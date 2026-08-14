ארה"ב מאיימת בצעדים חסרי תקדים מול איראן; תקיפות במצר הורמוז

עדכונים שוטפים

2:22 - רויטרס: שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, אמר שארה"ב הולכת להשתמש ב"אמצעים שבהם לא השתמשו לעולם" נגד איראן

1:38 - בנוסף לביקור ששליחו של הנשיא טראמפ מתכנן לישראל, קושנר מתכנן גם לבקר בשבוע הבא בקהיר לשיחות עם המתווכים המצרים. המתווכים הקטארים והטורקים גם צפויים להשתתף בשיחות בקהיר

23:50 - חברת הנפט הלאומית של אבו דאבי דיווחה כי שתיים מכלי השיט שלה הותקפו בעת שעברו במצר הורמוז. עוד נכתב לא נרשמו נפגעים.

משרד החוץ של איחוד האמירויות גינה את התקיפה

22:24 - דיווח בוושינגטון פוסט: צבא ארה"ב איבד כרבע מהמל"טים מסוג MQ-9 Reaper במהלך המלחמה עם איראן, והמאגר הולך ומידלדל

המל"טים, שמחירם עשוי להגיע ל-50 מיליון דולר ליחידה, הופעלו בהיקף נרחב באזור מצר הורמוז, אך בשל מהירותם הנמוכה והגובה שבו הם טסים, הם הפכו למטרות קלות יחסית עבור איראן. הצבא האמריקאי איבד לפחות 45 מל"טים כאלה במהלך המלחמה, כ-25% מהצי שלו. מדובר בכלי המשמש למשימות מודיעין, מעקב ותקיפות ממוקדות. מחירו נע בין 30 ל-50 מיליון דולר, ועלות הנזק הפוטנציאלית הכוללת מסתכמת ביותר מ-1.3 מיליארד דולר.

21:58 - יו"ר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות החוץ בפרלמנט האיראני אבראהים עזיזי: "כל עוד תיכנעו לאויבי האיסלאם, ריבונותכם תישאר בסכנה ומעמדכם הלאומי יפחת. כל אי-יציבות אזורית הנובעת מהסתמכותכם על השפעה זרה - תעורר בוודאות תגובה נחרצת ומוחלטת מצד איראן"



21:07 - מועצה אזורית הגליל העליון עדכנה כי בדקות האחרונות צה"ל תוקף בלבנון וכי הפיצוץ נשמע בכל המרחב

20:50 - צה"ל והשב"כ חיסלו את המחבל ג'מאל מחמוד אבו כמיל מחמאס שפשט לשטח מדינת ישראל ב-7 באוקטובר

20:18 - הנשיא הרצוג בתגובה לציוץ של קושנר על הסכמי אברהם: "יום השנה השישי להסכמי אברהם, שנחתמו בזכות הצוות שלך תחת הנהגתו של הנשיא טראמפ - הוא ציון דרך חשוב לשלום במזרח התיכון. אני מאמין בכל ליבי שזוהי רק ההתחלה, עכשיו זה הזמן של כולנו לפעול כדי להרחיב את מעגל השלום הזה ברחבי המזרח התיכון, לטובת כל עמי האזור"



20:10 - "כמו ב-6 באוקטובר": התצפיתניות שוב מזהירות מפעילות המחבלים והגבלות הירי

תצפיתניות המשרתות בשתי גזרות שונות בעוטף עזה התריעו בימים האחרונים כי הן מזהות מדי יום חשודים ומחבלי חמאס המגיעים ל"קו הצהוב" ומהווים איום, אך הכוחות בשטח אינם מקבלים אישור לסכלם. הלוחמות הסבירו כי חמאס מנצל את המציאות החדשה ובוחן את תגובות הצבא באופן המזכיר את התקופה שקדמה ל-7 באוקטובר.

"אני מרגישה כמו ב-6.10", אמרה אחת התצפיתניות. "מה ההבדל - שאנחנו מזהות את זה בקו הצהוב ולא בגדר". לקריאת הכתבה



19:15 - החות'ים טוענים שתקפו בית זיקוק בעיר הנמל ג'יזאן שבסעודיה באמצעות שני כטב"מים

18:47 - דיווח בוול סטריט ג'ורנל: צבא ארה"ב שולח את נושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון למזרח התיכון כדי להחליף את נושאת המטוסים אברהם לינקולן, שנמצאת כבר בפריסה ארוכה במיוחד וחברי קונגרס פנו לפנטגון בשאלות על מצב הספינה והלוחמים שלה

18:28 - שר המלחמה האמריקאי הגסת' על איראן: ארה"ב יכולה להמשיך במצור ככל שיידרש

בתגובה לדיווחים על התנאים על נושאת המטוסים לינקולן אמר הגסת' כי הם "אינם משקפים את המציאות"

פורסם לראשונה ב-N12