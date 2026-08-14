היועמ"שית לבג"ץ: תקצוב מוסדות לימוד חרדיים יותנה בלימודי ליבה

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב־מיארה, הודיעה לבג"ץ כי המשך תקצוב רשתות חינוך חרדי יותנה בעמידה בחובות היסוד ובראשן לימודי ליבה, וזאת כבר מהשנה הנוכחית. בין התנאים לתקצוב, נכללים העסקת צוותי הוראה בעלי הכשרה מתאימה, השתתפות מלאה במערכי המדידה וההערכה, שיתוף פעולה עם מנגנוני הפיקוח והאכיפה ועמידה בחובות הדיווח.

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העמדה הוגשה במסגרת עתירה שהגישה תנועת חדו"ש נגד העברת כספי "אופק חדש" ו"גפ"ן" לרשתות החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני בהיקף של כמיליארד שקל בשנה, שהממשלה מבקשת להעביר לרשתות למרות שהן לא מלמדות לימודי ליבה מלאים. בג"ץ כבר הוציא צו המקפיא את העברת הכספים.

העמדה מתבססת על נתוני משרד החינוך, לפיהם יש פערים משמעותיים בעמידת מוסדות הרשתות בחובתם ללמד את מלוא תוכנית היסוד, בנוסף לכשלים ביכולת לפקח על קיום החובות.

נמצא כי שיעור ניכר מן המורים המלמדים מקצועות ליבה ברשתות אינם עומדים בדרישות ההכשרה וההשכלה שקבע משרד החינוך, ובכשליש מן המוסדות אין מורה בעל הכשרה מתאימה להוראת מקצועות ליבה.

לפי העמדה "מכלול הפערים האמור חידד את הצורך במערך פיקוח ואכיפה עדכני ואפקטיבי, שיאפשר לוודא, ביחס לכל מוסד, את קיום מכלול החובות המוטלות עליו".

בתגובה נכתב כי העתירה מעלה סוגיות יסוד ביחס למעמד הייחודי שניתן לרשתות בחוק יסודות התקציב. סעיף זה קובע כי הרשתות יתוקצבו באופן מלא, כ"כלל ילדי ישראל", הגם שמוסדותיהם במעמד של "מוסדות מוכרים שאינם רשמיים" הזכאים לפי חוק לתקצוב של 75% בלבד.

בעמדה שהגישה מחלקת הבג"צים ביקורת חריפה על אופן הפיקוח הקיים היום. מוסדות הרשתות לא חויבו ללמד את מלוא השעות שנקבעו בתוכנית היסוד המקלה החלה עליהם כתנאי להיכללותם ברשת. במקום זאת, התגבשה במשרד החינוך פרקטיקה לפיה רשאים המוסדות ללמד את תוכנית היסוד באופן חלקי ובלבד שילמדו לפחות 75% ממנה.

עו"ד ד"ר יפעת סולל, סמנכ"ל ויועמ"ש חדו"ש לחופש דת ושוויון: "הודעת המדינה מצביעה על כך שכל הכשלים עליהם הצבענו בעתירה אכן התקיימו. משרד החינוך פעל במשך שנים רבות תוך הפרת חוק רבתי, ואפשר לעשרות אלפי ילדים חרדים לעבור במערכת החינוך מבלי שיקבלו ולו ראשית של השכלה ראויה. חייבים לפתוח את שנת הלימודים הקרובה, בעוד שבועיים כבר עם תיקון, עם הפחתה של התקציב לכל המוסדות שאינם מלמדים ליבה - כלומר, לרוב בתי הספר של הרשתות החרדיות".