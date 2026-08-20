טראמפ הכריז מלחמה כלכלית נגד איראן. כך היא תעבוד

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז הלילה על "המבצע הכלכלי ההרסני ביותר שננקט אי פעם נגד מדינה כלשהי" נגד איראן, תוך שהוא מאיים בסנקציות פיננסיות חמורות על כל מדינה שתסייע לטהרן לעקוף את העיצומים.

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בפוסט ברשת Truth Social, אמר טראמפ כי "זו תהיה לוחמה כלכלית ובידוד בהיקף חסר תקדים" וכינה אותה Economic D Day". מה הכריז טראמפ, למה דווקא עכשיו ואיפה החידוש? גלובס עושה סדר.

מה כוללת ההכרזה?

לדברי טראמפ ארה"ב מתכוונת להחריף את הלחץ על מקורות ההכנסה והמסחר של המשטר האיראני, ולפעול נגד מנגנונים שמאפשרים לממשל להמשיך לייצר הכנסות למרות הסנקציות שכבר קיימות.

ברשימה שמסר טראמפ הופיעו כמה מהערוצים המרכזיים שבהם איראן משתמשת כדי להכניס כסף ולנהל סחר בינלאומי: הברחות נפט, העברות מזומן, מנגנוני החלפת מטבע בין מוסדות פיננסיים, רישומי ספינות וחברות קש.

האם ארה"ב מאיימת גם על מדינות אחרות?

כן - וזה אחד המרכיבים המשמעותיים ביותר במהלך. טראמפ הזהיר כי כל מדינה שתאפשר למוסדות הפיננסיים, לעסקים, לשדות התעופה או לגופים הממשלתיים שלה לספק לאיראן "כל סוג של חבל הצלה" תעמוד בפני "השלכות כלכליות עצומות".

כלומר, המהלך אינו מכוון רק לאיראן. הוא נועד להרתיע בנקים, חברות, נמלים וממשלות ברחבי העולם מלהמשיך לעשות עסקים עם טהרן.

האם מדובר בחבילת סנקציות חדשה?

טראמפ הכריז על המהלך והגדיר את יעדיו, אך לא פרסם רשימה מלאה של צעדים חדשים או של החברות והגופים שייכללו בהם. שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט אותת כי צעדים נוספים צפויים להתפרסם בקרוב.

לכן, בשלב הזה מדובר בשילוב של הכרזה אסטרטגית, איום כלכלי והכנה להרחבת מנגנון הסנקציות.

למה זה קורה דווקא עכשיו?

ההכרזה מגיעה אחרי שחלף הדדליין של 60 יום שנקבע במזכר ההבנות בין ארה"ב לאיראן ביוני, בלי שהושג הסכם. במקביל, מיצר הורמוז נותר משובש מאוד, מה שמחריף את הלחץ על שוקי האנרגיה והסחר העולמי.

האם מדינות נוספות הכריזו על צעדים?

איחוד האמירויות הודיעה עוד לפני טראמפ על השעיית כל פעילות הסחר והעסקאות הפיננסיות עם איראן עד להודעה חדשה. המהלך הגיע לאחר שאבו דאבי דיווחה על זיהוי שני טילים בליסטיים ששוגרו מאיראן, טענה שטהרן דחתה כחסרת בסיס.

ההתפתחות מעניינת במיוחד משום שאיחוד האמירויות הוא אחד המרכזים החשובים ביותר לסחר של איראן עם העולם ולפעילות פיננסית הקשורה אליה.

מה המשמעות עבור השווקים?

המשמעות תלויה בעיקר במידת האכיפה. אם ארה"ב תעבור מאיום להטלת סנקציות בפועל על בנקים, חברות ספנות, חברות ביטוח וסוחרי נפט במדינות שלישיות, ההשפעה עלולה לחרוג בהרבה מגבולות איראן. חברות ומדינות יצטרכו לבחור בין המשך הפעילות מול איראן לבין הסיכון להסתבך עם המערכת הפיננסית האמריקאית. האם משטר האייתולות יישבר הפעם זו כבר נקודה שקשה לחזות.

מה המצב הכלכלי באיראן כיום?

איראן כבר נמצאת במצב פגיע במיוחד: מיתון עמוק, אינפלציה חריגה מטבע קורס והכנסות נפט שנמצאות תחת לחץ.

הכלכלה האיראנית נשענת במידה רבה על הכנסות מנפט, בעוד שהסנקציות והלחץ על נתיבי הסחר מקשים על טהרן למכור את הנפט ולקבל תמורה במערכת הפיננסית הבינלאומית. לכן, אם ארה"ב אכן תצליח לסגור גם את נתיבי המימון העוקפים הלחץ על איראן יתעצם משמעותית ולכך טראמפ מכוון.