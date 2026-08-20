הקיבוץ שיקבל 34 דירות בתמורה לשטח שיושב לרמ"י

עסקת ייזום בקיבוץ

גשם החזקות תקדם 488 דירות במגדל העמק - על קרקע שהשיב קיבוץ כפר החורש

חברת גשם החזקות דיווחה לבורסה כי התקשרה עם קיבוץ כפר החורש שבגליל התחתון בהסכם לקידום פרויקט מגורים בשכונה המערבית במגדל העמק. במסגרת העסקה תקבל גשם את הזכות לרכוש מרשות מקרקעי ישראל (רמ"י), בפטור ממכרז, מגרשים בשטח של כ-46 דונם, המאפשרים הקמת 488 יחידות דיור לשיווק בשוק החופשי, על קרקעות שהשיב הקיבוץ לרמ"י.

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כפר החורש בחר לשמור בידיו חלק מהזכויות לצורך הקמת 34 יחידות דיור שישמשו את הקיבוץ ואשר שוויין מוערך ב-46 מיליון שקל.

קיבוץ כפר החורש, המשתייך למועצה האזורית עמק יזרעאל, נוסד בשנת 1933 ושוכן בגליל התחתון. הקיבוץ ביקש לקדם את פיתוח הקרקע ובחן כמה יזמים שהגישו הצעות, וגשם נבחרה כשותפה לפרויקט.

קיבוץ כפר החורש לווה בעסקה על ידי עורכי הדין דור אבינרי, מאור זילכה ואור נבו ממחלקת הנדל"ן במשרד ליפא ושות'. גשם יוצגה בעסקה על ידי עורכי הדין בני לב קורן ורועי שושני ממשרד לב קורן, שושני, זיני בן נעים.

לפי הודעתה של גשם החזקות, החברה כבר מקדמת בעיר את פרויקט "החורש" בשכונת השקדיות, הכולל 410 יחידות דיור בשני שלבים. לשלב א' של הפרויקט, הכולל 205 יחידות דיור, התקבל היתר בנייה. העסקה החדשה עשויה להגדיל את היקף יחידות הדיור שמקדמת גשם במגדל העמק לכ-900 יח"ד.

ביורוקרטיה

רשות מקרקעי ישראל יוצאת ברפורמה לקיצור ההליך בהשגות על שומות

רשות מקרקעי ישראל החלה החודש ליישם רפורמה במערך ההשגות על שומות מקרקעין, שמטרתה לשנות את משכי הטיפול בתיקים. עד כה, הליך ההשגה הממוצע נמשך למעלה משנתיים וחצי, הכולל כ-200 ימים להשגה ראשונה בפני שמאי מחוזי וכ-700 ימים נוספים בוועדת ההשגות.

על פי המתווה החדש, תיקים שבהם דרישת התשלום עולה על שני מיליון שקלים ידונו בערכאת השגה אחת בלבד - ועדת השגות מחוזית או עליונה - במקום שני שלבי ערעור נפרדים. בנוסף, הוקמו עשרה הרכבים של ועדות השגות מחוזיות בפריסה ארצית.

יעדי הרפורמה קובעים כי זמן הטיפול בהשגה ראשונה יצומצם ל-150 ימים, וזמן הטיפול בוועדות ההשגות ירד ל-220 ימים. מבחינת אופן ההגשה, השגות על שומות יוגשו מעתה ישירות לשמאי הממשלתי, ומערך ניהול התיקים יועבר למערכות מחשוב ייעודיות לבקרה ולשקיפות.

עוד לפי הודעת רשות מקרקעי ישראל, בקשות לתיקון טעות, טענות משפטיות וטענות על עלויות פיתוח ימשיכו להיות מוגשות ישירות לרשות מקרקעי ישראל, לצד קביעת לוחות זמנים חדשים לטיפול בהן. הרפורמה גובשה בשיתוף פעולה עם השמאי הממשלתי במשרד המשפטים.

השכרה

אזורים ליווינג רוכשת מאזורים 26 דירות בירושלים

קרן הריט אזורים ליווינג דיווחה אתמול לבורסה כי תרכוש מחברת אזורים 26 דירות בפרויקט שלה בשכונת ארנונה בירושלים בתמורה לכ-76 מיליון שקל. הדירות, בנות 3, 4 ו-5 חדרים, מיועדות להשכרה לטווח ארוך לעשר שנים לפחות.

מסירת הדירות אמורה להתבצע בנובמבר השנה, כך שעד אז תושלם העסקה. בהודעה לבורסה צוין כי הכנסות השכירות השנתיות הצפויות מהשכרת יחידות הדיור בפרויקט עומדות על כ- 2.4 מיליון שקל לשנה. שווי השוק של הדירות מוערך ב-כ95.6 מיליון שקל, אולם השווי ההוגן בהתחשב במגבלת תקופת ההשכרה מסתכם בכ 81.3- מיליון שקל.

עסקה זו מצטרפת לשורה של עסקאות שעשו לאחרונה קרנות הריט למגורים, אשר מזהות הזדמנות בעובדה שחברות הנדל"ן תקועות עם מקבצים גדולים של דירות לא מכורות שקרובות לאכלוס. כך, באוקטובר 2025 רכשו רנט איט ומגדל 75% מפרויקט למגורים בשכירות ארוכת טווח של שבירו, תמורת כ־437.5 מיליון שקל; באותו חודש רכשה אבו פמילי מגורים 35 דירות בפרויקט מגורים באשדוד, תמורת כ־46 מיליון שקל; בדצמבר רכשה אבו פמילי 40 דירות במגדלי דה וינצ'י שנפגעו מטיל איראני במבצע "עם כלביא"; במהלך מרץ 2026 השלימה אזורים LIVING שתי רכישות - אחת לרכישת 50 דירות באשדוד, תמורת כ־107.5 מיליון שקל, ואחת עבור 11 דירות - נוסף על 98 שכבר רכשה - בפרויקט בפארק הים בבת ים, תמורת כ־41.7 מיליון שקל; במאי רכשה אבו פמילי 50 דירות בשכונת רוממה בירושלים תמורת 156 מיליון שקל; ומעט לאחר מכן הודיעה חברת רנט איט כי היא רוכשת 52 דירות בפרויקט אאורה סיטי בחדרה, תמורת 108.5 מיליון שקל.