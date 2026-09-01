הורדה או עמדת המתנה? מה צפוי בהחלטת הריבית של בנק ישראל

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל, בראשות הנגיד פרופ' אמיר ירון, עומדת מחר בפני אחת החלטות הריבית המורכבות של השנה, כשהיא נדרשת להכרעה בין הורדה שלישית ברציפות לבין עצירה לצורך מעקב. המשק הישראלי מגיע לנקודה זו כשהוא נהנה מנתוני מאקרו מקומיים חיוביים, אך במקביל מתמודד עם איומים ושינוי מגמה בסביבה הגלובלית והפיסקלית. כעת, כשהשווקים מתמחרים סיכוי של כ-50%-60% להפחתה נוספת, האנליסטים חלוקים לגבי התרחיש המועדף.

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התרחיש הראשון מציע הורדת ריבית ברבע אחוז לרמה של 3.25%, תחת ההנחה כי הנתונים המקומיים תומכים בהמשך הקלה מוניטרית לנרמול המשק. תרחיש זה נשען על התמתנות האינפלציה השנתית לרמה של 1.5% בלבד, לצד התחזקות השקל מתחילת השנה בכ-7% מול הדולר ובכ-8% מול האירו - דינמיקה התורמת לריסון המחירים. בנוסף, הריבית הריאלית הגבוהה והביקושים המקומיים המתונים, כפי שמשתקף בנתוני כרטיסי האשראי, מובילים גופים כמו בית ההשקעות מיטב להעריך כי מכלול השיקולים מצדיק הפחתה מיידית להמרצת הפעילות הכלכלית.

מנגד, התרחיש השני מנבא הותרת הריבית ללא שינוי ברמה של 3.5% מתוך זהירות מונעת, לנוכח הסיכונים העולמיים והמקומיים. הנאום הניצי של יו"ר הפד בג'קסון הול והציפיות להקשחה מוניטרית באירופה מגבירים את החשש שהפחתה בישראל תרחיב את פער התשואות ותלחץ לפיחות בשקל. לזה מתווספים דרישות להרחבת תקציב הביטחון בעשרות מיליארדי שקלים, מתיחות גאו-פוליטית גוברת ושוק עבודה הדוק. בשל גורמים אלו, אנליסטים בסיטי, בהראל ובמזרחי טפחות מצביעים על היעדר דחיפות לפעול ומעריכים כי הבנק יעדיף להמתין.

בשורה התחתונה, החלטת הנגיד היום מוגדרת כאירוע פתוח לגמרי, שבו שוקי המט"ח והאג"ח צפויים להגיב בחדות לכל כיוון. בעוד שהפחתת ריבית עשויה לתת דחיפה לבורסה אך להחליש במעט את השקל, עצירה והותרת הריבית ברמתה הנוכחית עשויות להוביל להתחזקות נוספת של המטבע המקומי בטווח הקצר.