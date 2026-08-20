עליות קלות לאחר האיום החדש של טראמפ; והמניה שזינקה 177% ביום

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

6:55

אופטימיות זהירה נרשמת בשווקים בעולם ברקע הודעת משרד האוצר האמריקאי על הכפלת היקף הרכישות החוזרות של אג"ח לטווחים ארוכים ל-4 מיליארד דולר. המהלך הוביל לזינוק במחירי האג"ח ולצניחה בתשואות - בהובלת תשואת ה-30 שנה שרשמה את הירידה החדה ביותר מאז אוקטובר 2025. הנסיגה בתשואות קטעה את רצף הירידות במדדי המניות בארה"ב וסיפקה זינוקים בשוק הקריפטו. עם זאת, הסנטימנט החיובי מלווה בחששות על רקע המערכה הכלכלית מול איראן: הנשיא טראמפ איים בסנקציות פיננסיות קשות על מדינות שיסייעו לטהראן, הבהיר כי ארה"ב מנהלת נגדה את "המבצע הכלכלי ההרסני בהיסטוריה", ודרש לחסום מיידית את כל ערוצי עקיפת הסנקציות, מהברחות נפט ועד חברות קש, כדי למנוע ממנה להשיג נשק גרעיני.

● "לא מחפש קיצורי דרך ולעשות כסף מהיר": המשקיע הצעיר שעשה 100% בחמש שנים

● מאינטל לאנבידיה: הכלכלה הישראלית שוב מהמרת על ענקית טכנולוגיה אחת

אסיה

בבורסות אסיה נרשמת הבוקר מגמה חיובית, כשהיא שואבת רוח גבית מהנעילה הירוקה בוול סטריט ומנסיגת תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב. את העליות ביבשת מוביל בחדות מדד הקוספי בדרום קוריאה עם זינוק מרשים של כ-6%, כשהוא מתאושש מהירידות החדות הדומות של האתמול בזכות עליות שערים מטאוריות בענקיות הזיכרון והשבבים SK Hynix (כ-12%+) וסמסונג (8.5%+). יפן מצטרפת למגמה החיובית כאשר מדד הניקיי מטפס בכ-1%, נתמך בעליות בסקטור הטכנולוגיה והמוליכים למחצה בהובלת סופטבנק (4.0%+) וקיוקסיה (5.3%+). גם בהונג קונג ובסין נרשמות עליות קלות, כאשר מדד ההאנג סנג מוסיף 0.8% ומדד שנחאי עולה ב-0.2%.

וול סטריט

החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים הבוקר על המשך המגמה החיובית ופתיחה ירוקה, בהובלת החוזים על מדד הנאסד"ק שמטפסים בכ-0.4%, בעוד החוזים על ה-S&P 500 והדאו ג'ונס מוסיפים כ-0.1% וכ-0.05%, בהתאמה.

אתמול, המסחר בוול סטריט ננעל במגמה חיובית, כאשר המדדים המובילים קטעו רצף שלילי של שלושה ימי ירידות. מדד ה-S&P 500 טיפס בכ-0.4%, הדאו ג'ונס הוסיף כ-0.3%, ומדד הנאסד"ק עלה גם הוא בכ-0.3%. מדד התנודתיות (VIX) ירד ב-5.2% לרמה של 15 נקודות.

הטריגר המרכזי לתפנית החיובית בשווקים אתמול היה התאוששות חדה בשוק איגרות החוב הממשלתיות. תשואת האג"ח ל-30 שנה צנחה ב-10 נקודות בסיס לרמה של 5.182%, הירידה היומית החדה ביותר שלה מאז אוקטובר 2025, לאחר שמוקדם יותר השבוע הגיעה לרמות שיא שלא נראו מאז 2007. תשואת ה-10 שנים ירדה לרמה של 4.63%. הזינוק במחירי האג"ח הגיע בעקבות הודעת משרד האוצר האמריקאי על הרחבת והכפלת תוכנית הרכישות החוזרות של חוב ממשלתי ארוך טווח החל מספטמבר. עם זאת, אסטרטגים ב-BNP Paribas ו-TCW סייגו וציינו כי מוקדם לקבוע שהושגה "תקרה" לתשואות, שכן מגמת עליית התשואות היא גלובלית.

נסיגת התשואות והיחלשות הדולר (מדד DXY ירד ב-0.7%) העניקו רוח גבית עזה לסקטור הטכנולוגיה, ובעיקר לענקיות המגזר. תעודת הסל Roundhill Magnificent Seven קפצה ורשמה את יום המסחר הטוב ביותר שלה מזה כחודשיים, בהובלת טסלה ואמזון . מנגד, לחץ כבד נרשם בסקטור השבבים, מדד ה-SOX אנפל, על רקע סקר בנק אוף אמריקה שהגדיר את הטרייד בסקטור כ"צפוף ביותר בשוק", לצד אכזבה מנתוני OpenAI והנפקת אג"ח להמרה של נביוס .

במוקד המסחר במניות הבודדות עמדה מניית מודרנה , שזינקה ביותר מ-170% בעקבות תוצאות חיוביות בניסוי קליני מתקדם לחיסון מותאם אישית לסרטן בשילוב תרופת הקייטרודה של מרק שעלתה גם היא. מניות הקריפטו חוו עדנה בעקבות שורט קוויז מסיבי שהזניק את הביטקוין מעבר ל-68 אלף דולר, קוינבייס גלובל ורובין הוד מרקטס בלטו. עליות נרשמו גם בטארגט הלת'קר ריט שפירסמה דוחות חיוביים, בעוד לה-זי-בוי צנחה בעקבות פספוס תחזיות.

