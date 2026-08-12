צה"ל זיהה איום חדירה בקו הצהוב - ולא הגיב

עדכונים שוטפים

01:30 - מיירט שוגר לעבר מטרה שזוהתה לאחר מכן כירי של כוחות צה"ל בדרום לבנון, אין נפגעים והאירוע מתוחקר

20:09 - תקרית אחת ברצועת עזה שאירעה לאחרונה ממחישה כנראה יותר מכול את המציאות המורכבת שאיתה צריכים להתמודד לוחמים שמוצבים בגזרה, בייחוד אחרי כניסתו לתוקף של השלב הבא בתוכנית 15 הנקודות. בצה"ל זיהו פעילות חריגה של מחבלים, שהעלתה את החשש שהם נערכים לחצות את הקו הצהוב. בצבא העלו כוננות והקפיצו כוחות לגדר - אך לא תקפו בתגובה.

לוחמים בשטח שנכחו בתקרית הזו סיפרו לחדשות 12 שהם ביקשו אישור לתקוף באזור כדי שלא להיות מופתעים על ידי המחבלים ולשמר את ההרתעה. אלא שבצה"ל העדיפו להישאר בכוננות גבוהה בהגנה כי לא זיהו "משהו ספציפי לתקוף" - והוחלט, כאמור, שלא לתקוף. לקריאת הכתבה.

22:00 - צבא ארה"ב מאשר שמסוק אמריקני ירה טיל לעבר ספינה במפרץ עומאן: "הספינה כבר לא מפליגה לאיראן"

פורסם לראשונה ב-N12.



