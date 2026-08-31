שישה ימים אחרי אסון השיטפונות הקטלני בנפאל, במשרד החוץ מאשרים היום (ב') כי ישראלית נוספת מוגדרת נעדרת. מדובר בקטרינה (קטיה) סקוביץ', בת 41, אזרחית ישראלית שמחזיקה גם באזרחות בלרוסית, ומנותקת קשר מאז האסון. בכך עלה לשניים מספר הישראלים המוגדרים נעדרים.

קונסולית ישראל בקטמנדו והמחלקה לישראלים במצוקה בחו"ל במשרד החוץ נמצאות בקשר רציף עם משפחתה של סקוביץ' ופועלות מול הרשויות והגורמים המקומיים בניסיון לאתרה.

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ישראלי נוסף עדיין מוגדר נעדר לאחר שהיה באזור הגבול שבין נפאל לטיבט. הוא היה חלק מקבוצה של 77 מטיילים זרים שחזרה ממסע קיילאש מנסרובאר והגיעה למרכז ההגירה בגירונג, בצד הטיבטי של הגבול.

קטרינה (קטיה) סקוביץ', אזרחית ישראלית-בלרוסית בת 41

אנשי הקשר של הארגון שוחחו עם ראש הקבוצה כעשר דקות בלבד לפני שהשיטפון פגע באזור, ובאותו שלב לא היה כל סימן מקדים לאסון. זמן קצר לאחר מכן נותק הקשר עם הקבוצה לחלוטין.

במקביל, ממדי האסון ממשיכים להתברר. לפי הנתונים המעודכנים שפרסמו היום הרשויות בנפאל, מספר ההרוגים עלה ל-903 ומספר הנעדרים זינק ל-4,247. השיטפונות פגעו באזור הררי ומרוחק המשמש נתיב מרכזי למטיילים ולעולי רגל בין נפאל לטיבט, וגרמו לנזקים כבדים לכבישים, גשרים, מבנים ותשתיות.

מאז האסון נמשכים מאמצי החיפוש והחילוץ באזורים שנפגעו. אלפי אנשי צבא ומשטרה משתתפים בפעילות, ובאזורים ההרריים שנותקו מדרכי הגישה השתמשו במסוקים לאיתור ולחילוץ נפגעים ולהעברת ציוד ואספקה.

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12