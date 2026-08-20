דמרי מתקשה למכור באזור היוקרה בת״א וצופה: המחירים יירדו

דוחות הרבעון השני של חברת הנדל"ן י.ח. דמרי מצביעים על שחיקה חדה ברווחיות. הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2026 נחתך ביותר מחצי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. אף על פי שהחברה רשמה עלייה בהיקף מכירת הדירות במחצית (397 דירות לעומת 335 בתקופה המקבילה), היא מציינת כי חלק מגידול זה נבע ממכירת דירות מוזלות במסגרת "מחיר למשתכן" בקרית ביאליק. מנגד, בפרויקט הדגל של החברה בשדה דב נרשמו מכירות של 10 יחידות דיור בלבד במחצית הראשונה, ובחברה מעריכים כי המחיר למ"ר במכירות העתידיות בפרויקט צפוי לרדת.

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י.ח. דמרי מחזיקה כיום ב-23 פרויקטים ברחבי הארץ הכוללים 5,086 יחידות דיור (חלק החברה עומד על 4,661 דירות). מתוכן נמכרו עד כה 1,523 דירות (1,401 חלק החברה). מוקדי המכירות הבולטים של החברה היו באשקלון (144 דירות), אופקים (72), קרית ביאליק (63) וקרית גת (27).

במקביל, פרויקט הדגל בשדה דב מציג קשיי התאוששות. מתוך 455 הדירות המשווקות במתחם נמכרו עד כה 40 דירות בלבד, כאשר רק 10 מהן נמכרו במחצית הראשונה של השנה. בנוסף, החברה חתכה את תחזית המחיר למ"ר בפרויקט: בעוד שהדירות שנמכרו עד כה נחתמו לפי מחיר ממוצע של 67 אלף שקל למ"ר, המחיר הממוצע הצפוי להתקבל עבור מלאי הדירות הנותר עומד על 62 אלף שקל בלבד למ"ר. הנתונים מהווים מכה נוספת לציפיות הגבוהות של החברות הפועלות במתחם, שבנו על תמחור הגבוה בעשרות אלפי שקלים למ"ר מצפי זה.

לצד הדוחות: זיהום קרקע התגלה בשדה דב

לצד הנתונים הכספיים, החברה מדווחת על אירוע סביבתי במתחם שדה דב, שם התגלה זיהום קרקע מסוג PFAS (הנובע מקצף כיבוי). בחודש יולי 2026 אישר המשרד להגנת הסביבה לחברה לפנות ליעד מאושר את הקרקע שבה נמצאו חריגות, תוך המשך עבודות החפירה והדיפון באישור המשרד.

בחודש אוגוסט 2026 ביצעה החברה בדיקות נוספות לבקשת המשרד להגנת הסביבה, שבהן אותרו מוקדי חריגה נוספים. הנתונים הועברו למשרד, והחברה ממתינה לקבלת הנחיות עדכניות בנוגע להיקף הפינוי ויעד הקצה. בדמרי מעריכים, על בסיס הבדיקות שבוצעו, כי עלות פינוי הקרקע הכוללת לא תהיה מהותית ביחס להיקף הפרויקט, ונכון למועד פרסום הדו"ח עבודות החפירה והדיפון נמשכות כסדרן באישור המשרד.