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מי אני | עומר אידל, יזם ואיש שיווק בן 26 מת"א, בעלי סוכנות שיווק ומייסד־שותף ומנכ"ל בסטארט־אפ מתחום ניהול הוצאות לעסקים

מבנה תיק ההשקעות: 60% במדד S&P 500,

רכיב של 20% במניות (בהן גוגל, מטא, שופיפיי ואמזון) ו־20% בקריפטו, בביטקוין

עומר אידל, יזם ואיש שיווק בן 26, גדל בכפר תבור. אביו היה בעלים של בית ספר מצליח ללימודי נהיגה בצפון והמשפחה הייתה מבוססת כלכלית. אולם כשאביו איבד את כושר העבודה עקב מחלה, בני המשפחה נקלעו לחובות ונאלצו למכור את העסק ואת הבית כדי להתמודד עם הבור הכלכלי שנפער. אידל היה בן 17 בלבד.

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"לפני הצבא עבדתי עם אבא המון, כי הוא לא יכול היה לנהוג יותר. הסעתי אותו כדי שימשיך לנהל את העסק, אך בסוף נאלצנו למכור הכול, כולל את בית המגורים. הוא רכש משאיות וציוד ב-2 מיליון שקל קצת לפני שאיבד את כושר העבודה ונכנסנו לחובות. עזרתי לאמא להתמודד עם זה", מספר אידל. "זה הוביל לכך שכשהתגייסתי לסיירת צנחנים הייתי במינוס".

בזמן שירותו הצבאי כלוחם, בגיל 19 בלבד, התחיל את דרכו העסקית, כשהקים חנות איקומרס למכירת שמלות שפעלה בשוק האמריקאי. "הייתי חוזר מפעילות מבצעית בג'נין ב-04:00, ורואה שהחנות פעילה ויש הזמנות. תוך חודשיים הגעתי למחזור של 10,000 דולר בחנות, ובהמשך גם להרבה יותר מזה. זה שינה לי את החיים", הוא מספר.

את השירות הצבאי הוא כבר סיים עם חיסכון של כ־100 אלף שקל ובזכות עסקי אונליין נוספים שהקים הגיע כבר בגיל 24 למיליון הראשון שלו. אך למרות ההצלחה, אידל לא מאמין בקיצורי דרך - לא בעסקים ולא בהשקעות: "אף פעם לא חיפשתי לעשות כסף מהיר ולעבור לדבר הבא, תמיד העדפתי לבנות משהו אמיתי שיכול לצמוח לאורך שנים. ככה אני מסתכל גם על השקעות היום".

החיבור לעולם ההשקעות הגיע כהמשך טבעי לפעילות העסקית שלו. אחרי שהקים חנויות אי-קומרס ובהמשך את סוכנות השיווק Air Digital, הוא התחיל לחשוב לא רק על הדרך לייצר כסף, אלא גם על הדרך לנהל אותו, לשמור עליו ולתת לו "לעבוד" עבורו. "אני מאמין שההשקעה הכי טובה שאדם יכול לעשות היא קודם כל בעצמו ובעסקיו. רק אחרי שאתה מבין איך לייצר כסף בעצמך, אתה באמת יכול להתחיל 'לשלוח' אותו לעבוד בשבילך", הוא אומר.

מתי התחלתי להתעניין בשוק ההון

"נכנסתי לשוק ההון בגיל 21, מיד אחרי שהשתחררתי מהצבא, בעיקר בהמלצת אחי שתמיד אמר לי שצריך לשים כסף בשוק ההון. זו הייתה סוג של תובנה בעקבות הדברים שעברנו כמשפחה מבחינה כלכלית, לא לתת שחלילה תקרה לי שוב סיטואציה כזאת. הקמתי עסק בגיל 19, ללא הון עצמי וללא רשת ביטחון, אז החלטתי שאת רשת הביטחון אבנה דרך שוק ההון. זו הייתה ההסתכלות שלי.

"התחלתי לחקור את התחום והחלטתי להשקיע את הכסף שהצלחתי לחסוך מהעסק במדד S&P 500. אחי למד הרבה על שוק ההון, ואחרי הרבה התייעצויות איתו ועם אשתו החלטתי להשקיע א החסכונות מהעסק במדד האמריקאי".

