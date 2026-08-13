המניה הישראלית שפספסה בדוחות, וצונחת במעל 30% בוול סטריט

הלחץ הכבד על מניית סלברייט הגיע לשיא עם פרסום תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2026. למרות שחברת המודיעין הדיגיטלי מפתח תקווה רשמה עלייה של 16% בהכנסות ל-131.1 מיליון דולר וצמיחה בהכנסות החוזרות השנתיות (ARR) ל-507.8 מיליון דולר, הנתונים הפיננסיים היו נמוכים באופן משמעותי מציפיות השוק והנחיות ההנהלה המוקדמות. המניה צונחת בחדות בפתיחת המסחר.

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החברה הורתה על הורדת תחזית ה-ARR השנתית ל-550-560 מיליון דולר וקיצצה את תחזית ההכנסות ל-555-561 מיליון דולר. בחברה הסבירו את הפספוס בהתארכות מחזורי המכירות מול גופי אכיפת חוק וביטחון בעולם, לצד קצב אימוץ איטי מהצפוי של שדרוגי פלטפורמת ה-Inseyets שלה.

במקביל לפרסום הדוחות, הודיעה החברה על חילוף המנכ"ל תומאס הוגאן. במקומו ימונה לתפקיד שיבן רמג'י - שהצטרף לחברה רק שלושה חודשים קודם לכן כנשיא המוצרים. לפי הודעת החברה, מדובר ב"מעבר מתוכנן" שמטרתו להציב איש טכנולוגיה ומוצר ברמה עולמית בראש הארגון. הוגאן ציין כי "הפרק הבא של סלברייט דורש מנהל מוצר וטכנולוגיה ברמה עולמית, ושיב הוא בדיוק המנהיג הזה".

המנכ"ל הנכנס, שיבן רמג'י, התייחס לתוצאות ואמר כי "הגענו לתוצאות ARR נמוכות מהציפיות בעקבות מחזורי מכירות ארוכים יותר. איפוס הציפיות כעת הוא הצעד האחראי ביותר שמספק בסיס נכון יותר לביצוע בהמשך". רמג'י ציין כי המשמעת התפעולית איפשרה לחברה להעלות את יעד ה-EBITDA המתואם השנתי ל-153-159 מיליון דולר.

מבט המשקיעים: סיכון או הזדמנות?

האנליסטים בוול סטריט שומרים לעת עתה על אופטימיות זהירה לגבי העתיד לבוא. לפי נתוני קונסנזוס האנליסטים, המניה זוכה לדירוג "קנייה מתונה" (Moderate Buy) המתבסס על 5 המלצות קנייה והמלצת החזקה אחת, עם מחיר יעד ממוצע של 21.80 דולר - המשקף פוטנציאל 'אפסייד' של כ-43% ממחירה הנוכחי (15.25 דולר).

בשורה התחתונה, האנליסטים ורשתות הניתוח כמו The Motley Fool מציינים כי מעמדה של סלברייט כאחת מפלטפורמות הפורנזיקה הדיגיטלית המובילה בעולם, לצד קבלת הסמכת האבטחה הפדרלית היוקרתית והטמעת כלי AI מתקדמים (Genesis), מעניקים לחברה יתרון תחרותי חזק. כעת, נטל ההוכחה עובר לכתפיו של המנכ"ל החדש.