במישור המאקרו, פרוטוקול ישיבת הפדרל ריזרב מאירועי יולי חשף כי הבכירים עדיין רואים צורך בהעלאת ריבית נוספת במידה והאינפלציה לא תמשיך להתקרר. ההחלטה להותיר את הריבית בטווח של 3.5%-3.75% עברה ברוב של 9 תומכים מול 3 מתנגדים שדרשו העלאה מיידית. בעקבות הפרסום, תמחור השוק להעלאת הריבית הבאה נדחה לחודש דצמבר.

מט"ח

הלחץ הפיסקלי הגובר, הנתונים הכלכליים החלשים וחוסר הוודאות סביב מדיניות הפדרל ריזרב עלולים להגביר את הלחץ על הדולר האמריקאי, על אף חוזקו הנקודתי לאחרונה - כך מעריכים אסטרטגי מט"ח בשווקים. צארו צ'נאנה, אסטרטגית ההשקעות הראשית ב-Saxo, ציינה ל-CNBC כי עליית תשואות האג"ח אינה תומכת בהכרח בשטר הירוק (שמדדו עומד על 98.8 נקודות), במידה והמשקיעים מפרשים אותה כביטוי לסיכונים פיסקליים, גיוס חוב אגרסיבי או אינפלציה דביקה, ולא כתוצאה מנגזרת של צמיחה ריאלית חזקה. במקביל, בסקירה של Societe Generale הדגישו כי ההתקררות בנתוני הצריכה, התעסוקה והאינפלציה שוחקת בהדרגה את הטיעונים המרכזיים להחזקת פוזיציות שווריות על המטבע האמריקאי.

תל אביב

המניות הדואליות צפויות לספק רוח גבית קלה לפתחי יום המסחר בתל אביב, כאשר השפעתן המשוקללת התיאורטית על מדד ת"א 35 עומדת על פער שלילי אפסי כמעט של כ-0.01% בלבד. זאת לאחר שאמש בניו יורק נרשמה מגמה מעורבת בקרב המניות הדואליות, מחד, חולשה בולטת בסקטור השבבים והטכנולוגיה הכבידה על מניות מרכזיות כמו טאואר שחזרה עם פער שלילי של 1.55%, אלביט מערכות (0.91%-), פאלו אלטו (2.01%-) ואנלייט אנרגיה (0.25%-). מאידך, עליות נאות בחלק ממניות הפארמה והביוטק, כחלק מהמגמה העולמית, ובהן אופקו הלת' שחזרה עם פער חיובי של 4.24% וטבע המציגה פער חיובי קל, לצד זינוקים חדים במניות קטנות יותר כמו אנלייבקס ואקס טי אל , קיזזו את רוב הלחץ השלילי ומותירות את המדד המוביל בעמדת זינוק ניטרלית יחסית.

עוד משהו שכדאי לדעת

בנק ההשקעות JPMorgan פרסם שורת עדכוני דירוג למניות בולטות בוול סטריט, תוך הדלקת נורות אזהרה לגבי חברות הסובלות מהאטה במאקרו האירופי או ממינוף מאזני גבוה, לצד הבעת אופטימיות זהירה כלפי מנועי צמיחה ייחודיים במגזר התקשורת.

בגזרת הפינטק, הבנק הוריד את דירוגה של קלרנה גרופ ל"ניטרלי" מ"משקל יתר" וחתך את מחיר היעד ל-18 דולר. האנליסט קונור אלן ציין כי הנסיגה נובעת מהיחלשות הסביבה הכלכלית באירופה, ובפרט בגרמניה, אשר פוגעת בהוצאות הצרכנים הלא-חיוניות. בבנק מעריכים כי לאחר התחלות ועצירות מרובות מאז הנפקת החברה, יידרשו כעת מספר רבעונים של ביצועים עקביים כדי לבנות מחדש את אמון המשקיעים ולסגור את פער התמחור מול המתחרות.

במקביל, דירוגה של ספקית שירותי האינטרנט קוג'נט הורד ל"תת-משקל" מ"ניטרלי". האנליסט סבסטיאנו פטי ציין כי ההחלטה מבוססת על חששות עמוקים מביצועי החברה, לצד רמת מינוף נטו גבוהה של 6.75x ותזרים מזומנים חופשי שלילי. ב-JPMorgan הדגישו כי אין כעת נראות ברורה ליכולתה של קוג'נט להגיע ליעד המינוף של 4.0x, גם תחת תרחיש של המשך מכירת נכסים.

מנגד, בבנק ההשקעות בחרו לאושש את המלצות ה"משקל יתר" עבור חברות התקשורת אראי דיגיטל אינפראסטרקצ'ור ו-טלפון אנד דאטה סיסטמס , עם מחירי יעד של 45 דולר ו-48 דולר בהתאמה - מחירי יעד המשקפים פוטנציאל עלייה של עד 40%. ב-JPMorgan מעריכים כי השילוב בין מכירת תדרים, מוניטיזציה של נכסים, האצה בפריסת הסיבים והצפת ערך מבנית יובילו לגל של טריגרים חיוביים שיזניקו את צמד המניות במעלה הדרך.