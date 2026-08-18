ג'ארד קושנר: לא נאפשר לשקם את עזה עד שיפרזו את חמאס

עדכונים שוטפים

09:03 - דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית פארס: יו"ר הפרלמנט האיראני קאליבאף יבקר מחר בעיראק כדי לקיים שיחות על ההתפתחויות באזור, לחזק את שיתוף הפעולה האסטרטגי בין טהראן לבגדד ולבחון פתרונות לסיוע בשיפור היציבות והביטחון במערב אסיה



06:56 - עדכון לאירוע בגליל המערבי: בפיקוד הצפון מבהירים כי היירוט הבוקר בוצע בעקבות הפרעת מכ"ם, ואין שינוי בהערכת המצב או בהנחיות לעורף. בנוסף, השרפה שנצפתה באזור פרצה במקביל ואינה קשורה לאירוע



06:48 - דיווח בגליל המערבי: תושבים מדווחים על יירוט שבוצע מוקדם יותר הבוקר

סמוך למקום פרצה שרפה, ככל הנראה כתוצאה לנפילת שברי יירוט. הפרטים נמצאים בבדיקה

06:36 - תרגיל צבאי ייערך היום במרחב החטיבות יהודה ומנשה החל משעות הצוהריים ועד הערב

במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, כלי רכב וכלי טיס, וישמעו הדי פיצוצים במרחב



05:39 - דיווחים סוריים על כך שישראל תקפה אווירית את שדה התעופה הצבאי אבו א-דהור, באזור הכפרי של אידליב שבצפון סוריה



03:08 - דיווח: ראש הלשכה המדינית של חמאס ח'ליל אל-חיה נפגש אתמול בקהיר עם מוחמד דחלאן ומשלחת מטעמו

לפי מספר דיווחים ערביים, השניים דנו ביישום השלב השני של הפסקת האש בעזה ובהתפתחויות בזירה הפלסטינית. עוד הוסיפו כי בפגישה נדונו גם "סיום הבלעדיות בקבלת ההחלטות הלאומית" וגיבוש אסטרטגיה פלסטינית משותפת. בהמשך נפגש אל-חיה עם ראשי הפלגים הפלסטיניים ועדכן אותם בשיחות עם המתווכים וההנהגה המצרית.

01:07 - דיווח בטורקיה: הנשיא ארדואן ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו בטלפון על המצב באיראן ובעזה, ועל היחסים בין המדינות

לפי הדיווח, הנשיא הטורקי, שחתם לאחרונה על הסכם הגנה עם סעודיה ופקיסטן, הציע לטראמפ לסייע ב"מאמצי השלום" בין איראן לארצות הברית

23:41 - כ-100 מבנים נסרקו בכפר קבאטיה. יחידת דובדבן עצרה בהכוונת השב"כ שני מחבלים שקידמו מתווי טרור כנגד ישראלים וכוחות הביטחון

21:47 - ג'ארד קושנר אמר בריאיון לפוקס ניוז שבפגישתו עם חמאס אתמול "נאמרו כל הדברים הנכונים". עם זאת אמר ש"קשה לסמוך על ארגון טרור שביצע מעשים נתעבים". קושנר אמר שהוא מקווה שהם יעמדו בהתחייבויות שלהם במסגרת ההסכם. "אנחנו מאוד מחויבים לשקם את עזה אבל לא נאפשר לשקם את עזה עד שיפרזו אותם", הוסיף

פורסם לראשונה ב-N12