בישראל יש כמעט 5 מיליון מועסקים, שאינם מתנהגים כמקשה אחת, וההבדלים ביניהם יכולים לספק תובנות רבות על שוק העבודה. בחודשים הקרובים נפרסם בגלובס סדרת ניתוחים של חברת חילן, המבוססים על נתונים ממאות אלפי עובדים, בסקטורים שונים. הממצאים עשויים לסייע למעסיקים לגבש מדיניות

שיעור התעסוקה של עובדים מבוגרים בישראל הוא מהגבוהים במדינות המפותחות. על פי נתוני מכון שורש, כ־28% מהגברים וכ־15% מהנשים מעל גיל 65 ממשיכים לעבוד - שיעורים הגבוהים משמעותית מהממוצע במדינות ארגון ה־OECD (כ־21% ו־11% בהתאמה). המגמה הזו מונעת בין היתר מתוחלת החיים הגבוהה בישראל, מיוקר המחיה, ומהחור בהפרשות הפנסיוניות שמאפיין חלק מבני הדור המבוגר.

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נתונים חדשים של חברת חילן Value, המציגים פילוח של עשרות אלפי עובדים בחברות גדולות במשק, מאפשרים לראשונה למפות את המאפיינים של העובדים שנשארים בשוק גם לאחר גיל הפרישה. בין השאר עולה כי רובם ותיקים, חלק ניכר מהם עובדים באבטחה, בחינוך ובתחבורה - ורובם המכריע גברים.

עובדים גם בגיל 70, אך לא מחפשים הרפתקאות

בעוד שרוב העובדים שממשיכים לעבוד אחרי גיל הפרישה הרשמי (67 לגברים ו־62 לנשים) עוזבים את עבודתם זמן קצר לאחר מכן, בולטת עוד יותר נוכחותם של גברים בגילים מבוגרים במיוחד, 70+.

מבין העובדים הגברים שעברו את גיל הפרישה, מעל ל־58% ממשיכים לעבוד גם אחרי גיל 70. אצל נשים, השיעור צנוע בהרבה - 29% בלבד. זאת למרות שתוחלת החיים של נשים גבוהה בממוצע במעט מזו של גברים. לאחר גיל הפרישה, מבוגרים נדרשים לצאת מעולם הקריירה בו שהו רוב חייהם (בוודאי שרוב חייהם הבוגרים) ולהתכנס למרחב הביתי. ייתכן שגברים, בעיקר של "הדור הישן", מתקשים יותר לעשות זאת.

רוב גדול מהעובדים המבוגרים הם גם ותיקים במקום העבודה שלהם. למעשה, לא פחות מ־70% מהם מגיעים עם ותק של 10 שנים ומעלה, ורק 13% עם ותק של חמש שנים ומטה. הדבר מעיד בעיקר על כך שעובדים שמגיעים לגיל הפרישה פעמים רבות מרגישים בנוח במקום העבודה הנוכחי שלהם, ומעוניינים להמשיך לתרום מנסיונם בתנאים ובסביבה המוכרים להם, ולא בהכרח לחפש "הרפתקאות" תעסוקתיות חדשות שידרשו שינויים והסתגלות מחדש. העבודה במקום הספציפי, כנראה שבמיוחד לגברים, הופכת לחלק מהותי מההגדרה העצמית - ובהתאם גם הרצון להישאר בה גם בגיל מבוגר.

שמירה, חינוך והייטק: איפה עובדים בגיל 65?

נתוני חילן גם מגלים פער גדול במיוחד בין ענפים שונים במשק. ניתן לראות בקניונים, ברשתות השיווק ובבתי הספר מאבטחים רבים בשנים, והדבר מתבטא בנתונים: מבין העובדים בני 35 ומעלה, 31% מהעובדים בענף השמירה, הסיעוד וכוח האדם הם בני 65 ומעלה. זה הענף עם שיעור העובדים המבוגרים הגבוה ביותר.

אחר כך, בפער ניכר, מגיעים עובדי החינוך והאקדמיה עם 16% עובדים מבוגרים. בענפים אלו מה שקובע את השכר הוא פעמים רבות הוותק, מה שנותן לעובדים המבוגרים תמריץ גבוה במיוחד להמשיך ולעבוד גם בגיל מבוגר, גם כאשר הביצועים מצדיקים זאת - וגם אם לא.

במקום האחרון נמצא ענף ההייטק, עם 4% בלבד של עובדים בני 65 ומעלה. תחום ההייטק נחשב צעיר, אך גם הוא עובר תהליך משמעותי של התבגרות בשנים האחרונות. אם בעבר היה נפוץ הסטריאוטיפ שאין מה לחפש בהייטק אחרי גיל 40 - הרי שהיום ישנם לא מעט עובדים כאלה. ובכל זאת, מיעוט העובדים המבוגרים בולט.

"התפיסה שעובדים מבוגרים הם נטל הופרכה"

"הנתונים מראים שהוויכוח על גיל הפרישה כבר פחות רלוונטי", אומר לגלובס פרופ' אסף אברהמי, מנכ"ל חילן Value. "השאלה האמיתית היא האם ארגונים יודעים לנצל את אחד המשאבים היקרים ביותר שיש להם, עובדים מנוסים. העובדה שכ־70% מהעובדים בגיל השלישי ממשיכים לעבוד בארגון שבו צברו יותר מעשור של ניסיון מלמדת שהם לא רק כוח עבודה, אלא נושאי הידע הארגוני".

אברהמי מוסיף כי "המחקר גם מפריך תפיסה רווחת שלפיה עובדים מבוגרים הם 'נטל'. בפועל, המעסיקים כמעט שאינם מפטרים אותם, וברוב המקרים סיום ההעסקה מתרחש במסגרת פרישה טבעית. זהו סימן לכך שארגונים מזהים את הערך של הניסיון, היציבות והאחריות שהם מביאים איתם. בעולם שבו קשה יותר לגייס עובדים איכותיים, הניסיון הופך לנכס עסקי".

ואיך מהפכת הבינה המלאכותית תשפיע על המגמה? לדבריו, "מי שיידע לשלב עובדים מבוגרים לצד כלים מבוססי בינה מלאכותית - לא רק יאריך את חיי העבודה שלהם, אלא גם יגדיל את הפריון של הארגון כולו. אם בעבר הניסיון היה בעיקר זיכרון, בעידן ה־AI הוא הופך למצפן. ככל שהטכנולוגיה יודעת לבצע יותר משימות, כך הערך של מי שיודע לשאול את השאלות הנכונות, לפרש את הנתונים ולקבל החלטות רק גדל. במובן הזה, בינה מלאכותית עשויה דווקא להאריך את הקריירה של עובדים מנוסים, לא לקצר אותה".