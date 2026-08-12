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החברה שרווחיה זינקו בקרוב ל-600% - והסיבה לנתון היוצא דופן

גלובס מביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם • הרווחים של OPC אנרגיה זינקו ביותר מפי שישה, לנוכח מחירי חשמל גבוהים במיוחד ברשת החשמל האמריקאית PJM, שסובלת ממחסור • מיטב טרייד דיווחה על צמיחה דו־ספרתית בשורה העליונה והתחתונה, בזכות גידול בכמות הלקוחות ברבעון השני

כתבי גלובס 12:30
העדכונים החשובים
12:34
בזכות המחסור בחשמל בארה"ב: רווחי OPC זינקו בחדות
החברה דיווחה על רווח נקי בגובה של 34 מיליון דולר - יותר מפי שישה לעומת זה שנרשם ברבעון המקביל אשתקד ● ההכנסות כמעט הכפילו את עצמן, ועמדו על 379 מיליון דולר
12:49
למיטב טרייד יש כבר 132 אלף חשבונות מסחר. הרווח עלה ב-12% ברבעון האחרון
חברת המסחר העצמאי דיווחה על צמיחה דו־ספרתית בשורה העליונה והתחתונה, אותה ייחסה לגידול בכמות הלקוחות, שמשתרשר לדמי הניהול שהיא מקבלת