת.

מדובר בהיפוך משמעותי עבור המטבע היפני, שהתחזק בחדות לאחר ההתערבות המשותפת בחודש שעבר. אחת הסיבות לחולשת הין היא המשך פעילות עסקאות ה-Carry Trade. לדברי דרק הלפני מ־MUFG Bank, המגמה עשויה להימשך כל עוד שוקי המניות מפגינים חוסן והתנודתיות בשווקים נותרת נמוכה.

עוד משהו שכדאי לדעת

וול סטריט יקרה היום כמו בבועת הדוט־קום - אבל יש הבדל.

מדד S&P 500 נסחר כיום במכפיל שילר של כ-42. הפעם האחרונה (והיחידה) שבה המדד שהה ברמות האלה הייתה בשיא בועת הטכנולוגיה, סביב החודשים ינואר עד יולי בשנת 2000, רגע לפני שהשוק החל בקריסה של כ-50%. המשמעות: המשקיעים משלמים כיום מחיר גבוה במיוחד ביחס לרווחים ארוכי הטווח.

אבל לפי FactSet: בעונת הדוחות הנוכחית, רווחי חברות מדד S&P 500 נמצאים בקצב צמיחה של כ־ 50% לעומת הרבעון המקביל. הקצב המהיר ביותר מאז הרבעון השני של 2021.

כ־86% מהחברות שכבר פרסמו דוחות עקפו את תחזיות הרווח, לעומת ממוצע של כ־78% בחמש השנים האחרונות. בסך הכול, החברות עקפו את תחזיות הרווח בכ־29% בממוצע, הפתעת רווחים חריגה במיוחד. מגזר הטכנולוגיה צפוי להציג צמיחת רווחים של כ־70%, אבל שמונה מתוך 11 המגזרים במדד צפויים לרשום צמיחה דו־ספרתית ברווחים.