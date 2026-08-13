לראשונה בעולם הערבי: המדינה שביטלה את עונש המוות

מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם, מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: נשיא קמרון בן ה־93 נעדר ומעורר סערה במדינה, ובבריטניה קבר דמיוני הוביל לשינויים בפרויקט ענק.

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לבנון

לראשונה במזרח התיכון: גזר דין מוות בוטל

לבנון עשתה השבוע צעד שלא נעשה בשום מדינה ערבית אחרת: הפרלמנט בביירות הצביע על ביטול עונש המוות, והפך אותה לראשונה מבין מדינות העולם הערבי שמחליפה את גזר הדין החמור ביותר במאסר עולם בעבודת פרך בנסיבות מחמירות.

מבחינה מעשית, מדובר בפורמליזציה של מציאות שכבר התקיימה שנים. לבנון שמרה על הקפאה לא רשמית של הוצאות להורג עוד מ־2004, אבל ההקפאה הזו הייתה שברירית: לאורך השנים המשיכו להיפסק גזרי דין מוות בבתי המשפט, גם אם הם הושעו או הומרו בפועל בהמשך. עכשיו, לראשונה, גם החוק עצמו משתנה.

צילום: AP - Mohammed Zaatari

ההצבעה עברה ברוב גדול מתוך 128 חברי הפרלמנט - למעט הגוש הפרלמנטרי של חיזבאללה, שלא תמך בהחלטה. שר המשפטים הלבנוני תיאר את הרגע כ"צעד היסטורי", וארגוני זכויות אדם, ובראשם Human Rights Watch , מיהרו לברך על ההחלטה.

אבל לא כל הציבור הלבנוני מקבל את המהלך בברכה. משפחות של חיילים שנהרגו בידי ארגונים חמושים יצאו נגד הביטול, וטענו שהם רצו לראות דווקא את הרוצחים של יקיריהם מוצאים להורג, ולא נענשים בעונש מופחת.

ההצבעה מגיעה בעיצומו של מאבק הרבה יותר גדול שמנהלת ממשלת לבנון בראשות ראש הממשלה נוואף סלאם: הניסיון לפרק את חיזבאללה מנשקו ולהעביר את המונופול על כלי הנשק לידי המדינה בלבד. הימנעותו של הגוש הפרלמנטרי של חיזבאללה מההצבעה על ביטול עונש המוות היא עוד סמן קטן לדינמיקה הרחבה יותר שמתקיימת כרגע בלבנון: ממשלה שמנסה לבסס מחדש את סמכות המדינה וערכיה מול ארגון חמוש שממשיך לפעול כמעצמה עצמאית בתוך גבולותיה.

ארה"ב

"שימועים מוטים והטרדות": סטודנטים פלסטינים פונים לבית המשפט

קבוצת סטודנטים וחברי סגל פלסטינים, נוכחיים ולשעבר, הגישו תביעה נגד אוניברסיטת קולומביה, בטענה להפליה שיטתית נגד הקהילה הפלסטינית בקמפוס מאז סוף 2023.

לפי כתב תביעה שהוגש בבית משפט בניו יורק ונחשף על ידי סוכנות הידיעות רויטרס, האוניברסיטה נכשלה בהגנה על חבריה הפלסטינים מפני הטרדה, ואף פעלה נגדם באמצעות מה שהתובעים מכנים "שימועים משמעתיים מוטים ולא הוגנים". קולומביה, מצידה, הכחישה בעבר טענות לאפליה והצהירה שהיא מגנה גילויי שנאה מכל סוג.

הפגנה פרו פלסטינית באוניברסיטת קולומביה / צילום: ap, Yuki Iwamura

התביעה מתקשרת לגל המחאות שפרץ בקמפוס קולומביה ובאוניברסיטאות נוספות ברחבי ארה"ב, עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל. המפגינים דרשו אז מארה"ב להפסיק את תמיכתה בישראל, וקראו לאוניברסיטאות למשוך השקעות מחברות שקשורות אליה.

נקודת שיא במתיחות הגיעה במאי 2025, אז השעתה קולומביה יותר מ־65 סטודנטים בעקבות השתלטות על הספרייה המרכזית של הקמפוס במסגרת הפגנה פרו־פלסטינית. ההשעיות הגיעו בדיוק כשהאוניברסיטה ניהלה משא ומתן מול ממשל טראמפ, לאחר שהאחרון קיצץ את המימון הפדרלי שלה בטענה שהיא מתעלמת מגילויי אנטישמיות בקמפוס בזמן המחאות.

