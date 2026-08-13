הצרכן ישלם? התוכנית שתחייב יצרנים למחזר סוללות רכב חשמלי

התוכנית שתחייב יצרנים למחזר סוללות רכב חשמלי | בלעדי

המשרד להגנת הסביבה מגבש רפורמה מקיפה, שתחייב בחוק למחזר סוללות ליתיום לרכב חשמלי ומחושמל. על פי הערכות הרפורמה תוצג עוד השנה, תיכנס לתוקף ב־2027 ותחייב את יבואני הרכב החל מ־2029.

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● החוק הבלתי כתוב של ענף הרכב נשבר, המחירים בירידה, והסיניות מהדקות את השליטה בישראל

יצוין כי כיום מיחזור סוללות ליתיום לרכב בעולם עדיין מורכב טכנית והכדאיות הכלכלית שלו מוטלת בספק ומשתנה בהתאם למחירי חומרי הגלם העולמיים. לפיכך, ממשלות רבות מסבסדות זאת או שמטילות את האחריות למימון על יצרניות הרכב.

לפי המודל המתגבש בישראל האחריות על המיחזור תוטל על יצרני הרכב, באמצעות היבואנים שמייצגים אותם בישראל, כחלק מחוק "אחריות יצרן מורחבת".

בענף הרכב מעריכים כי המיחזור בפועל יתבצע באמצעות הקמת "תאגיד מיחזור" ממשלתי וייעודי לסוללות רכב, שיהיה אחראי על איסוף הסוללות ומיחזורן ומימונו יתבצע ע"י היצרנים דרך היבואנים. אחת האפשרויות שנבחנות היא גביית היטל מיחזור על כל רכב עם סוללה, שנמכר בישראל. עם זאת על פי הערכות העלות הנוספת תגולגל על ידי היצרנים למחירי כלי הרכב שנמכרים ליבואנים בישראל ומשם היא תגיע למחירי הרכב לצרכן.

כמות סוללות משמעותית

על פי מחקר של מרכז המחקר של הכנסת, שפורסם ביוני השנה, צפויה ישראל לעמוד עד סוף העשור בפני בעיה מהותית של הצטברות סוללות ליתיום שיסיימו את מחזור חייהן ויהפכו לפסולת סביבתית מזהמת. על פי המחקר בסוף 2025 היו בישראל כ־316,000 כלי רכב חשמליים והיברידיים נטענים, שהיוו כ־7% ממצבת הרכב, ובנוסף כ־487,000 כלי רכב היברידיים, עם סוללות קטנות יותר( כ־11% ממצבת הרכב). יצוין כי בשבעת החודשים הראשונים של השנה נרשם זינוק חד ונוספו קרוב ל־80 אלף כלי רכב "מחושמלים".

על פי הדוח בשנת 2030 יתפתח צורך לטפל בכמות משמעותית של סוללות שהגיעו לסוף חייהן כיעילות, וזאת בהנחת אורך חיים של כ־8 שנים לסוללה ושימוש חוזר מוגבל יחסית בסוללות משומשות. עם זאת המחקר מציין כי כיום אין בישראל הסדרה בנושא, בניגוד למדינות רבות אחרות, וקיימת "עלות היסטורית", כלומר מאות אלפי כלי רכב חשמליים ומחושמלים, שנמכרו ללא גביית דמי מיחזור.

יצוין כי ב־2027 תיכנס לתוקף באירופה רפורמה שמחייבת את היצרנים לעקוב אחרי מחזור החיים של הסוללות, מהייצור ועד לגריטה. נתונים אלה עשויים לשמש כבסיס לגביית "היטל הסוללות" למימון המיחזור.

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר בתגובה כי הוא "עוקב מקרוב אחר הגידול המשמעותי בהיקף כלי הרכב החשמליים בישראל, כמו גם אחר ההתפתחויות הרגולטוריות המקבילות באיחוד האירופי בתחום הטיפול בכלי רכב בכלל ובסוללות רכב חשמלי בפרט, בסוף חייהם.

"כחלק מהיערכות לגידול הצפוי בהיקף פסולת זו, המשרד מבצע עבודת מטה מקיפה לבחינת אסדרת תחום סוף חיי רכב לכל זרמי הפסולת שלו, ומקיים שיח עם בעלי עניין… בימים אלה נבחנת אסדרה המבוססת על עקרון 'אחריות יצרן מורחבת' (EPR), תוך בחינת המנגנונים המשפטיים והכלכליים המתאימים ביותר לשוק הישראלי ולתשתיות הטיפול הקיימות והמתוכננות. עם השלמת עבודת המטה והגיבוש הראשוני של הצעת הרגולציה, יפורסם המנגנון המוצע להערות הציבור".



