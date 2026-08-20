למרות ירידה קלה בשורת ההכנסות שהסתכמו ב-2.3 מיליארד שקל ברבעון השני, וצלילה של 69% ברווח התפעולי ל-84 מיליון שקל ברבעון השני, על רקע ירידה חדה ברווחיות הגולמית של החברה, עדיין שיכון ובינוי , בניהולו של עמית בירמן, מציגה זינוק ברווח הנקי ברבעון השני של 70% ל-241 מיליון שקל. הסיבה נובעת בעיקר מרישום הכנסות ממסים של 307 מיליון שקל ברבעון שחלף, זאת על רקע ניצול הפסדים מועברים במסגרת הרווח שצפוי ממכירת מניות שיכון ובינוי אנרגיה. מחצית הראשונה הראשונה רשמה החברה הפסד של 123 מיליון שקל לעומת רווח נקי 250 מיליון שקל אשתקד.

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הכנסות שיכון ובינוי הפועלת בעיקר בתחומי התשתיות, הבנייה למגורים והאנרגיה, ירדו ברבעון השני של השנה בכ-4% והסתכמו כאמור בכ-2.3 מיליארד שקל. ההכנסות במחצית נשחקו גם הן בשיעור דומה לכ-4.4 מיליארד שקל ביחס למחצית המקבילה אשתקד. הירידה בהכנסות, מסרו בחברה, נובעת בעיקרה מירידה בהיקף מסירות הדירות באירופה וכן על רקע שחיקה בשער הדולר שמשפיע על הצגת התוצאות בשקלים של פעילויות של החברה בחו"ל. הרווח הגולמי ברבעון השני של השנה הסתכם ב-150 מיליון שקל לעומת 459 מיליון שקל אשתקד. הרווח הגולמי במחצית הראשונה של השנה הסתכם ב-338 מיליון שקל לעומת 791 מיליון שקל אשתקד.

כאמור, לאחר תאריך המאזן נחתמה עסקה למכירת שיכון ובינוי אנרגיה לקרן התשתיות ג'נריישן תמורת 4.45 מיליארד שקל; תזרים המזומנים לאחר מס הצפוי מהעסקה מסתכם בכ-2.7-2.9 מיליארד שקל ויקטין בהתאמה את החוב סולו להיקף שאינו משמעותי; רווח ההון לאחר מס צפוי להסתכם לכ-1.6-1.8 מיליארד שקל והחוב המאוחד נטו צפוי לרדת בכ-5.5-5.7 מיליארד שקל.

עוד מדווחת שיכון ובינוי כי צבר הביצוע הקבלני שלה גדל ברבעון בכ-900 מיליון שקל כך שנכון לסוף יוני האחרון הוא הסתכם בכ-18.5 מיליארד שקל - מתוכו כ-3 מיליארד שקל בארה"ב. צבר הביצוע הקבלני בבניית דירות מגורים בישראל גדל ברבעון בכ-800 מיליון שקל והסתכם לכ-4.2 מיליארד שקל לעומת כ-3.4 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.