בשנים האחרונות נראה שסוגיית הבטיחות איבדה מחשיבותה במערכת השיקולים של רוכשי הרכב בישראל. רבים סבורים שתעשיית הרכב "יישרה קו" בכל הנוגע לדרישות הבטיחות כך שההבדלים בין הדגמים בתחום הזה הם מינוריים. ואכן, כמעט כל דגם רכב חדש שיוצא כיום לשוק האירופי, כולל של מותגים לא מוכרים מסין, מצליח להשיג ציון מירבי של 5 כוכבי בטיחות במבחני "יורו NCAP".

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אבל בטיחות הרכב היא תחום דינמי שמשתנה במקביל להתפתחות המואצת של כלי הרכב עצמם, ולחידושי הבטיחות האלה לוקח זמן להגיע לישראל ונוצרים פערים לא קטנים כשמדובר ברגולציות חדשות. מהם השינויים שחלו בתחום בשבועות האחרונים ואיך ניתן להקדים את המגמה? גלובס עושה סדר.

הגדרת הבטיחות התרחבה

מבחני הבטיחות של ארגון בטיחות הרכב ההתנדבותי "יורו NCAP" מהווים זה עשורים מעין "חותם בטיחות" שמקדם מכירות ודוחף את התעשייה להשתפר. אבל אם בעבר רק קומץ יצרני עילית השיגו את הציון המירבי של 5 כוכבים, בשנים האחרונות המשימה הרבה יותר קלה - בעזרת כמה מיליוני דולרים ושירותיהם של יועצים וקבלני הנדסת רכב מתמחים.

אבל לאור ההתפתחויות המואצות בתחום הרכב, החליט הארגון להחמיר את המבחנים והכניס ביוני השנה שינויים משמעותיים בשיטות הדירוג שלו. הציון המרכזי עדיין נשען על מבחני ריסוק מחמירים, אבל נוספו לשקלול גם קטגוריות מבחן חדשות. אחת מהן היא "נהיגה בטוחה", שכוללת בין השאר החמרה של המבחנים למערכות זיהוי תמרורים במצבי דרך אמיתיים, וכן בחינת תפקוד מערכות ניטור הנהג בעת הסחות דעת נפוצות, למשל שיחות טלפון.

השינויים המרכזיים בתחום בטיחות הרכב "קנס" על היעדר כפתורים

הפחתת דירוג במבחני הריסוק יורו NCAP לכלי רכב ללא כפתורים פיזיים, במטרה לצמצם הסחות דעת העדפת מערכות עזר חכמות

מתן ציון גבוה יותרב־NCAP למערכות בטיחות שפועלות באופן חלק ואינן מטרידות את הנהג, כדי למנוע את נטרולן חילוץ לאחר תאונה

החמרה בדרישות לקלות פתיחת דלתות (בדגש על ידיות שקועות) וניתוק אוטומטי של מתח גבוה עיכוב התלקחות סוללות

החמרת התקן הסיני כך שנדרש עיכוב של 120 דקות בחדירת אש לתא הנוסעים (לעומת5 דקות בלבד באירופה) מתג חירום מכני

חובה להתקין מתג פיזי חיצוני לניתוק הסוללה, לטובת כוחות הצלה וחירום

הסעיף המחמיר ביותר בקטגוריה החדשה, והבעייתי ביותר מבחינת היצרניות, הוא דרישה להפחתה של הסחות הדעת שיוצרים מסכי המגע. המבחנים החדשים מטילים כעת "קנסות" ציון לדגמים ללא מתגים פיזיים לשליטה בפונקציות נהיגה בסיסיות ו/או שהמסכים שלהם צפופים ומקשים על קריאת נתונים.

השינוי הזה מגיע לאחר עלייה עולמית של כמעט 20% בתאונות שקשורות בהסחת דעת, שהחלה בתחילת העשור במקביל לאימוץ המהיר של מסכי מגע לתפעול הרכב. הבעיה היא שהנדסת אנוש "מינימליסטית ונטולת מתגים", שמבוססת כולה על מסכים, הפכה בשנים האחרונות לטרנד גורף בתעשייה. לכן מעבר למתגים פיזיים כגיבוי, יידרש מיצרנים רבים להשקיע הון בעיצוב מחדש של תא הנוסעים ובחיווט האלקטרוני כדי לזכות בחמשת הכוכבים הנכספים.

לא ברור, למשל, האם וכיצד תתמודד עם הדרישה הזו טסלה, שמחזיקה כיום בציון של 5 כוכבי NCAP בכל הדגמים שלה אבל תא נוסעים נטול מתגים הוא חלק מפילוסופיית המוצר הבסיסית שלה.

עוד שינוי חשוב הוא החמרת המבחנים למערכות סיוע לנהג (ADAS). החוק מחייב להתקין מערכות כאלה בכל רכב חדש אבל בפועל קיימים הבדלים קיצוניים באיכות הפעולה שלהן, וכאשר איכות המערכת נמוכה - הנהגים פשוט מכבים אותה. כעת יעניקו המבחנים ציון גבוה יותר לפעולה חלקה של המערכת עם מינימום התראות מטרידות והתערבות גסה בנהיגה.