בשל הרגולציה הירוקה: גל מאסיבי וחריג של יבוא דגמים חדשים ומותגים מסין

ברבעון האחרון של השנה צפוי גל חריג של יבוא כלי רכב, בעיקר מסין, וזאת למרות שכבר היום השוק הישראלי מתמודד עם עודפי מלאי מאסיביים של כלי רכב, שמוצעים בתור "אפס קילומטר" במחירים מוזלים.

למגמה צפויות לתרום שתי סיבות עיקריות. הראשונה היא העדכון המשמעותי לנוסחת "המיסוי הירוק", שפורסם השבוע וייכנס לתוקף בינואר 2027. נוסחה זו קובעת את "הציון הירוק" של כל הדגמים המיובאים לישראל ובהתאם לה נקבע גובה הטבת מס הקנייה הסביבתית על כל דגם.

מחישובים ראשונים, שנערכו השבוע בענף, הנוסחה המעודכנת צפויה לפגוע משמעותית בעיקר בדגמים היברידיים ובדגמי בנזין ובמידה פחותה בדגמי פלאג־אין, ולהקטין את הטבת המס עליהם באלפי שקלים. לפיכך יבוא מוקדם של מלאים לפני ינואר עשוי לחסוך ליבואנים רלוונטיים מאות מיליוני שקלים.

ICAUR של צ'רי. צפוי להגיע בקרוב / צילום: יחצ

הסיבה השנייה היא תקנות הפליטה החדשות והמחמירות "יורו 7", שייכנסו לתוקף בישראל ובאירופה החל מנובמבר השנה. תאריך זה מציב "דדליין" לייבוא לישראל של דגמים חדשים רבים, בעיקר דגמים סינים עם הנעה היברידית ופלאג־אין, שעדיין לא עומדים בתקנות הללו, לכן לא יוכלו להימכר כאן אחרי התאריך הקובע.

מחסור בספינות להובלת רכבים

המגמה המדוברת צפויה גם להאיץ בחודשיים הקרובים את הכניסה לישראל של מותגים חדשים, שטרם הוצגו כאן. אחד מהם הוא המותג ICAUR של צ'רי, שכרגע מיוצא לאירופה עם קרוס־אובר פלאג־אין בודד בתקינת "יורו 6", כאשר שאר הדגמים של המותג עם תקינת "יורו 7" יופיעו רק בסוף השנה הבאה.

עד כה לא הוכרז מי יהיה היבואן בישראל אולם על פי הערכות בענף המועמדת המובילה היא קבוצת סמלת, שקיבלה לאחרונה את זיכיון הייבוא של המותג ICAUR בשוויץ וברומניה. מסמלת לא נמסרה תגובה.

מלבד ICAUR צפויים להיכנס לשוק הישראלי עד סוף השנה שורה של דגמים ומותגים חדשים. יצוין כי המגבלה העיקרית בהיקף הייבוא צפויה להיות מחסור בספינות להובלת רכב בקווים מהמזרח הרחוק לישראל. חלק מהיבואנים מנסים לפתור כיום את הבעיה באמצעות האצת ההובלה של רכב לישראל בספינות מכולה.



דגמי קרוס־אובר חדשים: אאודי Q7 ודאצ'יה דאסטר הגיעו לישראל

חברת צ'מפיון החלה לשווק את הדור החדש של הקרוס־אובר הגדול אאודי Q7. הרכב קיבל עיצוב חדש ואורכו 5.06 מ', גובהו 1.81 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך כ־3 מ'. הרכב מגיע בתצורה עם חמישה או שבעה מושבים ועם תא נוסעים דיגיטלי מתקדם, מושבים חשמליים מלפנים ומאחור, מתלי אוויר נשלטים אלקטרונית, דלתות חשמליות, חישוקי 21 אינץ' ועוד. להנעה אחראי מנוע V6 טורבו־דיזל בנפח 3 ליטר עם סיוע חשמלי, שמייצר 324 כ"ס ומניע את כל הגלגלים. המחיר מתחיל ב־690 אלף שקל.

אאודי Q7 / צילום: יחצ

חברת קרסו החלה לשווק בישראל גרסת הנעה כפולה עם מערכת הנעה היברידית של הקרוס־אובר דאצ'יה דאסטר. הרכב שומר על הממדים של הדגם הקיים עם אורך 4.34 מ', גובה 1.61 מ' ובסיס גלגלים באורך 2.66 מ'. הוא מצויד בהנעה היברידית חדשה, שמשלבת מנוע 1.2 ליטר טורבו־בנזין ומנוע חשמלי בהספק משולב של כ־170 כ"ס. הרכב מגיע בשלוש רמות אבזור. לגרסת הבסיס מסך 10.1 אינץ', לוח מחוונים דיגיטלי ועוד. המחירים נעים בין כ־158 ל־171 אלף שקל.