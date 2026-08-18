לטראמפ נמאס מבנות הברית שלו, והוא מחפש חדשות

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ממשיך לאותת על התרחקות מבעלות הברית המסורתיות של ארה"ב.

אחד המהלכים הבולטים לכך הוא ההחלטה לצמצם באופן משמעותי תרגיל צבאי עם דרום קוריאה, מהלך שעשוי לפגוע באחת מבעלות הברית הקרובות ביותר של וושינגטון באסיה ולשדר מסר בעייתי למדינות נוספות באזור.

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ההחלטה נוגעת לתרגיל UFS, אחד התרגילים הצבאיים המרכזיים שמקיימות ארצות הברית ודרום קוריאה מדי שנה. התרגיל, שהחל השבוע כמתוכנן ונמשך כעשרה ימים, בהשתתפות עשרות אלפי חיילים, נועד לבחון את יכולתם של שני הצבאות לפעול יחד במקרה של מלחמה ולהתמודד עם מגוון איומים. טראמפ הורה לפנטגון "לצמצם באופן משמעותי" את התרגיל.

"התרגילים לא רק יקרים, וחלק גדול מהעלויות משולם על ידי ארה"ב, כרגיל, אלא גם משדרים מסר לחלוטין בלתי ראוי ועוין", כתב טראמפ ברשת Truth Social.

הנשיא קשר את ההחלטה גם להתנהלותה של דרום קוריאה במלחמה נגד איראן. סיאול סירבה להשתתף בפעילות הצבאית, וטראמפ ציין זאת בין הסיבות להחלטתו. במקביל, הוא תיאר את צפון קוריאה כ"לא מאיימת ומכבדת".

יום לאחר מכן רמז טראמפ כי כבר חלה התפתחות במגעיו עם קים. טראמפ טען כי מערכת היחסים שבנה עם קים בתקופת כהונתו הראשונה עדיין תקפה. "קים ג'ונג און תמיד התייחס אליי בכבוד רב", אמר טראמפ. "אני מבין אותו. הוא מבין אותי".

אירופה, עומאן וישראל

בחודשים האחרונים טראמפ מתח ביקורת חריפה גם על בעלות בריתה האירופיות של ארה"ב בשל מה שהוא רואה כחוסר נכונותן לשאת בנטל המערכה נגד איראן, ובמיוחד סביב מצר הורמוז. הנשיא טען כי מדינות אירופה ואסיה תלויות בנפט ובגז העוברים דרך המצר יותר מארה"ב ולכן עליהן להשתתף במאמצים להבטיח את חופש השיט בו.

בימים האחרונים התרחבה המתיחות גם לעומאן. טראמפ איים בפעולה צבאית נגדה אם תעמוד בדרכה של ארה"ב במצר הורמוז.

גם בהקשר הישראלי קיימת מגמה דומה, אם כי בעוצמה פחותה. טראמפ הרחיק את ישראל מתקיפות באיראן כאשר ארה"ב תקפה, לוחץ על ישראל למתן את התקיפות בלבנון ומתקרב מאוד לארדואן על חשבון ירושלים.

הדילמה של בעלות הברית

ההחלטה האחרונה בקוריאה, לצד שורת החלטות דומות, מכניסה את בעלות הברית של ארה"ב לדילמה: עד כמה סירובן לסייע לארה"ב בזירה אחת עלול להשפיע על אופי שיתוף הפעולה שלהן עם וושינגטון בשאר הזירות. מדינות רבות יצטרכו לחשב מסלול מחדש בכל החלטה שנוגעת לארה"ב, בשל החשש שהדבר ישפיע על המהלכים האמריקאיים.

ד"ר אבישי בן ששון-גורדיס, ראש תחום ארה"ב במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), אומר לגלובס כי "המהלכים האחרונים מבטאים שלושה מסרים עקביים של טראמפ: ציפייה שבעלות ברית יישאו בנטל הביטחון שלהן; שהן יתיישרו עם האידיאולוגיה של טראמפ, בייחוד בנושא הגירה ומה שבממשל קוראים לו חופש ביטוי באינטרנט; וחיבה אישית שלו למנהיגים חזקים, כולל רודנים".

איך זה משפיע על ישראל?

"מבחינת ישראל יש מצד אחד יתרון בכך שהיא נתפסת דווקא כקרובה רעיונית ומעשית לממשל, בניגוד לשחקניות מערביות אחרות. אבל המתח הגובר סביב מהלכי ישראל, שנתפסים כמסכלים ניסיונות ייצוב של המזרח התיכון".

פרופ' איתן שמיר, חוקר באוניברסיטת בר אילן וראש מרכז בגין סאדאת למחקרים אסטרטגיים, אומר כי "המדיניות של טראמפ היא מדיניות שמתבססת על אינטרסים ועסקאות ופחות על ערכים, אין סנטימנטים".

לדבריו, "טראמפ הביע אכזבה עמוקה מחוסר הסיוע והתמיכה של בעלות הברית המסורתיות של ארה"ב במערכה באיראן וכעת הוא מחזיר להם באותו מטבע".

"האם הוא מנצל את זה בציניות או שמא הכעס אמיתי?" שואל שמיר ועונה, "כנראה גם וגם".