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בארץ לראשונה אחרי חודש: ארה"ב תקפה משגרים איראניים
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איראן | סיקור שוטף

לראשונה אחרי חודש: ארה"ב תקפה משגרים איראניים

בכיר אמריקאי אישר שהכוחות תקפו באי לאראק, לאחר שזיהו ניסיונות היערכות של משמרות המהפכה לשיגור מוקשים • בתגובה למתקפה, איראן ביצעה שיגורים נגד ספינות אמריקניות ושיגרה 8 טילים לעבר ירדן • טראמפ: "האי ח'ארג מופצץ עד היסוד" • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס פורסם: 06:30 עודכן: 06:38
תקיפה אמריקאית באיראן (ארכיון) / צילום: Reuters, U.S. Central Command
תקיפה אמריקאית באיראן (ארכיון) / צילום: Reuters, U.S. Central Command

עדכונים שוטפים

06:34 - משמרות המהפכה: הפלנו מל"ט אמריקאי מסוג MQ-9 בשמי מצר הורמוז

05:46 - צבא ירדן הודיע שהפיל הלילה שמונה טילים שחדרו למרחב האווירי של הממלכה

05:34 - טראמפ: האי ח'ארג מופצץ עד היסוד

04:09 - פיקוד המרכז של צבא ארה"ב: כוחות צבא ארה"ב נקטו פעולה מוגבלת ומדויקת נגד כוחות הטלת המוקשים של משמרות המהפכה שהיוו איום מיידי במצר הורמוז. איראן יצרה את האיום וצבא ארה"ב חיסל אותו כדי להגן על יורדי ים אזרחיים, ספנות מסחרית והזרימה החופשית של הסחר העולמי

02:53 - שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט לרויטרס: "האוצר האמריקני יחיל סנקציות חדשות הקשורות לאיראן בכל שבוע, הבנקים יהיו הראשונים"

02:06 - משמרות המהפכה של איראן קיבלו אחריות לירי לעבר בסיסים אמריקניים בירדן, בתגובה לירי האמריקאי מוקדם יותר

00:41 - דיווחים על פיצוצים בירדן לאחר השיגורים מאיראן

00:27 - לראשונה מזה חודש: האמריקאים תקפו שני משגרים באיראן

בכיר אמריקאי אמר כי מוקדם יותר ביום א' כוחות אמריקאיים תקפו שני משגרים איראניים באי לאראק שבמצר הורמוז. זאת לאחר שכוחות משמרות המהפכה נצפו נערכים לשגר רקטות הנושאות מוקשים ימיים לעבר מצר הורמוז.

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב ציין: "כוחות צבא ארה"ב נקטו בפעולה מוגבלת ומדויקת נגד כוחות הטלת המוקשים של משמרות המהפכה שהיוו איום מיידי במצר הורמוז. איראן יצרה את האיום וצבא ארה"ב חיסל אותו כדי להגן על יורדי ים אזרחיים, ספנות מסחרית והזרימה החופשית של הסחר העולמי". לקריאת הכתבה

פורסם לראשונה ב-N12