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שוק ההון והשקעות בביטוח לאומי טעו: כמה באמת הרוויחו הילדים בבתי ההשקעות?
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חיסכון לכל ילד

הטעות של ביטוח לאומי: כמה באמת הרוויחו הילדים שחוסכים בבתי ההשקעות?

ביטוח לאומי פרסמו נתון שגוי על רווחי הגוף הגדול בתחום, אלטשולר שחם • הרווח שם בתוכנית החיסכון לילדים עומד 4.1 מיליארד שקל, ולא כפי שפורסם • מבדיקת גלובס מסתמן שבסך הכול הרוויחו הילדים 8.85 מיליארד שקל, יותר מפי 2 ממה שהוצג בנתוני הביטוח הלאומי

נתנאל אריאל 17:32
חיסכון לכל ילד (אילוסטרציה) / צילום: Shutterstock
חיסכון לכל ילד (אילוסטרציה) / צילום: Shutterstock

ביטוח לאומי פרסמו אתמול נתונים חשובים וחיוביים על הרווחים שנוצרו לילדי ישראל בתוכנית חיסכון לכל ילד. מאז תחילת התוכנית בשנת 2017 ועד סוף שנת 2025, הפקיד ביטוח לאומי 14.1 מיליארד שקל לילדים בקופות הגמל, ו-3.5 מיליארד שקל בבנקים. ההורים הוסיפו עוד 6.1 מיליארד שקל בקופות הגמל (דרך ויתור על חלק מקצבת הילדים ובכך הכפילו את הסכום לילד שלהם), ועוד 1.6 מיליארד שקל בבנקים.

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מדובר בתוכנית חיסכון לילדים לטווח ארוך, שהילדים לא משלמים עליה דמי ניהול עד לבגרותם והיא נפתחת למשיכה בגיל 18. ניתן כמובן להשאיר את החיסכון לשנים נוספות.

בביטוח לאומי אף התגאו כי מאז הקמת התוכנית ועד היום, הילדים נהנו מרווחים של 3.85 מיליארד שקל, מתוכם 3.25 מיליארד שקל בבתי ההשקעות. סכום יפה, אלא שהוא לא ממש נכון. למעשה, הילדים נהנו מחיסכון גדול הרבה יותר.

בביטוח לאומי כתבו בטעות כי בבית ההשקעות אלטשולר שחם הילדים צברו חיסכון של 80 מיליון שקל לאורך התקופה. אלא שהמספר הזה לא הגיוני. אלטשולר שחם הוא הגוף הגדול ביותר בתוכנית, והופקדו אצלו לאורך השנים כ-7.9 מיליארד שקל, כ-40% מכל הכספים שהופקדו בתוכנית.

אם הכספים הללו היו צוברים רווחים של 80 מיליון שקל בלבד, התוצאה הייתה שבית ההשקעות הניב תשואה של 1% בלבד לחוסכים מאז השקת התוכנית. אמנם התשואות של אלטשולר שחם בשנים האחרונות חלשות יחסית לתעשייה, אך ממש לא ברמה כזו. למעשה, בשלוש השנים שהסתיימו בדצמבר 2025 (מועד הבדיקה הרלוונטי של הביטוח הלאומי) אלטשולר שחם הניב לחוסכים במסלול 'סיכון מוגבר' תשואה של 70%, במסלול סיכון בינוני תשואה של 41% ובמסלול סיכון מועט 27%. בחמש שנים התשואה נמוכה יותר (59%-25%).

את הבעיה בנתונים של הביטוח הלאומי אפשר לראות גם מכך שיתרת הנכסים של אלטשולר שחם הסתכמה בסוף השנה שעברה ב-12 מיליארד שקל בתוכנית חיסכון לכל ילד. לפי נתוני ביטוח לאומי היו אמורים להיצבר שם רק כ-8 מיליארד שקל.

בשורה התחתונה, בבית ההשקעות אלטשולר שחם הניבו לחוסכים מאז הקמת התוכנית רווחים של כמעט 4.1 מיליארד שקל.

על פי בדיקה זהירה של גלובס, נדמה כי גם בנוגע להראל, הגוף השני בתעשייה, יש טעות בנתוני הביטוח הלאומי. הראל ניהלה בסוף השנה שעברה 6 מיליארד שקל במסלולי התוכנית (מתוכם כחצי במסלול הלכה שהניב תשואה של 39% בשלוש השנים האחרונות ו-42% בחמש השנים האחרונות). ובכל זאת, אם מסתכלים על נתוני הביטוח הלאומי, הופקדו אצלו לאורך השנים כ-4 מיליארד שקל (מהביטוח הלאומי וההורים יחד) ונצברה תשואה של 650 מיליון שקל. כלומר, גם בתשואות של הראל חסרים בנתוני הביטוח הלאומי כמיליארד שקל.

מבדיקה ראשונית שביצע גלובס עבור שאר הגופים נדמה כי היקף הטעות הייתה רק בשני הגופים הגדולים הללו, ולא בשאר הגופים.

לכן, ככל הנראה הילדים הרוויחו בבתי ההשקעות לא 3.25 מיליארד שקל אלא 7.25 מיליארד שקל ובסך הכול, כולל בבנקים, הרוויחו הילדים מאז הקמת התוכנית 8.85 מיליארד שקל.

מביטוח לאומי טרם נמסרה תגובה.