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מיסוי ירוק

האוצר מחמיר את נוסחת המס הירוק: אלפי דגמי רכב עלולים להתייקר מינואר 2027

משרד האוצר פרסם נוסחה מעודכנת לחישוב הטבות המס הירוק: דגמים רבים עשויי להתייקר בינואר באלפי שקלים

דובי בן גדליהו 09:19
טעינת רכב חשמלי / צילום: Shutterstock
טעינת רכב חשמלי / צילום: Shutterstock

משרד האוצר הפיץ היום (ב') ליבואני הרכב את נוסחת המזהמים המעודכנת, שלפיה מחושב "הציון הירוק" שמקבל כל רכב שמיובא לישראל. ציון זה משבץ את כל כלי הרכב באחת מ-15 קבוצות שונות, שלפיהן נקבע גובה הטבת "המס הירוק".

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מבדיקה ראשונית עולה, שערכי הנוסחה הוחמרו משמעותית בהתאם לערכים הקודמים והמשמעות היא התייקרות המוערכת בכ-3,000 עד 8,000 שקל במחיר של דגמי רכב רבים החל מינואר 2027, אלא אם היבואנים יחליטו לספוג את ההתייקרות.

יצוין כי ההתייקרות צפויה להיות בעיקר בדגמים "הירוקים" ביותר, בעיקר היברידיים, ולמעט כלי רכב חשמליים שממילא אינם מקבלים הטבת מס ירוקה. מהנוסחה עולה, שהאוצר התעלם מהמלצת המשרד להגנת הסביבה לכלול בנוסחה החדשה ערכי זיהום חדשים שאינם קשורים ישירות לפליטה, ואמורים היו להקטין בעיקר את ההטבה של רכבי פלאג אין, דוגמת מזהים שקשורים לשחיקת צמיגים.