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משפט בג"ץ פסל את החלטת הממשלה לסגור את גלי צה"ל
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גלי צה"ל

בג"ץ פסל את החלטת הממשלה לסגור את גלי צה"ל: "שיקול זר ופסול"

השופטים קבעו כי הממשלה הייתה מוסמכת להחליט על סגירת התחנה, אך ההחלטה התקבלה בשל חוסר שביעות רצון מתכני השידורים • כמו כן הם לא שללו את האפשרות לסגור את התחנה בעתיד, אם ההחלטה תתקבל משיקולים ענייניים

ניצן שפיר 18:19
תחנת גלי צה''ל ביפו / צילום: Shutterstock, Roman Yanushevsky
תחנת גלי צה''ל ביפו / צילום: Shutterstock, Roman Yanushevsky

בג"ץ פסל את החלטת הממשלה לסגור את תחנת הרדיו גלי צה"ל. זאת, מן הטעם שההחלטה התקבלה על יסוד שיקול זר ופסול: חוסר שביעות רצון של מקבלי ההחלטה מכך שהשידורים, לתחושתם, מנוגדים לעמדותיהם.

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השופטים דפנה ברק-ארז, אלכס שטיין ויחיאל כשר קבעו כי הממשלה הייתה מוסמכת לקבל החלטה בעניין, ודחו את הטענה כי סגירת גלי צה"ל הצריכה חקיקה ראשית. כל השופטים, כל אחד מטעמיו, הבהירו כי אינם שוללים את האפשרות של סגירת גלי צה"ל לגופה, אילו ההחלטה בעניין הייתה מתקבלת כדין ומשיקולים ענייניים. הם אף אינם נוקטים עמדה ביחס לתכני השידורים.

https://wink.globes.co.il/docs/61683-12-25.pdf.pdf

השופט כשר ציין כי "לא ניתן להסכין לכך שבעל סמכות שלטונית יחליט שמשום שדברי שדרן אינם נושאים חן בעיניו, יש 'לסגור את המיקרופון' של השדרן. שלטון הפועל כך פועל באופן בלתי דמוקרטי בעליל, שהרי אבן היסוד שעליה נשען כל שלטון דמוקרטי היא ההכרה בכך שהשלטון אינו רשאי להשתמש בכוחו כדי להשתיק את מי שדעותיו אינן לרוחו".