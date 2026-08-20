אלפי ישראלים מצאו היום את עצמם בפני עמדות צ'ק אין נעולות ושירותי קרקע שהפסיקו לעבוד. נוסעים רבים אחרים "נתקעו" באוויר בטיסות שאינן יכולות לנחות, באחד הימים העמוסים ביותר בשנה בנתב"ג. על פי הערכות, כ-105 אלף נוסעים היו אמורים לעבור היום בנתב"ג, אך בשל הודעה חריגה למדי של הנהלת המבצעים של שדה התעופה, שהתריעה על "אירוע משברי", נוצר כאוס מוחלט. הודעה פנימית שהופצה לצוותים מלמדת כי מדובר בשביתה של צוותי המיון ובהנחיית ועד העובדים ברשות. השביתה הביאה בין השאר לקשיים תפעוליים, קושי בפריקה והעמסה של מטוסים ומחסור בעמדות חניה.

● היכונו לימים סוערים בנתב"ג: מי הנוסעים שצריכים לדאוג במיוחד?

● שביתה בלתי חוקית? המחיר שעובדי נתב"ג עלולים לשלם

● האיש שמחזיק בשאלטר של נתב"ג: מי אתה פנחס עידן

בינתיים, רשות שדות התעופה הוציאה הבהרה על השבת המצב לקדמותו, אך הבלגן צפוי להימשך עוד שעות. ברש"ת גם הודיעו כי הפעילות תחודש רק בהדרגה, וכי "בהתאם לסידור מחדש של לוח הטיסות. ציבור הנוסעים מתבקש להמשיך ולעמוד בקשר עם חברות התעופה ולהתעדכן במועד טיסתו ובשינויים האפשריים בלוח הזמנים".

על מה כל הסיפור? ומי נתן את ההוראה על השביתה?

לקראת השעה 14:00 בצהריים, רשות שדות התעופה הודיעה כי "בעקבות הנחיית ועד העובדים ברשות על שיבושים בנתב"ג, החל משעה זו תופחת הפעילות האווירית בנתב"ג עד לעצירה מלאה של הנחיתות וכי המראות יצאו בהדרגה על פי לוח טיסות מעודכן". מכלל הגורמים נרשמו גינויים למי שאחראי על השביתה ועל המהלך הקיצוני. שרת התחבורה מירי רגב הנחתה את הנהלת הרשות לעתור לביה"ד לעבודה כנגד ועד העובדים על מנת לאלץ אותם לעצור את השביתה, ומנכ"ל יאט"א ישראל, קובי זוסמן, האחראי על חברות התעופה הזרות, קרא לחזרה מיידית לפעילות מלאה וטען כי "אסור לנהל מאבקי עבודה על גבם של הנוסעים וחברות התעופה".

למה דווקא היום?

אי אפשר להסתכל על האירוע המשברי הזה במנותק מהיום שבו הוא קורה, בשיא חופשת הקיץ. מדובר באחד הימים העמוסים בשנה מבחינת פעילות נתב"ג, עם צפי של כ-100 אלף נוסעים שיעברו בשערי נתב"ג. פעולת שביתה ביום שכזה עלולה לייצר מנוף לחץ משמעותי על מקבלי ההחלטות, אך כמובן שהיא נדרשת, ככל שביתה, לעמוד באמות המידה המקובלת. "נקיטה בצעד ארגוני של שביתה צריכה להיעשות בתום לב ובהתאם לעיקרון המידתיות. כמו כן, חלה חובת הוכחה כי מוצתה ההידברות בין הצדדים והשביתה ננקטת כמוצא אחרון. ייתכן כי נקיטה בצעדים ארגוניים דווקא בעיתוי הזה של עומס חריג תיחשב בעיני בית הדין לעבודה כשביתה לא מידתית בנסיבות העניין", מסבירה עו"ד עירית אולמן, שותפה לדיני עבודה, גורניצקי ושות'.

אז מי אשם בשביתה?

