בית הדין לעבודה בתל אביב אישר ניהול תביעה ייצוגית נגד קופות החולים מכבי, לאומית, מאוחדת וכללית בטענה כי הן מעניקות העדפה פסולה למשפחות מרובות ילדים, בכך שהן פוטרות מתשלום החל מהילד הרביעי. בית הדין המליץ לקופות החולים לשוב ולבחון את חוקיות התעריף המשפחתי המוזל ואת האפשרות לבטלו.

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ארבע אימהות הגישו את הבקשה, בטענה כי קופות החולים מפרות את עקרון השוויון המעוגן בחוק ביטוח בריאות ממלכתי באופן בוטה וממושך על ידי מתן הטבות מפליגות עבור הילד הרביעי ואילך. נטען כי מדיניות זו גורמת לכך שמבוטחים מסוימים מקבלים שירותי בריאות נוספים על חשבון מבוטחים אחרים ובכך יש אפליה פסולה.

בתביעה נטען כי לפי נתוני הלמ"ס לשנת 2020, שיעור הפריון של נשים חרדיות עומד על 6.64 ילדים לאישה לעומת 1.96 לנשים חילוניות, כך שההטבה מיטיבה באופן לא מידתי עם הציבור החרדי. נטען גם כי מספר הילדים אינו מהווה קריטריון ענייני לבחינת מצב כלכלי וכי החוק אוסר שקילת שיקולים כלכליים.

הקופות טענו כי ההטבה אושרה על ידי משרד הבריאות ולפיכך יש לעתור נגדו. משרד הבריאות נמנע מלנקוט עמדה אך הבהיר כי בכוונתו להקים צוות שיקיים עבודת מטה ייעודית. זאת לצורך בחינה, באופן צופה פני עתיד בלבד, של הטבת הפטור מתשלום החל מהילד הרביעי.

פעילות קופות החולים היתה בהתאם להנחיות הרגולטור ואישורו

בית הדין קבע כי עמדת משרד הבריאות "מתקשה ליישב את ה"היתר" שנקבע במסמך משנת 2005, שלפיו "אין מניעה לקבוע תעריף למשפחה", עם ההוראות המפורשות של חוק ביטוח בריאות ממלכתי המחייבות גביית דמי ביטוח מכל מבוטח לפי גילו". נקבע כי בנסיבות שבהן משרד הבריאות מתקשה לעמוד מאחורי כלל שקבע, "עלה בידי המבקשות להוכיח לכאורה כי עומדת להן עילת תביעה שיש סיכוי סביר שתוכרע לטובת חברי הקבוצה".

בית הדין אישר לנהל את התביעה, אך ציין כי יהיה קושי לפסוק פיצוי בשל העבר מאחר ופעילות קופות החולים היתה בהתאם להנחיות הרגולטור ואישורו. יחד עם זאת, מאחר ונתבעו גם סעדים אופרטיביים צופי פני עתיד - אחד מהם הוא שהקופות יבטלו את התעריף המשפחתי המוזל - ומאחר ומשרד הבריאות כבר לא מאחורי ההיתר להטבה - יש הצדקה בהמשך ניהול ההליך.

את התביעה הייצוגית הגישו גל ברקוביץ פיזנטי, תמר כץ, שירה ברגמן ומעין וינר שבלמן באמצעות עוה"ד חגי קלעי וליאור סוקול.