למבחנים המעודכנים נוספה גם קטגוריה חדשה שמכונה "בטיחות לאחר תאונה", שעוסקת למשל בקלות פתיחת הדלתות לאחר התנגשות. זו הפכה להיות בעיה ממשית לאור המעבר של יצרנים רבים לידיות חשמליות שקועות.

ולבסוף, המבחנים בודקים כעת את בטיחות הסוללות בכלי רכב חשמליים ו"מחושמלים" (פלאג־אין) ומעניקים ציון למערכות ניתוק מתח גבוה בעת תאונה, שמגינות גם על הנוסעים וגם על צוותי החירום, ולמערכות התרעה מפני התלקחות סוללה.

שדרוג לסוללות מסין

תעשיית הרכב הסינית פיגרה במשך עשורים רבים אחרי המערב בכל הנוגע לתקני בטיחות לרכב, אבל היום לא רק שהיא סוגרת את הפער אלא אף לוקחת את ההובלה העולמית בתחומי בטיחות קריטיים - ואחד מהם הוא בטיחות הסוללות ברכב חשמלי או "מחושמל".

בשנים האחרונות היו לא מעט מקרים בעולם של התלקחות סוללות לרכב חשמלי, לרוב בגלל נזק חיצוני (תאונה, שריפה) אבל לעיתים גם ספונטנית. בסין נצבר בשנים האחרונות הרבה מידע בנושא, וביולי השנה הוא בא לידי ביטוי באמצעות רגולציות חדשות שמחייבות כל דגם חדש שנמכר בסין ממועד זה.

בין השאר מחויבים כעת היצרנים לשלב בכל דגם חדש מתג מכני לניתוק הסוללה שמותקן במקום ידוע ונגיש לכוחות חירום והצלה, וזאת כתחליף לניתוק מבוסס תוכנה על פי הדרישות האירופיות. בנוסף, החל מיולי כל סוללה שמותקנת בדגם חדש לשוק הסיני חייבת למנוע התלקחות או פיצוץ של מארז הסוללות במקרה של "בריחה תרמית". כלומר, עלייה נקודתית בטמפרטורה שיוצר תגובת שרשרת שבסופה התלקחות הסוללה.

התקן החדש מחייב מארז סוללה חדשה ומתקדם, עם מילוי ג'ל, שיכול להכיל אירוע כזה במשך 120 דקות לפחות ללא התלקחות, פיצוץ או חדירת עשן לתא הרכב. להבדיל התקנים הנוכחיים שעדיין קיימים באירופה מחייבים התרעה מוקדמת של כ־5 דקות על היווצרות מצב כזה.

בנוסף התקן מגדיר גם בדיקות חדשות לעמידות הפיזית של הסוללות בפני פגיעות גחון ועמידות בפני קצר גם לאחר 300 מחזורי טעינה מהירה. המשמעות היא שכלי רכב עם סוללות מהדור החדש יהיו בטוחים באספקט הזה פי כמה מכלי רכב של הדור היוצא.

החידושים יגיעו לארץ?

כאמור רוב התקנות הללו משמעותיות לבטיחות, אבל הן חדשות ולא מעט דגמים "בקו התפר" עדיין לא מיישרים איתן קו. איך בכל זאת אפשר לדעת? הכלל הבסיסי הוא "5 כוכבים של היום הם לא 5 כוכבים של השנה שעברה".

דגמים חדשים שיצאו לשוק האירופי בחודשים האחרונים הספיקו כבר להיערך למבחנים החדשים של NCAP גם אם הם לא נבחנו עדיין מעשית. מנגד, יצרניות רכב עשויות לנסות להאריך את מחזור החיים של הדגמים הקיימים שמדורגים 5 כוכבים. בדיקת מועד השקת הדגמים הללו באירופה היא קריטית. מומלץ גם להטמיע עצמאית את המבחנים החדשים בנסיעת המבחן לפני הרכישה: האם מערכת הבטיחות האקטיבית מטרידה אתכם עד לרמה שאתם מעדיפים לכבות אותה? האם הנדסת האנוש נטולת המתגים הפיזיים גורמת לכם להסחת דעת?

סוגיית בטיחות הסוללות הסינית מורכבת יותר באספקט הצרכני. התקן החדש מחייב רק דגמים לשוק הסיני ולפיכך חוקית מותר לייצא מסין דגמים עם סוללות מהדור הקודם. ומכיוון שסוללות מהדור הקיים זולות במאות דולרים מסוללות הדור החדש "הבטוחות", קיימת אצלם מוטיבציה כלכלית ליצירת בידול.

לכן צריך קצת מחקר. אפשר לבקש מהיבואן את מפרט הסוללה הרשמי של היצרן ואם יש בו איזכור לעמידה בתקן הסיני GB 38031-2025 הסוללה שייכת לדור החדש. אימות נוסף אפשר לקבל ברישומי משרד התעשייה וטכנולוגיית המידע הסיני (MIIT) שכל היצרנים מחויבים ברישום בו. וכמובן, חיפוש AI יסודי יכול להניב לעיתים תשובה מדויקת.