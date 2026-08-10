אושרה ייצוגית נגד גולדה: מכרה גלידות "ללא סוכר" שהכילו סוכר

בית המשפט המחוזי מרכז אישר אתמול (א') ניהול תביעה ייצוגית נגד "אניטה גלידה", המפעילה את רשת הגלידריות "גולדה", על כך שגלידות שסומנו "ללא סוכר" הכילו בפועל סוכר מסוג לקטוז, פי 13 מהסף המותר בתקנות.

הנזק מוערך על-ידי התובעת הייצוגית בכ-350 מיליון שקל לכל מי שרכש ברשת "גולדה" או ברשת "אניטה" גלידה "ללא סוכר" בשבע השנים האחרונות. "גולדה" כבר לא מייצרת את הגלידות שסומנו כך.

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במסגרת הבקשה הוגשו בדיקות מעבדה של גלידות שסמונו "ללא סוכר" בטעמי אגוז לוז וקפה, ונמצא שהן הכילו 6.6 גרם סוכר מסוג לקטוז לכל 100 גרם. פי 13.2 מהסף הקבוע בתקנות המתיר לסמן מוצר "ללא סוכר" רק כאשר הוא מכיל פחות מ-0.5 גרם סוכר ל-100 גרם.

השופטת איריס רבינוביץ-ברון קבעה כי התובעת הייצוגית הצליחה לבסס, ברמה הנדרשת לצורך קבלת אישור לניהול ההליך, כי "קיימת אפשרות סבירה שהטענה כי הסימון 'ללא סוכר' עלול להטעות ולכן מהווה הטעיה צרכנית תתקבל בהליך".

עוד נקבע כי "יש יסוד לסברה כי תכולת הסוכר במוצר היא עניין מהותי עבור צרכן הרוכש גלידה המסומנת 'ללא סוכר' בגלידריה שבה רובן המכריע של הגלידות אינן כאלה".

הרשת הסכימה כי שיווקה גלידות עם הסימון "ללא סוכר"

הבקשה לתובענה ייצוגית הוגשה לפני שנתיים. הצדדים פנו לגישור בפני השופט בדימוס פרופ' יורם דנציגר, שלא צלח. במסגרת ההליך המשפטי, הרשת הסכימה כי שיווקה גלידות עם הסימון "ללא סוכר" כשהן הכילו לקטוז, וכי לקטוז הוא סוג של סוכר הקיים באופן טבעי בחלב.

יחד עם זאת, הרשת טענה כי לא מדובר בהטעיה צרכנית, אלא הכינוי "ללא סוכר" בנסיבות אלה מקובל ומובן על-ידי ציבור הצרכנים, והכוונה היא שהגלידה לא כוללת סוכר מוסף להמתקה, בשונה מגלידות "רגילות". עוד נטען כי אין בצריכת הגלידה סיכון בריאותי, וכי המושג "ללא סוכר" אינו מדעי אלא צרכני.

השופטת דחתה את טענות הרשת. היא קבעה כי "פרשנות המתבקשת לסימון 'ללא סוכר', ככזה אשר עלול להטעות את הצרכן, היא פרשנות סבירה".

התביעה אושרה בעילות של הטעיה צרכנית לפי חוק הגנת הצרכן, הפרת חובה חקוקה, לרבות הפרת תקן ישראלי 327 המחייב לפרט בנקודת המכירה את סוג הגלידה ואת קיומם של ממתיקים, רשלנות ועשיית עושר ולא במשפט.

הקבוצה שאושרה היא לקוחות רשת גולדה או אניטה שרכשו בשבע השנים האחרונות את מוצרי הגלידה שהוגדרו "ללא סוכר", לרבות מי שרכשו בגלידריות עצמן ומי שרכשו באמצעים מקוונים.

לאור ההחלטה ומאחר שהמוצרים ממילא כבר לא נמכרים ברשת, השופטת המליצה לצדדים לבוא בדברים בניסיון לסיים את התביעה.

גולדה: "בהמשך הדרך יתברר כי אין בסיס לטענות"

לדברי עו"ד אור ירקוני ממשרד עורכי הדין ירקוני שגב אלדר, המייצג את המבקשת יחד עם עו"ד אורי אלדר ועומרי שגב, "כאשר עסק כותב על מוצר 'ללא סוכר', הוא נוטל אחריות לכך שהמילים הללו משקפות את המציאות. הניסיון להפוך בדיעבד את הביטוי 'ללא סוכר' ל'ללא תוספת סוכר' מטיל על הצרכן את האחריות לפער שבין המצג לבין המוצר. הדין הצרכני פועל בכיוון ההפוך: האחריות לדיוק, לבהירות ולמניעת הטעיה מוטלת על מי שמנסח את המצג ומפיק ממנו תועלת מסחרית".

מרשת "גולדה" נמסר בתגובה: "חשוב להבהיר כי בניגוד לרושם שעלול להיווצר מחלק מהפרסומים, גולדה לא חויבה לשלם 350 מיליון שקל - ואף לא סכום כלשהו. מדובר בסכום שהתובעת עצמה בחרה לנקוב בו במסגרת בקשתה, ללא כל תימוכין, ואשר לעמדת גולדה הוא מופרך וחסר כל בסיס.

"ההליך מצוי בשלב מקדמי בלבד, ובית המשפט טרם הכריע בתביעה לגופה ובוודאי שלא פסק פיצוי כלשהו. אנו משוכנעים כי בהמשך הדרך יתברר כי אין בסיס לטענות ולסכומים הנטענים בתביעה.

"גולדה עשתה ועושה כל מאמץ לפעול בהגינות ובשקיפות מלאה כלפי לקוחותיה, ומעולם לא ביקשה להטעותם. היא תמיד תמשיך לנהוג בדרך זו, ובמקביל להגן על עמדתה בבית המשפט".