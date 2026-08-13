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אנתרופיק

דיווח: אנתרופיק במגעים לרכישת דקארט הישראלית ב־6 מיליארד דולר

לפי בלומברג, מפתחת קלוד מנהלת מגעים לרכישת חברת ה־AI שהקימו יוצאי 8200 • אם תושלם, תהיה זו רכישת ענק חריגה עבור אנתרופיק ואחד האקזיטים הגדולים בהייטק הישראלי • השבוע דווח בכלכליסט כי דקארט "על הכוונת של מאסק", אך הוא הכחיש: "פייק ניוז"

מיטל וייזברג 06:17
אנתרופיק / צילום: Shutterstock
אנתרופיק / צילום: Shutterstock

חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק (Anthropic), מפתחת מודלי קלוד, מנהלת מגעים לרכישת הסטארט־אפ הישראלי דקארט (Decart) תמורת כ־6 מיליארד דולר. כך דווח הערב (ה’) בבלומברג, מפי גורמים המעורים בפרטים. לפי שעה לא נחתמה עסקה, והמגעים עדיין עשויים שלא להבשיל.

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אם תושלם, תהיה זו רכישה גדולה וחריגה עבור אנתרופיק, שנחשבת לאחת המתחרות המרכזיות של OpenAI בשוק הבינה המלאכותית. עבור דקארט, שנוסדה לפני פחות משלוש שנים, העסקה עשויה להפוך לאחד האקזיטים הגדולים בתולדות ההייטק הישראלי.

הרכישה האפשרית מגיעה על רקע המרוץ בין מעבדות הבינה המלאכותית לשיפור היעילות של אימון המודלים והפעלתם. מעבר למודלים ליצירת וידאו וסביבות אינטראקטיביות בזמן אמת, דקארט פיתחה את DOS, שכבת תוכנה שנועדה לייעל את תהליכי האימון וההרצה של מודלי AI ולהפיק ביצועים גבוהים יותר מתשתיות המחשוב הקיימות. שילוב הטכנולוגיה עשוי לסייע לאנתרופיק להפחית את עלויות המחשוב של Claude ולהאיץ את פעילות המודלים שלה.

בתוך שלושה חודשים: משווי של 4 מיליארד דולר לעסקה של 6 מיליארד

דקארט הוקמה בסוף 2023 בידי ד"ר דין לייטרסדורף ומשה שלו, יוצאי יחידה 8200. החברה מעסיקה כ־100 עובדים ופועלת בתחום תשתיות הבינה המלאכותית ובפיתוח "מודלי עולם"- מערכות שמייצרות ומדמות סביבות דינמיות בזמן אמת.

בחודש מאי השלימה דקארט גיוס של 300 מיליון דולר לפי שווי של כ־4 מיליארד דולר. את הסבב הובילה קרן Radical Ventures, והשתתפו בו בין היתר אנבידיה, סקויה, בנצ’מרק, אדובי ונצ’רס וטויוטה ונצ’רס. אמזון הצטרפה כלקוחה אסטרטגית. בסך הכול גייסה החברה יותר מ־450 מיליון דולר מאז הקמתה.

בין מוצריה של החברה נמצאים Lucy, מודל המאפשר ליצור ולערוך וידאו בזמן אמת, ו־Oasis, מודל שמייצר סביבות אינטראקטיביות ומשמש בין היתר ליישומי רובוטיקה ובינה מלאכותית פיזית. התשתית שמאחוריהם מאפשרת להריץ יישומי AI במהירות גבוהה ובזמן השהיה נמוך.

מאסק הכחיש: "פייק ניוז"

הדיווח בבלומברג מגיע ימים ספורים לאחר שכלכליסט דיווח כי דקארט מנהלת מגעים מתקדמים למכירתה תמורת 6-7 מיליארד דולר. בכותרת הפרסום נכתב כי החברה "על הכוונת של מאסק", ובגוף הידיעה נטען כי SpaceX עשויה להיות הרוכשת. לצד החברה של מאסק הוזכרו גם אמזון ונביוס כמתעניינות אפשריות, לאחר שמגעים קודמים עם אנבידיה לא הבשילו.

אילון מאסק הכחיש לאחר מכן כי SpaceX היא הרוכשת. בתגובה לפוסט ברשת X, שהציג את החברה שלו כמי שמנהלת מגעים מתקדמים לרכישת דקארט, כתב מאסק: "פייק ניוז".