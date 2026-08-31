ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם 6 ימים אחרי אסון השיטפונות בנפאל: ישראלית נוספת מוגדרת נעדרת
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
נפאל

שישה ימים אחרי אסון השיטפונות בנפאל: ישראלית נוספת מוגדרת נעדרת

ישראלי נוסף עדיין נעדר באזור הגבול עם טיבט, לאחר שהקשר עם קבוצת המטיילים שבה שהה נותק בעקבות השיטפון

קרן בצלאל, N12 15:49
נזקי השיטפונות בנפאל
נזקי השיטפונות בנפאל

שישה ימים אחרי אסון השיטפונות הקטלני בנפאל, במשרד החוץ מאשרים היום (ב') כי ישראלית נוספת מוגדרת נעדרת. מדובר בקטרינה (קטיה) סקוביץ', בת 41, אזרחית ישראלית שמחזיקה גם באזרחות בלרוסית, ומנותקת קשר מאז האסון. בכך עלה לשניים מספר הישראלים המוגדרים נעדרים.

קונסולית ישראל בקטמנדו והמחלקה לישראלים במצוקה בחו"ל במשרד החוץ נמצאות בקשר רציף עם משפחתה של סקוביץ' ופועלות מול הרשויות והגורמים המקומיים בניסיון לאתרה.

ראש הממשלה הספרדי מאשים את ישראל במשבר ההגירה בסאוטה
הסכם היסטורי? ייקח זמן עד שהנפט מונצואלה יחלחל לכלכלת ארה"ב

ישראלי נוסף עדיין מוגדר נעדר לאחר שהיה באזור הגבול שבין נפאל לטיבט. הוא היה חלק מקבוצה של 77 מטיילים זרים שחזרה ממסע קיילאש מנסרובאר והגיעה למרכז ההגירה בגירונג, בצד הטיבטי של הגבול.

קטרינה (קטיה) סקוביץ', אזרחית ישראלית-בלרוסית בת 41
 קטרינה (קטיה) סקוביץ', אזרחית ישראלית-בלרוסית בת 41

אנשי הקשר של הארגון שוחחו עם ראש הקבוצה כעשר דקות בלבד לפני שהשיטפון פגע באזור, ובאותו שלב לא היה כל סימן מקדים לאסון. זמן קצר לאחר מכן נותק הקשר עם הקבוצה לחלוטין.

במקביל, ממדי האסון ממשיכים להתברר. לפי הנתונים המעודכנים שפרסמו היום הרשויות בנפאל, מספר ההרוגים עלה ל-903 ומספר הנעדרים זינק ל-4,247. השיטפונות פגעו באזור הררי ומרוחק המשמש נתיב מרכזי למטיילים ולעולי רגל בין נפאל לטיבט, וגרמו לנזקים כבדים לכבישים, גשרים, מבנים ותשתיות.

מאז האסון נמשכים מאמצי החיפוש והחילוץ באזורים שנפגעו. אלפי אנשי צבא ומשטרה משתתפים בפעילות, ובאזורים ההרריים שנותקו מדרכי הגישה השתמשו במסוקים לאיתור ולחילוץ נפגעים ולהעברת ציוד ואספקה.

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12