אחרי ביטול העסקה עם אבו: ג'י סיטי תממש נכסים ב-6 מיליארד שקל

בצל המהלכים למכירת השליטה בה, חברת הנדל"ן המניב ג'י סיטי , שבשליטת איש העסקים, חיים כצמן, הכריזה על תכנית להפחתת המינוף שלה, הכוללת מכירת מרבית נכסי המגורים שבבעלותה באירופה ובארה"ב, לצד יציאה מפעילותה בברזיל. מהלך שלהערכתה יכניס לקופתה עד סוף השנה הבאה סכום של כ- 6.1 מיליארד שקל.

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ההכרזה על מהלך מימוש הנכסים מגיעה שבועות בודדים לאחר פיצוץ עסקת מכירת השליטה בחברה מידי נורסטאר , שבשליטת כצמן לידי ארי נדל"ן שבשליטת איש העסקים צחי אבו. זאת, לאחר שהיחסים בין הצדדים עלו על השרטון, בין היתר לנוכח שילובה של קבוצת ישפרו במהלך הרכישה.

במסגרת המהלך, הצהירו הרוכשים על כוונתם להוריד בצורה משמעותית את המינוף של החברה, שסובלת מהתחייבויות גבוהות, מתחת לרמה של כ-50%. זאת, באמצעות מיקוד פעילותה בנכסים המניבים בארץ ובפולין, לצד מכירת מרבית העסקים האחרים. מהלכים שכעת מיישם באופן עצמאי כצמן, שהצהיר על כוונתו למכור את השליטה לגורם אחר.

ברקע, בשנים האחרונות הוביל כצמן מהלך מימוש נכסים אגרסיבי בהיקף עצום של יותר מ-7 מיליארד שקל, באירופה, רוסיה, ארה"ב, ברזיל וישראל. עם זאת, לחברה נותרו חובות העתק שצברה החברה, בהיקף של יותר מ-21 מיליארד שקל.

"נמשיך לבחון מהלכים נוספים שייצרו סינרגיות והפחתה נוספת של הוצאות הנהלה וכלליות ויאפשרו הורדת מינוף נוספת", מסר חיים כצמן מייסד ומנכ"ל ג'י סיטי. מהלכים אלו גם יאפשרו לנו לממש את פוטנציאל הפיתוח העצום הקיים בנכסי הקבוצה כמו למשל תוספת בנייה של 400 אלפי מ"ר בראשון לציון ו- G כפר סבא והרחבת המרכז פרומנדה בפולין בכ-20 אלפי מ"ר נוספים".

מי שתוביל את המהלך, גם במידה ויחול שינוי במבנה השליטה, היא קרן כליפה, שצפויה לתפוס את מקומו של כצמן בניהול החברה בתחילת חודש אוקטובר. "אין לי ספק שקרן, ביחד עם צוות ההנהלה והעובדים המצוינים שלנו ייקחו את החברה קדימה ויביאו אותה לשיאים חדשים", אמר כצמן.

התחזקות השקל ומכירת נכסים הפילה את הרווח

ההכרזה על מכירת הנכסים נעשתה במקביל לפרסום תוצאות החברה לרבעון השני, אותו היא סיימה עם NOI (הכנסות תפעוליות נטו) של כ-359 מיליון שקל, ירידה של כ-12.9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. קיטון אשר נבע בין היתר ממכירת נכסים והתחזקות השקל. ברקע, ה- NOI מנכסים זהים עלה בכ-3.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

על פי החברה, ה-NOI באיחוד יחסי ובנטרול שער חוץ עלה ברבעון בכ-25.3% והסתכם לכ-332 מיליון שקל לעומת כ-265 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בשורה התחתונה, הרווח הנקי של החברה צנח בכ-64% והסתכם בכ-83 מיליון שקל.

ה-FFO (רווח נקי בתוספת דיבידנדים מהשקעות בני"ע) של החברה הסתכם ברבעון לכ-96 מיליון שקל, קיטון של כ-10% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ה-FFO מפעילות הנדל"ן הסתכם לכ-97 מיליון שקל, ירידה של כ-16% לעומת כ-116 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בתוך כך, החברה מעלה את תחזית ה-FFO למניה מפעילות הנדל"ן המניב הצפוי לעמוד בשנת 2026 בטווח של 2 ל-2.1 שקל למניה.

"אנו מסכמים רבעון נוסף של תוצאות תפעוליות חזקות ורואים המשך מגמה חיובית בביקושים כמו גם עלייה בהתעניינות ברכישת נכסים מסחריים מצד שחקנים בינלאומיים באירופה וארה"ב. למרות התחזקות משמעותית של השקל לעומת המטבעות האחרים, הצלחנו למתן במידה רבה את השפעת שערי החליפין על ההון העצמי ושמרנו על רמת המינוף סולו ביחס לרבעון הקודם", אמר חיים כצמן, מייסד ומנכ"ל ג'י סיטי.