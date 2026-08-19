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1 "קמפיין מתואם": ארה"ב חושפת איום סייבר איראני חדש

"קמפיין מתואם של חדירות סייבר", תיארו תובעים פדרליים בניו יורק את הפעילות שבגינה הואשמו ביום שלישי 17 איראנים, ב-ABC News.

לפי כתב האישום, ההאקרים, שפעלו מטעם חברה הממוקמת באיראן, פרצו לכאורה ל־144 אוניברסיטאות אמריקאיות, 42 חברות מהמגזר הפרטי, חמש סוכנויות פדרליות ומדינתיות ולפחות שני ארגונים לא ממשלתיים - וזאת לאורך תקופה ממושכת שהחלה כבר בשנת 2013. התובעים ציינו כי היקף הגניבה הדיגיטלית עצום: יותר מ־31 טרה־בייט של נתונים אקדמיים, קניין רוחני וגם חשבונות דוא"ל של עובדים.

● דיווח: איראן "שוקלת" תקיפת מטרות אירופיות אם הלחימה תתחדש

● הנתון שהופיע בארה"ב לראשונה זה שני עשורים ומרמז על סערה בשווקים

● לטראמפ נמאס מבנות הברית שלו, והוא מחפש חדשות

הכתבה חושפת פרט מטריד נוסף - החשד שהפעילות לא הייתה מעשה של האקרים עצמאיים, אלא בוצעה "לכאורה מטעם משמרות המהפכה האסלאמית" של איראן, כלומר בחסות ישירה של המדינה. מדובר בקבוצה בעלת ניסיון: תשעה מתוך 17 הנאשמים כבר הואשמו בעבר בפעילות דומה.

"האישומים שהוגשו מראים כי לא תחכום ולא גבולות גאוגרפיים ירתיעו אותנו מלהגן על הביטחון הלאומי של ארצנו", צוטטה בכתבה התובעת האמריקאית ג'יימי מקדונלד, ובכך שרטטה את גודל האתגר. עוד צוין כי האישומים, הכוללים שמונה נאשמים נוספים, "חושפים את הרשת הרחבה יותר שלכאורה עומדת מאחורי קמפיין נרחב בחסות המדינה לגניבת מחקר וקניין רוחני מאוניברסיטאות, עסקים ומוסדות ממשלתיים אמריקאים".

הכתבה מקשרת את הפרשה גם לאירוע קודם ומדאיג לא פחות: לפני שלושה שבועות בלבד פרסמה הממשלה הפדרלית אזהרה על איומי סייבר במערכות המים בארה"ב, בעקבות תקרית במפעלי מים במינסוטה - תקרית שגורמים אמריקאים אמרו ל־ABC News כי ייתכן שקשורה גם היא לאיראן.

מאת אהרון קטרסקי, מתוך ABC News. לקריאת הכתבה המלאה.

מודעת המבוקשים של ההאקרים האיראנים / צילום: FBI

2 סין מציגה אלטרנטיבה ארקטית למשבר במזרח התיכון

"דרך משי הקרח", מכנה בשיחה עם אל־ג'זירה חברת הספנות הסינית Sea Legend את נתיב השיט החדש שהכריזה עליו. "הנתיב", על פי הכתבה, "שחוצה את האוקיינוס הארקטי, עשוי להציע לסין ולעולם אלטרנטיבה לנתיבי סחר קריטיים שמשותקים בשל המשבר במזרח התיכון - ובראשם מצר באב אל־מנדב בים סוף".

הרקע: מלחמת ארה"ב וישראל באיראן הובילה את טהרן לסגור בפועל את מצר הורמוז בפני רוב המכליות בעולם. "מדובר בנתיב שדרכו עוברים בשגרה כ־20% מיצוא הנפט והגז הטבעי הנוזלי העולמי, וגם תרופות ודשנים חיוניים", נכתב. "במקביל, החות'ים הנתמכים על ידי איראן תוקפים ספינות הקשורות לערב הסעודית במצר באב אל־מנדב, ומשבשים את התנועה אל תעלת סואץ".

על רקע זה, בכתבה צוין כי הנתיב הארקטי החדש נראה "כמו פתרון מבטיח": מסע ניסיון שביצעה החברה הסינית ארך 20 יום בלבד - כמחצית מהזמן הנדרש דרך תעלת סואץ (כ־40 יום) ופחות משליש מהזמן סביב כף התקווה הטובה (כ־50 יום). לפי סמנכ"ל התפעול של החברה, לי שיאובין, "הנתיב מתאים במיוחד למטענים רגישים לחום ולזמן, כמו סוללות ליתיום־יון ומוצרים פוטו־וולטאיים".

