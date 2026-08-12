החברה שרווחיה זינקו בקרוב ל-600% - והסיבה לנתון היוצא דופן

למיטב טרייד יש כבר 132 אלף חשבונות מסחר. הרווח עלה ב-12% ברבעון האחרון
מניית מיטב טרייד , חברת המסחר העצמאי של בית ההשקעות מיטב, משלימה זינוק של 380% מאז ההנפקה שלה בתחילת 2024 והמניה נסחרת לפי שווי של 1.2 מיליארד שקל. רגע לפני ההנפקה, ניהלה החברה 67 אלף חשבונות מסחר וכעת היא מנהלת כבר 132 אלף חשבונות נכון לחודש יולי האחרון, והיא ממשיכה להיות גוף המסחר החוץ־בנקאי הגדול ביותר ללקוחות הפרטיים (ריטייל).
ברבעון השני לבדו, גייסה מיטב 9,200 לקוחות חדשים, ומתחילת השנה מדובר על תוספת של 18.9 אלף לקוחות חדשים.
גם תוצאות החברה ממשיכות לצמוח, כאשר ההכנסות ברבעון השני של השנה עמדו על כ-76.6 מיליון שקל, עלייה של 16% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. בחברה מסבירים את הצמיחה בתוצאות בגידול בכמות הלקוחות, שמשתרשר לדמי הניהול שמקבלת החברה.
מיטב טרייד גם נהנית מהעלייה בפעילות המסחר בבורסה בת"א, כשלדבריה עיקר הגידול בפעילות הברוקראז' שלה נבעה מהגידול בפעילות במסחר בישראל. על פי נתוני הבורסה לניירות ערך, במחצית הראשונה של 2026 עמד מחזור המסחר הממוצע בבורסה על 5.7 מיליארד שקל ביום, לעומת מחזור ממוצע של 3.4 מיליארד שקל בשנה שעברה ו-2.2 מיליארד שקל בשנת 2024, כשגם המעבר למסחר ביום שישי בתחילת השנה הנוכחית סייע לגידול במחזורים.
הרווח הנקי עלה ב-12% לסכום של 18.1 מיליון שקל. מיטב טרייד גם מחלקת את רוב הרווח שלה כדיבידנד. הדיבידנד על דוחות הרבעון השני של השנה יעמוד על 13 מיליון שקל, יותר מ-70% מהרווח הנקי.
אושר טובול, מנכ"ל מיטב טרייד השקעות, מציין כי "בתקופה האחרונה, השקנו מערכת מסחר חדשה, הכוללת פיצ'רים חדשניים, כגון גרפים של Trading View, מסחר בשברי מניות, הוראה מחזורית לניירות ערך וכלים תומכי החלטה".
טובול אף הביע תמיכה ברפורמה להקמת חשבון מסחר כולל, בו ינוהלו כל החשבונות של הציבור. מיטב טרייד, כמובן, תהיה אחת הנהנות מכך, שכן הבנקים לא יוכלו בשלב הראשון להתחרות על הלקוחות בפלטפורמה החדשה. לדבריו, "יישום המלצות ועדת הארביטראז' ובראשן הקמת חשבון השקעה ייעודי, עשויות להאיץ את המעבר של ציבור החוסכים והמשקיעים בישראל לפלטפורמות מסחר חוץ־בנקאיות".
נתנאל אריאל