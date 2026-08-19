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איראן

דיווח: איראן "שוקלת" תקיפת מטרות אירופיות אם הלחימה תתחדש

טהרן בוחנת תקיפות נגד יעדים באירופה, בהם בסיסים בבולגריה ובקפריסין, לצד אפשרות לשיבוש כבלי תקשורת במצר הורמוז במקרה של הסלמה מול ארה"ב

אסף אוני 09:19
דגם של טיל בליסטי איראני בהפגה נגד בטהרן / צילום: ap, Vahid Salemi
דגם של טיל בליסטי איראני בהפגה נגד בטהרן / צילום: ap, Vahid Salemi

איראן מגבירה את האיומים בתקיפות נגד מטרות חדשות - אם ארה"ב תחדש את המלחמה נגדה. לפי דיווח שהתפרסם הבוקר (ד') ב"פייננשל טיימס" הבריטי, טהרן בוחנת פגיעה בשורת מטרות אירופיות הקשורות למלחמה נגד איראן במקרה של הסלמה.

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העיתון מסתמך על מקורות הקרובים למשטר האיראני, שמפרטים שורת מטרות שעשויות להפוך ליעד לטילים או לכטב"מים איראנים "אם טראמפ יחדש את המלחמה נגד איראן". לפי הדיווח, המטרות הללו כבר נשקלו בעבר על ידי "מתכננים" איראנים ועשויות להפוך שוב לרלוונטיות במקרה של הסלמה.

היעדים שנבחנים הם מטרות אמריקאיות ובריטיות באירופה. ביניהן: בסיס חיל האוויר בבזמר, בולגריה, שהפך בשבועות האחרונים לבסיס תדלוק למטוסים אמריקאים הפעילים באזור המפרץ הפרסי. הממשלה בסופיה אישרה פומבית לכוחות אמריקאים להשתמש בבסיס לצורך הפעילות נגד איראן.

גם קפריסין נחשבת ליעד אפשרי להתקפות איראניות, בעיקר בשל הנוכחות באי של בסיסים בריבונות בריטית והמעורבות של הממלכה המאוחדת בשיתוף-הפעולה במלחמה נגד איראן. כבר בעבר דווח על כטב"מים ששוגרו לעבר האי ויורטו במהלך הטיסה שלהם. קפריסין אינה חברה בנאט"ו, אך היא חברה באיחוד האירופי, שגם לו יש מנגנון ל"ערבות הדדית". בעקבות התקיפות שיגרו מדינות אירופה ספינות להגנה על האי.

עוד דיווח העיתון הבריטי כי האיראנים שוקלים להגיב למתקפה אמריקאית אפשרית על ידי ניתוק הכבלים האופטיים הנמתחים על קרקעית מצר הורמוז, מה שעשוי לשבש תקשורת עולמית ולפגוע במיוחד במדינות המפרץ. בעבר איימו האיראנים לפתוח במתקפה רחבה על מתקני אנרגיה, התפלת מים, תשתיות אחרות ובסיסים ברחבי המפרץ במקרה של התקפה אמריקאית עליהם.