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נתב"ג

90 טיסות ב-3 שעות: נתב״ג בהודעה חריגה לטסים

כ-90 אלף נוסעים צפויים לעבור היום בנמל התעופה • צבר חריג של כ-90 טיסות בתוך 3 שעות יוצר עיכובים בנחיתות, בהמראות ובפריקת המזוודות • ברשות מבהירים כי אין מחסור בעובדים ומסבירים את הלחץ בעומסים באירופה, מגבלות במרחב האווירי וטיסות תדלוק אמריקאיות • מד העומס: בשבוע האחרון עמד העיכוב הממוצע להמראה על 62 דקות - ברצלונה וברלין בראש היעדים המעוכבים

אלון פרל 12:21
עומסים בנתב''ג / צילום: מיכל רז חיימוביץ
עומסים בנתב''ג / צילום: מיכל רז חיימוביץ

רשות שדות התעופה מודיעה הבוקר (ו') על עיכובים חריגים. לדברי הרשות, בתוך 3 שעות נרשם צבר חריג של כ־90 טיסות. "ריכוז גבוה של נחיתות בפרק זמן קצר יוצר עומס משמעותי על כלל שרשרת התפעול בנמל ומשפיע על קצב הטיפול במטוסים, זמני ההמתנה ופריקת המזוודות".

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ברשות מציינים כי הצבר נוצר על רקע היקפי הפעילות הגבוהים המאפיינים את חודשי הקיץ, לצד עומסי תעבורה ומגבלות במרחב האווירי באירופה - בדגש על יוון - וכן נוכחות וטיסות של המתדלקים האמריקאים. לדבריהם, טיסות שאמורות להגיע באופן מדורג לאורך היום מתנקזות לעיתים לחלונות זמן מצומצמים ומייצרות עומסים. "כאשר מספר רב של טיסות מגיע בסמיכות, זמינות מצומצמת יותר של עמדות חניה מקטינה את הגמישות התפעולית ומגבירה את הלחץ על מערכי הקרקע".

בנוסף, לדברי הרשות, האתגר מתעצם היום "כאשר כ-90 אלף נוסעים צפויים לעבור בנתב״ג בטיסות נכנסות ויוצאות. השילוב בין היקף הפעילות הגבוה, צבר הטיסות והאילוצים התפעוליים משפיע על שרשרת הטיפול כולה ועלול להתבטא בעיכובים ובזמני המתנה, בין היתר בהגעת המזוודות למסועים".

במקביל, ברשות מציינים כי בניגוד לפרסומים אין מחסור בעובדים. "ברשות שדות התעופה מודעים לאי הנוחות שחווים חלק מהנוסעים ומצרים על העיכובים וזמני ההמתנה. ברשות מבקשים מהציבור להתאזר בסבלנות ובהבנה ומדגישים כי כלל הצוותים פועלים ברציפות ובמלוא הכוח כדי לתת מענה לעומסים", נכתב.

ע"פ מד העומס של נתב"ג, בשבעת הימים האחרונים העיכוב הממוצע להמראה עמד על 62 דקות, כאשר היעדים עם העיכובים הגדולים ביותר היו - ברצלונה (102 דקות), ברלין (89 דקות) והרקוליון שביוון (88 דקות).