שירותי המסחר וניהול האופציות הזניקו את הרווח של אי.בי.אי

בית ההשקעות אי.בי.אי נהנה מהגאות בשווקים שהקפיצה את הכנסות פעילותיו השונות. הללו תורגמו לשורה התחתונה, והביאו לקפיצה של כ־76% ברווח הנקי של בית ההשקעות, שהסתכם ברבעון השני בכ־65 מיליון שקל. בסיכום המחצית רשמה החברה זינוק גבוה עוד יותר ברווח הנקי, שטיפס בכ-135% ועמד על כ-159 מיליון שקל.

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הכנסות הקבוצה, המנוהלת בידי דייב לוביצקי, צמחו ברבעון השני של השנה בכ־37% והסתכמו בכ־479.3 מיליון שקל. במחצית הראשונה הסתכמו ההכנסות בכ-964 מיליון שקל, צמיחה של כ-42% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. זאת הודות לצמיחה במרבית פעילויות הליבה של הקבוצה.

את הצמיחה הגדולה ביותר, רשמה פעילות קפיטל, במסגרת מספקת הקבוצה שירותים פיננסים לחברות וביניהן ניהול תוכניות נאמנות אופציות. הכנסות הפעילות צמחו ברבעון השני בכ־110% והסתכמו בכ־130.6 מיליון שקל. הצמיחה לוותה בשיפור חד ברווחיות, כאשר ה־ EBITDA (רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות) מהמגזר זינק בכ-265% והסתכם בכ־69 מיליון שקל.

במקביל, הקבוצה נהנתה גם מקפיצה משמעותית בפעילות שירותי המסחר, בצל עליות השערים בשווקים והעניין הגובר בהשקעות מצד פלח הולך וגדל באוכלוסייה. הכנסות הפעילות, עמדו ברבעון השני על כ־126.4 מיליון שקל, עלייה של כ-47% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. בשורה התחתונה, ה-EBITDA מהמגזר יותר מהוכפל והסתכם בכ־49.4 מיליון שקל. ברקע, במהלך הרבעון הצטרפו לפעילות כ־7,120 לקוחות, אשר מונה כ־90 אלף לקוחות.

פעילות קרנות הנאמנות וניהול התיקים רשמה רבעון שיא, עם צמיחה של כ־25.2% בהכנסות לכ־99.3 מיליון שקל. ה-EBITDA מהמגזר צמח בכ־52% והסתכם בכ־27.6 מיליון שקל. ברקע, נכון לסוף הרבעון, שווי הנכסים בניהול התיקים עמד על 56.9 מיליארד שקל, בזמן שקרנות נאמנות מנהלות נכסים בהיקף של 88.8 מיליארד שקל.

הכנסות מגזר הסוכנויות הפנסיוניות, המתבצעת באמצעות חברת "ארבע עונות", צמחו בכ־9% והסתכמו בכ־50.8 מיליון שקל, בזמן שה-EBITDA מהמגזר צמח בכ־62% והסתכם בכ־20.1 מיליון שקל. הצמיחה נתמכה בגידול בהיקף תיק הנכסים, במכירות ומהצטרפות סוכנים חדשים. במהלך הרבעון רשמה ארבע עונות מכירות של כ־3.3 מיליארד שקל במוצרים פיננסיים ופנסיוניים, שהיקף התיק הכולל שלה עמד על כ־56.8 מיליארד שקל.

הכנסות מגזר החיתום צמחו בכ־69% ברבעון השני של 2026 והסתכמו בכ־34.6 מיליון ש"ח. הצמיחה נתמכה בגידול בהיקפי הפעילות בשוק ההנפקות ובעליית ערך מההשקעה בקרן מנור. ה-EBITDA מהמגזר צמח בכ־55% והסתכם בכ־16.6 מיליון שקל.

המניה קפצה בכ-45% מתחילת השנה

דייב לובצקי, מנכ"ל אי.בי.אי בית השקעות, מסר "תוצאות הרבעון השני של 2026 משקיפות את הצמיחה המואצת בפעילויות הליבה של הקבוצה לצד שיפור ברווחיות. קצב הגידול בהכנסות היה גבוה משמעותית מקצב העלייה בהוצאות, ומבטא את המשך השיפור במינוף התפעולי של הקבוצה. הצמיחה באה לידי ביטוי ברוב מגזרי הפעילות, עם המשך צמיחה מואצת בקפיטל, רבעון שיא בקרנות הנאמנות וניהול התיקים שיא והמשך צמיחה בשירותי המסחר ובפעילות החיתום".

בל הביצועים החזקים, זינקה מניית אי.בי.אי בכ-45% מתחילת השנה תוך שהיא משלימה קפיצה של כמעט 80% בשנה האחרונה, אשר הביאו אותה לשווי של כ-6 מיליארד שקל.