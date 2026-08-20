את השינוי בהעדפות הצרכנים בשוק הרכב ניתן לראות בכבישי ישראל. אם בעשורים קודמים, המותגים מאזדה ופורד, זכו לאהדה מצד הקהל הישראלי וחברות הליסינג, הרי שבשנים האחרונות חל מהפך עם כניסתם של המותגים הסיניים, שעד מהרה כבשו את השוק המקומי. שינוי הטעמים בא לידי ביטוי גם בדוחות של שתיים מיבואניות הרכב הגדולות, קרסו מוטורס ודלק רכב , שחשפו פער הולך ומעמיק ביניהן.

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מי שלוקחת כמעט את כל הקופה כתוצאה משינוי הטעמים הישראלי, היא קרסו מוטורס, שבעבר הסתמכה על יבוא המותגים ניסאן ורנו, אך בשנים האחרונות נסמכת יותר ויותר על צמד מותגים חדש - צ'רי ו־אקספנג (Xpeng) הסיניים. החברה, בניהולו של איציק וייץ, נהנתה ברבעון מהביקוש לרכבי צ'רי, שהפך לאחד מהמותגים הנמכרים בישראל, אשר הקפיץ את נתח השוק שלה לכ־15.3% לעומת כ־13.8% בתקופה המקבילה אשתקד, וכ־7.4% (פחות מחצי) לפני חמש שנים.

מן העבר השני של הכביש, דלק רכב, יבואנית רכבי מאזדה ופורד, סובלת בשנים האחרונות משחיקה מתמדת במעמדה. החברה, בניהולו ושליטתו של גיל אגמון, החזיקה בשיא כוחה, לפני כשני עשורים, בנתח שוק של כ־25% בשוק הרכב המקומי. אלא שמאז חלה ירידה משמעותית במכירות של מותגיה המובילים, שהביאו אותה לרשום במחצית הראשונה של השנה נתח שפל בשוק הרכב של 3% בלבד, בהשוואה לכ־6.1% בתקופה המקבילה אשתקד.

חברת השבבים שהעבירה את דלק רכב להפסד

במהלך המחצית הראשונה של 2025 מכרה דלק רכב 5,186 רכבים חדשים, צניחה של כ־42%, ביחס לנתון בתקופה המקבילה אשתקד. במהלך התקופה מכרה החברה כ־1,790 רכבי מאזדה, נפילה של כ־68%. ירידה צנועה יותר, של 8.5%, נרשמה במכירות המותג פורד, שממנו נמכרו בסה"כ 555 רכבים חדשים. בשוק הפרמיום דלק רכב הציגה יציבות כשמכרה כ־1,930 רכבים ממותג היוקרה ב.מ.וו, בדומה לתקופה המקבילה.

נקודת האור בדוחות החברה הגיעה מהמותגים הסיניים שלה. בזמן שהמותג דונגפנג שמר על יציבות (840 מסירות), מותג רכבי היוקרה החשמליים ניאו הציג צמיחה של 83% (75 מסירות) במחצית הראשונה. אך מכירות אלו לא כיסו על החולשה במותגים הפופולריים, שהביאה את דלק רכב לדווח על קיטון של כ־3% בהכנסותיה ממכירות רכב (1.7 מיליארד שקל במחצית).

את המחצית הראשונה סיימה דלק רכב (הפועלת גם בתחום הטיפול בפסולת ומכירת קרטון באמצעות חברת הבת ורידיס) עם הכנסות של כ־3.26 מיליארד שקל, עלייה של כ־1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, כאשר בסיכום הרבעון השני הציגה החברה צמיחה של כ־17% בהכנסות שעמדו על כ־1.5 מיליארד שקל. זאת, הודות לשיפור בפעילות הפסולת, לצד מיזוג פעילותה של חברת הליסינג יורודרייב שרכישתה הושלמה אשתקד.

עם זאת, בשורה התחתונה דיווחה דלק רכב על הפסד של כ־12.6 מיליון שקל בסיכום המחצית, בהשוואה לרווח של כ־92 מיליון שקל אשתקד. ברבעון השנה ההפסד היה גדול הרבה יותר ועמד על כ־88 מיליון שקל. מאחורי ההפסד עומדת מחיקת שווי משמעותית של כ־161 מיליון שקל אותה ביצעה החברה על השקעתה בחברת השבבים היילו, שהגיעה בשיאה לשווי של יותר ממיליארד דולר, אך בחודש האחרון נחתם הסכם למכירתה תמורת עשרות מיליוני דולרים בודדים.

