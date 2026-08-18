הפריימריז בליכוד: מי נבחר ומי יישאר בחוץ?

אחרי ספירת 91.8% מהקולות בפריימריז בליכוד, אלי כהן שומר על מקומו בראש. אמיר אוחנה במקום השני ברשימה, יריב לוין שלישי. מירי רגב ואופיר כץ סוגרים את החמישייה הראשונה.
מיד אחריהם: יואב קיש, מיקי זוהר, אלמוג כהן, עמיחי שיקלי, דודי אמסלם, משה סעדה. טלי גוטליב נדחקה לעשירייה השנייה וכרגע נמצאת במקום ה-12 ברשימה, ללא השריונים. אחריה נמצאים שלמה קרעי, דוד ביטן ובועז ביסמוט.
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ניר ברקת וזאב אלקין נאבקים על מקום ריאלי ברשימה, כשבינתיים ברקת מגדיל את הפער מאלקין ומוביל ב-448 קולות.
בשלב זה מסתמן שנשארים בחוץ: חנוך מילביצקי, עידית סילמן, מאי גולן ואבי דיכטר.
הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12
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