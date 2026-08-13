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מדד המחירים ליצרן

המומחה שמסביר: ייתכנו הפתעות בנתוני האינפלציה מחר

מדד המחירים לצרכן ביולי צפוי לעלות ב־0.2%-0.3% ולהוריד את האינפלציה השנתית • למרות זאת, בנק ישראל עשוי שלא להוריד ריבית, בשל גורמים שעלולים להעלות את האינפלציה, כמו עליות מחירי הנפט והתייקרות הדיור • הכלכלן הראשי של בנק מזרחי טפחות מציע לא להסתפק בשורה התחתונה בלבד

אסף זגריזק 12:51
אינפלציה / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי
אינפלציה / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

מדד המחירים לצרכן לחודש יולי 2026 צפוי להתפרסם מחר (ו'), ולפי ההערכות בשוק ההון הוא צפוי לעלות בכ-0.2%-0.3%, כך ששיעור העלייה מאז החודש המקביל אשתקד יפחת מ-1.6% ל-1.4%. נתון זה מקרב את האינפלציה לגבול התחתון של יעד בנק ישראל (1%).

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לכאורה, הדבר אמור להוביל לפעילות מהירה ודרסטית יותר של בנק ישראל בתוואי הורדת הריבית. למרות זאת, רונן מנחם, הכלכלן הראשי של בנק מזרחי טפחות, מציע לצנן את ההתלהבות ולא להסתפק בשורה התחתונה בלבד - אלא לבחון בפרט את הגורמים שמשפיעים על המדד ואת התנודתיות בהם.

זאת לרבות מחירי הנפט, "ששינו, בינתיים, כיוון ושבו לעלות, על רקע המשך המתיחות במזרח התיכון. מחירי הנפט הם גורם היצע חיוני, וכשהם עולים, השאלה היא כמה יקטינו הצרכנים את הביקוש למוצרים ולשירותים אחרים.

"נושא זה מקשה על מתן תחזית חודשית למדד. הדבר גם מקנה חשיבות יתר למדד המחירים ליצרן, המשקף באופן ישיר יותר את השלכות מחירי הדלקים והתשומות, וממנו ניתן יהיה ללמוד על השפעות צד ההיצע והתמסורת על מדד המחירים לצרכן בתקופה הקרובה", הוא הסביר.

כמו כן, לדבריו, "מדובר בתקופה תנודתית, המושפעת רבות מסעיפי הנסיעות, הנופש, והטיסות. מחירים אלה גרמו פעמים רבות לסטיות בפועל של המדדים משיעורי השינוי שצפו להם, ואין לשלול תרחיש כזה גם הפעם, ודאי משיקולי עונתיות. לכך יש להוסיף את סעיף הדיור, המהווה יותר מרבע מהמדד, ומושך, בחודשים האחרונים, את המדד הכללי 5%-6% מדי חודש, מה שיקשה על סעיף הדיור הכולל להתמתן בתקופה הקרובה".

בנק ישראל מתמודד עם מגמות סותרות

עוד מוסיף מנחם כי השקל שינה כיוון ונחלש אל מול הדולר בפיחות של כ-3% בחודש יולי. גורם זה אף הוא עשוי למשוך את המדד כלפי מעלה. "ארבעת הגורמים הללו עשויים בהחלט לגרור הפתעות, וקשה להעריך כעת לאיזה כיוון. בחודשים האחרונים היו קצת יותר הפתעות כלפי מטה (המדד בפועל היה נמוך יותר מהמדד שנצפה), אך מדד יוני הפתיע דווקא כלפי מעלה. כמו כן, יש לציין כי מדד חודש אוגוסט, הבא בתור, צפוי להיות גבוה יחסית. הציפיות נכון להיום הן שמדד זה עשוי לעלות ב-0.9%. אם כך יקרה, הקצב השנתי יעלה בחזרה לרמתו כיום".

בתחזית בנק ישראל שפורסמה בחודש יולי הוא צפה שתי הורדות ריבית עד אמצע השנה הבאה, אך לדברי מנחם, כלל לא בטוח שבנק ישראל יפעל כך בהחלטתו הבאה בספטמבר.

יונתן כץ, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות לידר, התייחס לכך השבוע כשאמר כי "מבחינת בנק ישראל קיימות מגמות סותרות: מצד אחד ציפיות האינפלציה נמוכות ופגיעה בתעשייה בגין הייסוף החד בשקל תומכות בהורדת ריבית. מנגד, חזרת המשק לפעילות מלאה (למעט ענף המלונאות) תוך כדי מחסור בעובדים תומכת במדיניות מוניטרית זהירה".

סקר המגמות בעסקים של הלמ"ס לחודש יולי הראה כי ציפיות האינפלציה של העסקים הגיעה לרמה הנמוכה ביותר מאז שנת 2022. בבית ההשקעות מיטב ציינו השבוע כי "גם המודל שלנו, החוזה את האינפלציה ללא דיור על בסיס תשובות החברות לגבי השינוי הצפוי במחירי המכירה בחודש הבא, מצביע על המשך התמתנות האינפלציה".