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צבא ארה"ב

אחרי ששברה שיא בים: נושאת המטוסים עוזבת את איראן

לאחר שורת דיווחים בתקשורת על קשיים שחוו הלוחמים על נושאת המטוסים האמריקאית אברהם ליקולן, ולאחר ששברה שיא שהות בים של 270 יום - הספינה החלה במסעה חזרה לארה״ב • במקומה תוצב נושאת המטוסים ג׳ורג׳ וושינגטון

שירות גלובס 12:36
נושאת המטוסים האמריקאית אברהם לינקולן במצר הורמוז / צילום: ap, Zachary Pearson
נושאת המטוסים האמריקאית אברהם לינקולן במצר הורמוז / צילום: ap, Zachary Pearson

270 יום אחרי שהוצבה בים הפרסי, נושאת המטוסים האמריקאית אברהם לינקולן עוזבת את האיזור, ובמקומה תוצב נושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון, שבסיסה באיזור יפן.

ההחלפה מגיעה אחרי שורה של דיווחים בתקשורת על קשיים שחוו הלוחמים על הספינה בתחום בריאות הנפש ומחסור באספקה על סיפונה בזמן שהייתה מעורבת בתמיכה במלחמה נגד איראן. זאת לאחר שהספינה שברה שיא שהות בים.

נושאת המטוסים אברהם לינקולן עצומה, על סיפונה שוהים כ-5,000 חיילים אמריקאיים, משקלה יותר מ־100 אלף טונות ואורכה כ־332 מטרים, והיא נמצאת בשירות מאז 1989. היא נבניתה בעלות עתק, של יותר מ־3 מיליארד דולר. לנושאת המטוסים יש מורשת ארוכה של פעילות במזרח התיכון, כולל משימות התקפה ואיסוף במלחמת המפרץ ב־1991. כ־12 שנים לאחר מכן, היא גם נטלה חלק בפעילות במסגרת הפלישה האמריקאית לעיראק.

פיקוד המרכז של ארה״ב, האחראי על הפעילות הצבאית במזרח התיכון, מסר ברשתות החברתיות כי נושאת המטוסים וושינגטון הגיעה לאזור ביום רביעי.

לפי דיווחים, לינקולן החלה במסע בחזרה לארה״ב. לא ידוע אם היא תעצור בנמל בדרך, אך ההפלגה חזרה צפויה להימשך כחודש.