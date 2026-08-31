מנכ"ל ביטוח ישיר יסיים את תפקידו בחברה לאחר שמונה שנים

מנכ"ל ביטוח ישיר (מקבוצת איי.די.איי ביטוח ) קובי הבר החליט לפרוש מתפקידו אחרי שמונה שנים. בהודעת הפרישה שפרסמה חברת הביטוח, היא התגאתה בכך ש"במהלך כהונתו צמחה החברה והתבססה בכל תחומי פעילותה, הונה העצמי גדל פי 2.5, והגיע לכ-1.3 מיליארד שקל, שווי המניה, מותאם דיבידנד, הכפיל את עצמו ויותר, והרווח הכולל הנקי השנתי של החברה הוכפל מאזור ה-200 מיליון שקל לאזור ה-400 מיליון שקל".

מבחינתה של ביטוח ישיר, מדובר כנראה בהצלחה, אך בהשוואה לחברות האחרות בתחום לא מדובר בהצלחה. באותו הזמן, מניות הביטוח האחרות זינקו פי שישה ואפילו יותר והמדד הענפי זינק ב-760%. מניית ביטוח ישיר נסחרת כיום לפי שווי של 3.9 מיליארד שקל, בעוד חמש הגדולות נסחרות לפי שווי של 20 מיליארד שקלים ומעלה.

אלא שיש הבדל גדול בין ביטוח ישיר לחברות הביטוח הגדולות האחרות. בעוד האחרות פעילות במגוון תחומים והבוננזה של השנים האחרונות עבורן הוא תחום החיסכון הארוך־טווח (פנסיה, גמל והשתלמות), ביטוח ישיר ממוקדת יותר בביטוחים וגם באשראי חוץ בנקאי (באמצעות מימון ישיר).

ביטוח ישיר היא החברה הגדולה בישראל בתחום רכב רכוש, כשהיא מתמודדת ראש בראש מול הפניקס. בביטוח ישיר מציינים היום עם הודעת העזיבה של הבר כי בתקופתו החברה צמחה בכמות הלקוחות, וגבתה יותר פרמיות גם בתחומי פעילותה הנוספים - ביטוחי חיים, בריאות, נסיעות לחו"ל ודירות.

ביטוח ישיר מתמקדת בהגעה ישירה ללקוחות בלי תיווך של סוכנים, וכן באמצעים דיגיטליים כש"הלקוח יכול לרכוש בעצמו, בזול, ללא בזבוז זמן וללא צורך בהתמקחות עם נציג". החברה גם מתחילה לפעול בתחום פוליסות החיסכון, כשלדברי החברה היא מציעה את דמי הניהול הנמוכים בשוק והיא צפויה להשיק בקרוב מועדון לקוחות בתחום הביטוח.

הבר אומר כעת עם עזיבתו את החברה: "ההנהלה והעובדים מחויבים לחברה וללקוחותיה וזה ניכר היטב בהישגי ביטוח ישיר הן ברמה העסקית והן בדירוגי העובדים... אני גאה להיות מנכ"ל שלה. משוכנע שמהשיא אליו הגענו, יידעו הנהלת החברה, העובדים והמנכ״ל הבא, כיצד להתקדם לשיא הבא, וממנו לעוד ועוד שיאים".

הבר הגיע לביטוח ישיר כאמור בשנת 2018. הוא החליף את רביב צולר שהיה מנכ"ל החברה. לפני עבודתו בביטוח ישיר, היה הבר חבר הנהלה וראש החטיבה העסקית. לפני כן, עבד במשרד האוצר במשך 14 שנים ואף היה ראש אגף תקציבים.