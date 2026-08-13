העיתונאי אורן נהרי הלך לעולמו בגיל 70

העיתונאי ומגיש חדשות החוץ הוותיק אורן נהרי הלך לעולמו. תאגיד השידור הישראלי הודיע היום (ה') על מותו ונפרד ממי שהיה במשך עשרות שנים מאחד הקולות המזוהים ביותר עם השידור הציבורי ועם סיקור העולם בתקשורת הישראלית.

מותו של נהרי מגיע ימים ספורים בלבד לאחר ששידר בפעם האחרונה את תוכניתו בכאן רשת ב'. בשבת האחרונה נפרד מהמאזינים בעקבות ההחמרה במחלת ניוון השרירים ALS, וסיפר כי המחלה המתקדמת במהירות כבר פוגעת בנשימה, בבליעה ובדיבור ואינה מאפשרת לו להמשיך לשדר.

בתאגיד ספדו לנהרי וכינו אותו "מהסמלים הבולטים של השידור הציבורי ומעמודי התווך של סיקור חדשות החוץ בישראל". בהודעה נכתב כי במשך שנים תיווך נהרי את המתרחש בעולם לצופים ולמאזינים "באהבה, בסקרנות, בכישרון ומתוך תחושת שליחות עיתונאית אמיתית".

נהרי מונה כבר בראשית שנות ה-90 לעורך חדשות החוץ של הערוץ הראשון, תפקיד שהפך לאורך השנים למזוהה עימו במיוחד. בתאגיד ציינו כי במסגרת עבודתו הוא "הניח את היסודות לסיקור חדשות החוץ בישראל". לאורך השנים השתתף בשורת תוכניות מרכזיות בערוץ הראשון, בהן "רואים עולם", "גלובוס" ו"מהיום למחר".

במהלך הקריירה הארוכה שלו סיקר נהרי כמה מהאירועים ההיסטוריים הגדולים של העשורים האחרונים. הוא עבר בצמתים מרכזיים של סוף המאה ה-20 ותחילת המאה ה-21 - מהבחירות הדמוקרטיות בדרום אפריקה ורצח העם ברואנדה, דרך מתקפת הטרור ב-11 בספטמבר ועד טבח ב-7 באוקטובר.

בשנים האחרונות שב נהרי לשידור הציבורי והגיש מדי שבוע בכאן חדשות ברשת ב' את "שבת עם אורן נהרי". לאחרונה הגיש יחד עם ערן סיקורל גם את סדרת התוכניות "הניסוי האמריקאי", לציון 250 שנה לעצמאות ארה"ב.

מסר אחרון למאזינים

רק לפני חמישה ימים, ב-8 באוגוסט, הגיש נהרי את תוכניתו האחרונה. הוא סיפר למאזינים כי בשל התקדמות מחלתו לא יוכל להמשיך לשדר. "הקול שלי הולך ודועך, הנשימה שהייתה פעם מובנת מאליה הפכה למאמץ, והדיבור, כלי העבודה שלי עשרות שנים, נעשה קשה יותר מיום ליום", אמר רק בשבוע שעבר.

לקראת סיום השידור הותיר נהרי למאזיניו מסר אחרון, שהפך כעת למילות הפרידה שלו מהציבור: "זכרו - העולם רחב, מורכב, צריך להסתכל בו בעיניים פקוחות. זו הייתה המשימה שלי, זו הבקשה האחרונה שלי מכם - המשיכו להסתכל, להקשיב, לשאול שאלות, לא לקחת דברים כמובנים מאליהם, ולהמשיך להתעניין".

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12