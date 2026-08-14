פרשה מטרידה בעולם העיתונות הכלכלית: רנדל ליין, העורך הראשי של מגזין פורבס, פוטר מתפקידו בחודש שעבר, לאחר שקיבל סכום של 6 מיליון דולר ממייסד של חברה שעשתה עסקים עם המגזין. ליין עבד בפורבס במשך קרוב ל-16 שנים וכיהן בו כעורך הראשי מאז 2017.

בניו יורק טיימס דווח אתמול (ה') כי רנדל קיבל תשלום מאר. ג'יי. שוק (RJ Shook), שהחברה שלו, Shook Research, עבדה בשיתוף עם פורבס מאז 2016 על פרסום דירוג של יועצי הון. לפי הדיווח, התשלום לליין נעשה לאחר ששוק מכר את השליטה בחברה שלו לקרן פרייבט אקוויטי לפני כשנה.

ב-AP דווח כי דובר של פורבס כתב במייל אמש כי "כאשר ניגוד העניינים הזה הובא לתשומת לבנו, בחנו את הסיטואציה מקרוב ונקטנו בפעולה ההולמת באופן מיידי. פורבס נותר ממוקד בעשיית עיתונות אמינה". אדם שעובד בפורבס ושוחח עם AP בתנאי שזהותו תישאר חסויה אמר לסוכנות הידיעות כי הצוות במגזין גילה על הסיבות לפיטורים של רנדל מהדיווח שפרסם הניו יורק טיימס.

מקורב לניו יורק טיימס ששוחח עם מערכת העיתון אמר כי ליין ראה בתשלום כמתנה בתמורה לייעוץ שסיפק לשוק לאורך השנים. בתגובה שמסר ליין עצמו לעיתון, הצהיר כי "עשיתי טעות, ואני לוקח אחריות עליה. הייתי צריך לדווח על המתנה והכישלון לעשות זאת היה שגיאה רצינית בשיקול הדעת שלי. אני מתחרט על כך עמוקות, ואיבדתי את עבודתי ואת הצוות שאני אוהב כתוצאה מכך".

לפי שעה, לא ברור על מה ליין קיבל תשלום, אך ב-AP ציינו כי לחברה ולפורבס היו יחסים קרובים. בנוסף, לא ברור מדוע ליין חשב שדיווח על כך שקיבל את התשלום יפטור אותו מהבעיות האתיות סביב העניין, שכן מערכות חדשות נוטות לאסור מפורשות על עיתונאים לקבל תשלומים ממקורות או משותפים עסקיים, כדי להימנע מניגוד עניינים.

ב-AP צוין כי הדיווח של הניו יורק טיימס מגיע כאשר האמון הציבורי בתקשורת בארה"ב נמצא בנקודת שפל (כמו גם במדינות רבות אחרות). מרבית האמריקאים, שיעור של 57%, אמרו שיש להם ביטחון נמוך בכך שעיתונאים יפעלו בהתאם לטובתו העליונה של הציבור - כך לפי סקר של Pew Research Center שנערך בפברואר האחרון.