לצד זאת, הכתבה מציגה גם זווית מפוכחת יותר: "בניגוד לתעלת סואץ, הנתיב הארקטי פעיל רק בחודשי הקיץ החמים יותר, כאשר יש פחות קרח - מה שהופך אותו לפתרון עונתי ולא לחלופה קבועה". פרופ' דילן לו, מומחה מסינגפור, ציין כי הנתיב תלוי בעיתוי היתוך הקרח, "מה שמוסיף אי־ודאות". בנוסף, קבוצות ירוקות מותחות ביקורת על כך שהשימוש בנתיבי שיט ארקטיים תורם בעצמו להמשך היתוך הקרח.

על פי הכתבה, יש גם בעיה גאו־פוליטית מהותית: "הנתיב הסיני חוצה את נתיב הים הצפוני שבשליטת רוסיה, וההיתרים למעבר בו ניתנים על ידי סוכנות רוסית הכפופה לחברת האנרגיה הגרעינית הממלכתית רוסאטום".

מאת פרייאנקה שנקר, מתוך אל־ג'זירה. לקריאת הכתבה המלאה.

3 תוכנית טראמפ לעזה נתקלת במציאות מורכבת

"כאשר הנשיא דונלד טראמפ הכריז על התוכנית החדשה שגיבשה מועצת השלום שלו לסיום הסכסוך בעזה, הוא תיאר אותה כמהלך שנועד 'לסיים את מעגל ההרס' ולפתוח דרך 'להגדרה למדינה פלסטינית'", כך נפתח ניתוח של האתר הסעודי Arab News, שדן בעתיד עזה וסוגיית פירוז חמאס מנשקו. על אף המילים הגדולות, הכתבה מציגה עד כמה המציאות בשטח מפגרת מאחור.

"מסגרת ההסכם", נכתב, "מעניקה חלון זמן של 14 יום לגיבוש לוח זמנים מדויק לפירוק חמאס מנשק, בתנאי שכל הצדדים יאשרו את המסגרת. התהליך קשור לנסיגה הדרגתית של כוחות ישראל מהשטח, אך שאלות כמו 'מתי ואיך' נותרו עלומות. כשטראמפ נשאל על כך במפורש, הוא נמנע ממתן תשובה ישירה והסתפק בקביעה שעזה נותרה 'מצב מורכב מאוד'".

הפער בין ההצהרות למציאות בולט גם ברמה המדינית, מצוין בכתבה. "טראמפ טען שישראל 'מאוד מרוצה' מהעסקה, אך ראש הממשלה בנימין נתניהו מיהר לסתור זאת בפומבי, כשהוא מצהיר כי הוא 'לא מסכים' עם המסגרת שהוצגה ולא יורה לכוחות ישראליים לסגת 'עד שחמאס יפורק לחלוטין מנשקו'". כלומר, בעוד הבית הלבן מנסה לצייר תמונה של הסכמה רחבה, ירושלים שולחת מסר שונה לגמרי.

התוכנית המקורית, שנחשפה כבר בספטמבר אשתקד ומנתה 20 נקודות, כללה בין היתר הקמת מועצת שלום שתפקח על היישום, פירוק חמאס מנשקו, נסיגת כוחות ישראל, הקמת ממשל טכנוקרטי פלסטיני חדש, פריסת כוח ביטחון בינלאומי ושיקום המובלעת ההרוסה. חמאס, על הנייר, הודיע שהוא מוכן להעביר את נשקו לידי אותה מועצה, אך הכתבה מדגישה שהתהליך תלוי בשרשרת ארוכה של תנאים מקדימים שרובם טרם התממשו.

הנתון המטריד ביותר בכתבה, אולי, הוא זה שסותר את כל הרטוריקה על נסיגה: "השטח הנשלט בפועל על ידי ישראל בעזה לא הצטמצם מאז תחילת הפסקת האש - אלא גדל, מכ־53% באוקטובר לכמעט 70% כיום. במילים אחרות, בזמן שהדיפלומטים מדברים על נסיגה, המפה בשטח מספרת סיפור הפוך.

"האם טראמפ מוכן, ובאמת מסוגל, להפעיל את הלחץ הנדרש על שני הצדדים גם יחד - על חמאס לפרק את נשקו, ועל ישראל לצמצם את נוכחותה - כדי לשבור את הקיפאון וליישם הסכם שבאמת יזיז את המציאות בעזה קדימה?".

מאת קון קוגלין, מתוך ARAB NEWS. לקריאת הכתבה המלאה.