בצל החולשה המתמשכת בעסקיה ירדה מניית דלק רכב בכ־40% והיא נסחרת כיום לפי שווי שוק של 1.4 מיליארד שקל.

ירידה חדה ברווחי קרסו ברבעון

בזמן שבדלק רכב סבלו מצניחה במכירות, קרסו מכרה במהלך המחצית הראשונה כ־32.5 אלף רכבים חדשים, עלייה של כ־36% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. מה שבא לידי ביטוי בצמיחה של 15% בהכנסות מגזר הרכב במחצית הראשונה שעמדו על כ־3.4 מיליארד שקל.

את מכירות כלי הרכב הוביל המותג הסיני צ'רי, שמכר במהלך המחצית הראשונה 17.6 אלף רכבים, קפיצה של כ־62.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, ויותר מפי שלושה מכל הרכבים שמכרה דלק רכב באותה תקופה. מה שחיפה על ירידה של כ־20% במכירות של מותג הפרמיום הסיני של קרסו, אקספנג, שמכר במחצית כ־3,000 יחידות. בקרב המותגים הוותיקים, נמכרו כ־2,000 רכבי ניסאן, ירידה של כ־45% ביחס למחצית המקבילה, ומאידך במותג רנו חלה צמיחה של 31% בכמות הרכבים שנמכרו (כ־1,650).

בסיכום המחצית הכנסות הקבוצה, לה פעילות גם בתחומי הליסינג והמימון, עמדו על כ־4.7 מיליארד שקל, עלייה של כ־15% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, ברבעון השני של השנה הסתכמו ההכנסות בכ־2.1 מיליארד שקל, קיטון של כ־3% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. בחברה מייחסים את הירידה לפגיעה בהכנסות של מגזר הרכב, בשל השפעות המלחמה מול איראן.

בשורה התחתונה רשמה החברה קיטון של כ־32% ברווח הנקי שעמד בסוף המחצית על כ־150 מיליון שקל. בסיכום הרבעון נרשמה צניחה גדול אף יותר של כ־63% ברווח שעמד על כ־42 מיליון שקל. הירידה ברווח נבעה מירידת ערך של כ־21 מיליון שקל בתיק ניירות הערך של החברה (השקעות לא סחירות בתחום האוטוטק) והפרשה לקנס של כ־11.5 מיליון שקל, אותו היא תשלם לרשות התחרות בשל סוגייה שקשורה ליכולת של הלקוחות לממש את האחריות שלהם.

קרסו מוטורס, שבשליטת בני משפחת קרסו, נסחרת לפי שווי של 2.7 מיליארד שקל, אחרי שמתחילת השנה היא איבדה כ־17.5% מערכה. זאת, אחרי שבשלוש השנים האחרונות זינקה מניית החברה בכמעט 120%.

צניחה ברווח הממוצע של דלק רכב ממכירת מכונית

מניתוח הדוחות מתברר כי על אף שהמכירות של מותגי קרסו מוטורס צמחו, הרווח על כל מכונית קטן. הרווח הממוצע לרכב שמכרה קרסו מוטורס, כפי שעולה מהדיווח המגזרי של החברה, עמד במחצית על 14.6 אלף שקל. מדובר בשחיקה של כ־7% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, אז עמד הרווח הממוצע לרכב שמכרה קרסו מוטורס על 15.6 אלף שקל. זאת, לנוכח העלייה המתמשכת בשיעור הרכבים הסינים, שהינם בעלי רווחיות נמוכה יותר.

שחיקה גבוהה אף יותר נרשמה בפעילות דלק רכב, שרשמה רווח ממוצע של 13.6 אלף שקל, לעומת רווח ממוצע של 21.4 אלף שקל למכונית בתקופה המקבילה אשתקד. ברקע, הקיטון המאסיבי במותגים הוותיקים, שנחשבים בעלי שיעור רווחיות גבוהה.