ארגוני חופש ביטוי גינו בזמנו את האופן שבו קולומביה התמודדה עם המחאות, כשסטודנטים התמודדו עם מעצרים, השעיות, גירושים מהאוניברסיטה ואף שלילת תארים.

קמרון

הנשיא המבוגר בעולם נעלם כבר חודשיים

נשיא קמרון פול ביאה, בן 93, הנשיא המכהן המבוגר בעולם, לא שב לארצו כבר יותר מחודשיים. ביאה עזב את יאונדה, בירת המדינה, ב־7 ביוני לכאורה ל"ביקור פרטי קצר באירופה", אך הביקור הזה הפך לאחת הנסיעות הארוכות ביותר שלו מחוץ לקמרון אי־פעם. משרד הנשיא מעולם לא פרסם תאריך חזרה מדויק, ולפי מקורות שונים הוא שוהה בשוויץ, מדינה שבה הוא נוהג לבלות תקופות ממושכות.

היעדרותו הממושכת מעוררת שאלות קשות בקרב האופוזיציה. אחד מחברי האופוזיציה טען שהחוקה בקמרון אמנם אינה קובעת הגבלה ברורה על משך היעדרות נשיאותית, אבל זה בדיוק מה שמדאיג: "כיום, אנחנו לא יודעים מי בעצם מנהל את המדינה, שפועלת על טייס אוטומטי".

נשיא קמרון פול ביאה / צילום: ap, Christophe Simon

מה שמחריף את החששות הוא שדווקא בזמן היעדרותו, ביאה הספיק לבצע רה־ארגון משמעותי בהנהגה הצבאית: החלפת מפקדים בארבעה מתוך חמשת האזורים הצבאיים המשולבים של המדינה וקידום קצינים בכירים. גורמים בציבור שואלים כיצד בדיוק נחתמים צווים נשיאותיים ביאונדה, כשהנשיא עצמו נמצא לפי ההערכות בג'נבה. מפלגת השלטון, לעומת זאת, עומדת על כך שביאה ממשיך למלא את תפקידיו הנשיאותיים כרגיל גם מרחוק.

ההיעדרות הזו אינה מתרחשת בחלל ריק. קמרון מתמודדת במקביל עם מספר משברים חמורים: ארגון הטרור בוקו חראם ממשיך לפעול בצפון המדינה, סכסוך בדלני נמשך במערבה, וכלכלת המדינה המרכז־אפריקאית נמצאת בקיפאון ממושך. מומחים מזהירים כי דווקא בתקופה כזו, שהותו הממושכת של ביאה בחו"ל רק מעצימה את המתח החברתי וחוסר שביעות הרצון הציבורי.

בריטניה

פרויקט תשתית ענק נבלם. הסיבה: מחאת מעריצי הארי פוטר

לפעמים גם מיזמי תשתית של מאות מיליוני ליש"ט צריכים לסגת מול כוח אחד - מעריצי הארי פוטר. קו חשמל תת־ימי ענק בין בריטניה לאירלנד נאלץ לשנות את מסלולו כדי לא לפגוע ב"קבר" של דובי גמדון הבית, אחת הדמויות הבדיוניות האהובות בסדרת הספרים והסרטים.

הקו, בשם Greenlink, הוא פרויקט של 430 מיליון ליש"ט המחבר את רשת החשמל הלאומית הבריטית לאירלנד, באמצעות כבל באורך כ־200 קילומטרים בין מחוז וקספורד לחוף פרשווטר ווסט שבפמברוקשייר - חוף שבו צולם בסרטים הרגע המרגש והעצוב שבו דובי מת. מאז, מעריצים הפכו אותו לאתר עלייה לרגל, ומניחים שם אבנים עם הודעות אישיות לזכרו של דובי, כמעין קבר בלתי רשמי.

דובי / צילום: Shutterstock

מנהל הפרויקט סיימון לודלם, מייסד חברת Etchea Energy, סיפר כי בתחילה הכבל היה אמור "לעבור ישר דרך" האתר, עד שראיון טלוויזיוני שהעניק ל־BBC הפך ל"סיוט יחסי ציבור. קיבלנו מאות שיחות טלפון. נאלצנו לתכנן מחדש את נתיב הכבל כדי שלא נתקרב בכלל לקבר של דובי. הרבה אנשים היו מאוד מרוצים מזה, והפרויקט מתקדם עכשיו, ודובי מאושר".