ברשות שדות התעופה הפנו כאמור אצבע מאשימה לוועד העובדים ברשות. לדבריהם, "הפסקת פעילות נתב"ג בשיא עונת הקיץ היא צעד קיצוני, קשה ומיותר, שפוגע בראש ובראשונה בציבור. אלפי נוסעים, בהם ילדים ומשפחות שתכננו במשך חודשים את חופשת הקיץ שלהם עלולים למצוא את עצמם היום ללא אפשרות לצאת או לשוב לישראל". רשות שדות התעופה התייחסה באופן ספציפי למניע שגרם לשביתה מצד ועד העובדים, והוא מחסור בכח אדם. "רשות שדות התעופה פועלת בחודשים האחרונים באופן אינטנסיבי לגיוס עובדים חדשים בכלל היחידות, ובמסגרת זו כבר גויסו עשרות עובדים נוספים ותהליכי הגיוס נמשכים גם בימים אלו. מחלוקות בין הנהלה לעובדים צריכות להתברר באחריות ובשיח - ולא על גבם של הנוסעים".

גורם בכיר ברשות מסר לגלובס כי יו"ר ועד העובדים מתוסכל בחודשים האחרונים שלו בתפקיד, "שהסתיימו חגיגות המנויים של בני משפחתו. לכן הוא מכניס מדינה שלמה לכאוס וסחרחורת".

מנגד, באיגוד עובדי התחבורה בהסתדרות הבהירו כי לא יצאה כל הנחיה לעצירת העבודה ומדגישים כי "הניסיון להציג את הכאוס בנתב"ג כתוצאה מ'שביתת פתע" חוטא לאמת ומסיט את תשומת הלב מהמחדל האמיתי - מצוקת כוח אדם חמורה ומתמשכת והיעדר היערכות מספקת לעומסי הקיץ".

באיגוד טוענים כי התריעו במשך חודשים ארוכים בפני הנהלת רשות שדות התעופה ובפני שרת התחבורה כי מערך כח האדם הקיים אינו מסוגל לתת מענה לעומסים הצפויים, וכי "הכתובת הייתה על הקיר". "אי אפשר לבסס את פעילותו של נמל התעופה על שחיקה בלתי נגמרת של עובדיו. עובדים לא יכולים לעבוד מאות שעות בחודש כדי לחפות על מחסור בכח אדם ועל היערכות לקויה של המדינה", כך לשון האיגוד.

כמה נזק נגרם בפועל ומה קרה לטיסות?

עוד מוקדם להעריך את הנזק הכלכלי המצטבר על הפסקת שירותי טיסות למשך שעה. מבחינה טכנית מטוס שאינו יכול לנחות בנתב"ג יצטרך לנחות במקום אחר, או להישאר באוויר, אם יש לו מספיק דלק.

אף שנתב"ג חוזר לפעילות מלאה, יידרש זמן עד שיחזרו לשגרת עבודה, משום שחברות תעופה זרות ביטלו את הטיסות שלהן לישראל, כמו לופטהנזה, וויז, ואייר פרנס. מי שנוחת כאן, טס גם לחו"ל. מי שנמצא כרגע בנתב"ג עלול להתעכב שעות רבות, וחלק מהנוסעים צפויים להישלח הביתה עד לקבלת מועד טיסה חלופי.

האם הנוסע זכאי לפיצוי מחברת התעופה?

לא בהכרח. שביתה פתאומית עשויה לפטור את חברת התעופה מתשלום הפיצוי הסטטוטורי, אם תוכיח שמדובר בנסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתה ושגם אילו עשתה ככל יכולתה, לא ניתן היה למנוע את ביטול הטיסה. במקרה הנדון, חברות התעופה מיהרו להוציא הודעה לנוסעים על שיבושים בעבודת רשות שדות התעופה, שאינם בשליטתן, המשפיעים על הפעילות ועל לוחות הזמנים של הטיסות. בפסיקה נקבע כי שביתה פתאומית, הפורצת שעות ספורות לפני הטיסה ואינה מותירה לחברה זמן מספיק להיערך, יכולה להיכנס לחריג זה. ואולם ייתכן שלנוסע תהיה יריבות משפטית עם רשות שדות התעופה.