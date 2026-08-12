החברה שרווחיה זינקו בקרוב ל-600% - והסיבה לנתון היוצא דופן

12:34

בזכות המחסור בחשמל בארה"ב: רווחי OPC זינקו בחדות

החברה דיווחה על רווח נקי בגובה של 34 מיליון דולר - יותר מפי שישה לעומת זה שנרשם ברבעון המקביל אשתקד ● ההכנסות כמעט הכפילו את עצמן, ועמדו על 379 מיליון דולר

הרווח הנקי של או פי סי אנרגיה מזנק ל-34 מיליון דולר בהשוואה ל-5 מיליון בלבד ברבעון המקביל בשנה שעברה, והחברה מזנקת במסחר בבורסה. זאת בזכות מחירי חשמל גבוהים במיוחד ברשת החשמל האמריקאית PJM, שסובלת ממחסור ניכר בחשמל לאור ביקושים חסרי־תקדים מצד חוות שרתים. OPC מדווחת גם על התקדמויות משמעותיות מספר פרויקטים בארה"ב ובישראל.

ההכנסות של OPC ברבעון הנוכחי כמעט והכפילו את עצמן, מ-195 מיליון דולר ברבעון השני של 2025 ל-379 מיליון דולר כעת. גם ה-EBITDA עלה בעשרות אחוזים ל-131 מיליון דולר, והשורה התחתונה כאמור עמדה על 34 מיליון דולר. מדובר בעלייה של 580% - כלומר, יותר מפי שישה מאשר ברבעון המקביל. העלייה בהכנסות וברווחים נבעה מחיבור לחשמל של מספר פרויקטים, והביקוש האדיר לחשמל ברשת PJM בצפון-מזרח ארה"ב בה OPC מחזיקים בפוזיציה רחבה יחסית. גם בישראל, OPC רשמה עלייה של 10 מיליון דולר בהכנסות, אך כמעט הכל נובע מהתחזקות של השקל ביחס לדולר.

בנוסף, OPC מדווחים על מספר התקדמויות בפרויקטים שלהם. ניתן לראות את הפרויקט הסולארי הגדול ברמת בקע, כמו גם תחנת הכוח שהם בונים עבור מפעל אינטל בקריית גת. גם פרויקט באסין ראנץ' הסולארי הענק (1.4 ג'יגהוואט) נמצא בבנייה פעילה בטקסס, כמו גם הסגירה הפיננסית של תחנת הכוח OPC חדרה. פרויקטים גדולים נוספים, כמו שדה סולארי ענק (2.1 ג'יגהוואט) במערב וירג'יניה שמתקדם "על הנייר", ותחנת הכוח (מונעת הגז) ווקר באוהיו שהסכם רכישת חשמל נמצא כעת במו"מ מתקדם עם "היפרסקיילר", כלומר אחת מחברות הטכנולוגיה שמעוניינות בחשמל עבור חוות השרתים שלהן.

עידן ארץ