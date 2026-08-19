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שוק ההון והשקעות ניסוי לטיפול בסרטן מקפיץ את ענקית התרופות הזו ביותר מ־100%
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מודרנה

ניסוי לטיפול בסרטן מקפיץ את ענקית התרופות הזו ביותר מ־100%

מודרנה מזנקת בשיעור חריג של מעל 100% במסחר המוקדם בוול סטריט, אחרי שהודיעה כי חיסון לטיפול בסרטן שפיתחה לצד מרק הציג תוצאות חיוביות • מודרנה עד היום פיתחה רק חיסונים למחלות זיהומיות, כמו קורונה ושפעת

שירות גלובס 15:02
צילום: shutterstock
צילום: shutterstock

מניית חברת התרופות מודרנה ממריאה בשיעור חריג של 100% במסחר המוקדם בוול סטריט, אחרי שהחברה הודיעה כי חיסון ניסיוני לטיפול בסרטן שהיא פיתחה לצד מרק הציג תוצאות חיוביות בניסוי בשלב מתקדם.

ב-CNBC דווח כי זריקת ה-mRNA, המשמשת בשילוב עם הטיפול האימונותרפי קיטרודה (Keytruda) של חברת מרק, עמדה ביעדיה המרכזיים בניסוי שנערך בקרב יותר מ-1,100 מטופלים עם מלנומה בסיכון גבוה או בשלב מתקדם, שהסרטן הניתן לזיהוי אצלם הוסר במלואו באמצעות ניתוח.

מודרנה ומרק מתכננות להציג את הנתונים בכנס קרוב, אך לא ברור מתי הן מתכננות להגיש בקשות לאישור החיסון בארה"ב.

מודרנה עד היום פיתחה רק חיסונים למחלות זיהומיות, כמו קורונה ועכשיו גם שפעת, שהיא שוק הרבה יותר גדול. השוק של "חיסונים" נגד סרטן (זה בעצם טיפול בסרטן במנגנון של חיסון, אבל טיפול בסרטן קיים) יכול להיות עוד הרבה יותר גדול, והוא גם מתנהג אחרת. העסקאות הן לא עסקאות נקודתיות מול ממשלות, אלא מול חברות הביטוח, ויש פה, אם זה מצליח, פוטנציאל הרבה יותר גדול עבור החברה.