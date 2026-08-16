אחרי סאגה ארוכת-שנים: אושר פסק הבוררות בסכסוך על ישיבת פוניבז'

בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע היום (א') כי פסק הבוררות בעניין ישיבת פוניבז' בבני ברק, שנתן השופט בדימוס דוד חשין, יישאר על כנו. השופטת יהודית שבח דחתה את הבקשה לבטל את פסק הבוררות.

● בית המשפט קבע: ג'ואי שוובל ישלם מס בהיקף של 35.6 מיליון שקל

● נתקעו 10 ימים בדובאי. איזה פיצוי יקבלו מאל על?

תלמידי הרב שמואל מרקוביץ' יידרשו לפנות את מתחם הישיבה עד 30 בספטמבר. בנוסף, הרב מרקוביץ' ואנשיו חויבו לשלם כ-10 מיליון שקל, הכוללים 7.5 מיליון שקל דמי שימוש ועוד 2.5 מיליון שקל הוצאות אחזקת מבנים. נקבע כי אנשי הרב מרקוביץ' לא יהיו רשאים לעשות שימוש בשם "ישיבת פוניבז", לרבות בלוגו הישיבה, וכן נאסר על הרב להציג את עצמו כראש הישיבה.

פסק הבורר מסיים מחלוקת ארוכת-השנים שקרעה את ישיבת פוניבז', המתוארת כספינת הדגל של עולם התורה החרדי, לשני מחנות יריבים: האחד בראשות הרב אליעזר כהנמן, חתנו ובנו של ראש הישיבה המיתולוגי; והשני בראשות הרב שמואל מרקוביץ', גיסו של הרב כהנמן.

פסק הבוררות מפריד בין שני המחנות ומסלק את המחנה שהקים ישיבה בתוך ישיבה וחתר בהמרדה ובאלימות נגד נשיאה - כך על-פי פסק הדין שניתן היום. השופטת שבח ציינה כי מדובר במסקנה מתבקשת "רגע לפני חורבן הישיבה, וטוב מאוחר מאשר אף פעם".

השופטת תיארה את הסכסוך ארוך-השנים. "בוררים באו ובוררים הלכו, פסקי דין רבים ניתנו על-ידי הערכאות השונות, אך המחלוקות לא זו בלבד שנותרה בעינה, אלא שלהבות אש המריבה הלכו וגבהו, המחלוקת הלכה והחריפה ואף קיבלה ביטויי אלימות קשים - מעשי בריונות לגוף ולרכוש שאינם עולים בקנה אחד, בלשון המעטה, עם כבוד התורה".

תביעות הרב כהנמן היו לסילוקו של מחנה הרב מרקוביץ' משטח הישיבה, דרישה לפיצוי כספי על השימוש במבני הישיבה, פיצוי עבור נזק לרכוש ובקשה לאסור על הרב מרקוביץ' להתייצג כראש הישיבה או לעשות שימוש בסימן המסחרי פוניבז'.

מעשי אלימות וונדליזם

הבורר חשין קבע בפסק הבוררות שורת קביעות עקרוניות: נקבע כי כהנמן הוא היורש של הזכויות והמעמד שהיו לאביו בישיבה. הוא בעל הסמכות להכריע לגבי כל עניין בישיבה. מאז 2005 מתנהלות בגבעת הישיבה שתי המסגרות באופן נפרד ואף בהפרדה תאגידית.

עוד נקבע כי הרב מרקוביץ' אינו רשאי להשתמש בסמכויותיו כדי לשנות סדרי עולם בישיבה ולשנות את אופי הישיבה. זכויותיו של מרקוביץ' פקעו בשנת 2007 לאחר שמרד במבנה הארגוני של הישיבה והפר את תנאי מינויו כראש הישיבה.

עוד נקבע כי הרב מרקוביץ' מחזיק כיום במקרקעין שלא כדין. הבורר קבע כי נוכח מעשי אלימות וונדליזם "בזויים ושפלים" שהשתיקה להם, העולים כדי חילול השם, "הצדדים אינם מסוגלים לחיות יחד בשלום".

בבקשה לביטול פסק הבוררות נדרש בית המשפט המחוזי להכריע האם הבורר מוסמך לפסוק בניגוד לפסק דין קודם. הטענה נדחתה. נקבע כי פסק הבורר לא מבטל פסיקה קודמת, אלא מפרש אותו ומעמיד אותו במבחן המציאות.

מבקשי הביטול חויבו לשלם 75 אלף שקל הוצאות משפט.

את הרב מרקוביץ' ורעייתו ייצגו עורכי הדין איל רוזובסקי, יוסי אטינגר ואמיר פינקוס. את ישיבת פוניבז' ייצגו עורכי הדין אהוד ארצי, רן פלדמן ורבקה אריאל.