שאלון מהיר טוויטר (X) או טלגרם

"טוויטר (איקס), זה מקום מדהים ללמוד בו על הכול. כל מה שרוצים ללמוד ולהרחיב עליו את הידע, ואפשר גם לקבל דעות של מובילי דעה בכל תחום אפשרי. אתה מגיע באיקס לאנשים שביומיום לא תזכה לקבל מהם עצות, כמו אילון מאסק או טראמפ, שמצייץ שם הרבה". ביטקוין או אתריום

"ביטקוין, כי הוא הראשון ויש עליו שיח יותר טוב מאחרים. בסוף זה לא משנה איזו טכנולוגיה תהיה למטבע, המותג של הביטקוין הוא המוביל בתחום של מטבעות הקריפטו, וכך זה יימשך. זה שם נרדף לתחום, שהוא מאוד טכנולוגי ולא פשוט להבנה למי שלא מגיע מהתחום, וביטקוין זה המוכר". ת"א 35 או S&P

"S&P, כי הוא עוקב אחרי החברות המובילות בכל העולם ולא רק במקום אחד". מדדים או מניות

"שילוב של שניהם, כי מצד אחד זה ללכת על בטוח עם המדדים, ומצד שני יש גם הזדמנות לעשות תשואה טובה יותר במניות שאתה מאמין בהן. המניות שאני משקיע בהן - Shopify, גוגל, מטא - אלה פלטפורמות שאני חושב שיהיו איתנו לטווח הארוך, לכן יש פה הזדמנות לייצר תשואות טובות יותר על פני המדד. אבל אני לא עוסק במסחר יומי, אלא קונה מניות לטווח ארוך, אז גם כשאני מרוויח אני לא מחפש לצאת". חשבון בבנק או בבית השקעות

"בית השקעות, בעיקר בגלל העמלות והתנאים שהם תמיד טובים יותר. חקרתי את זה לעומק, ואני חושב שצריך ללכת למקום שנותן את התנאים הטובים ביותר, ועם התמחות ספציפית בתחום".

איך אני מתעדכן

"היום אני מתעדכן דרך עיתונות כלכלית, קורא גלובס, אבל גם שואב המון מידע בטוויטר (X). אני חושב שזה אחד הפורומים הכי מעניינים לעולמות העסקים והשקעות.

"בנוסף, יש לי היכרות עמוקה עם תחום הקורסים הדיגיטליים ללימוד השקעות בישראל, כי הוותיקים והגדולים שמוכרים קורסים - גם על שוק ההון וגם בנושאי קריפטו - הם לקוחות שלי במשרד השיווק והפרסום. דרכם אני רואה גם את התמונה של שוק ההון שהם תמיד מדברים עליה, ואז אני מצליב מה ששמעתי מהם מול מה שאני קורא בכתבות ובאיקס, ומקבל כך תמונת מצב בהירה יותר לגבי השוק.

"אני תמיד מסתכל על מה שנראה לי שיהיה רלוונטי גם קדימה ולא רק כעת בגלל איזשהו הייפ. ברגע שמציעים לי נניח להשקיע בקריפטו עכשיו, אני מיד מבין שזו דווקא התקופה הכי לא טובה להשקיע בקריפטו, כי כנראה שאני הולך לחוות את הירידה בקרוב. כשמשהו בשיא - אפשר להניח שיהיה איזשהו תיקון למטה, אז אני תמיד מאמת נתונים ובעיקר מאמץ גישת הסתכלות מעט שונה מהסביבה".

לקח שלמדתי

"למדתי שאין התעשרות מהירה. כשהתחלתי להשקיע אמרתי לעצמי 'אני בונה לטווח ארוך', אבל בפועל הייתי פותח את התיק פעם בכמה ימים ובודק האם הרווחתי משהו. כשהייתי רואה את המדדים מטפסים הייתי מרוצה, אבל אם היו הפסדים זה היה קצת מלחיץ. ברגע שאתה מבין באמת שזו הסתכלות לטווח ארוך, אתה רואה שבסוף הכול תמיד מתקן חזרה, ואין לחץ כשיש ירידות וגם לא ציפייה להתעשרות מהירה.

"מאוד קל למכור התעשרות מהירה בשוק לדור שלנו, אבל זה לא באמת קורה ולא נכון להסתמך על זה".

בחיים לא אשקיע ב...

"לא אשקיע בעסקים פיזיים, דוגמת מסעדות וחנויות פיזיות שבונות על הטראפיק ברחוב. אני משקיע בעסקים שהפעילות המרכזית שלהן היא באונליין. מבחינתי, אם אין לחברה פוטנציאל להתרחבות גלובלית או להיות באונליין, יהיה מאוד קשה להצליח איתה".

משהו שאני עוד צריך ללמוד

"לדעת לנהל סיכונים טוב יותר בהשקעות, ולזהות הזדמנויות. מה שמנחה אותי תמיד זו ההסתכלות לטווח ארוך, אבל צריך לדעת גם לזהות הזדמנויות שנפתחות. יש הרבה חברות חדשות, הרבה תחומים חדשים ששווה לקרוא עליהם, והיום אני לא משקיע בזה מספיק זמן. אני רוצה להיכנס לזה קצת יותר".

רוצה לשתף כמה כסף עשית?

"השקעתי מאות אלפי שקלים מכספי, ובאחוזים עשיתי כבר קרוב ל-100% תשואה על התיק, מגיל 21 עד היום".

המלצת מעקב

"מדד S&P 500, שהוא בפועל הכי סולידי. בסוף זה לקחת את 500 החברות הכי מובילות בעולם ולסמוך על התוצאות שלהן לטווח הארוך - אין טוב מזה לדעתי".