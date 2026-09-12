כשראבי סנגאנריה חיפש דירת יוקרה במיאמי, מאפייני היוקרה הרגילים היו שיקול משני. הגורם המכריע היה לוגיסטי: גישה נוחה ללא מכשולים מהאוויר ומהים.

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הוא ויתר על מקדמות ששילם בשני מגדלים כדי לרכוש יחידת דיור בשטח של כ־280 מ"ר, הכוללת ארבעה חדרי שינה בפרויקט "וילה מיאמי" שעל מפרץ ביסקיין. המגדל, המתוכנן להיפתח ב־2027, מציע דירות שמחיריהן מתחילים ביותר מ־2,000 דולר לרגל רבוע.

"בחרתי ב'וילה מיאמי' בגלל מנחת המסוקים והמעגן", הוא אומר.

סנגאנריה, בן 51, עוסק בבשמים ומפתח טעמים לתעשיית המזון, החי בעיקר בין בתים שונים באירופה, אומר שמסוק יאפשר לו להגיע לאתרי העסקים שלו בפלורידה בתוך 20־30 דקות, במקום לנהוג 3-4 שעות. הגישה הימית תקציר את נסיעת סוף השבוע שלו לביתו שבבהאמה לשעתיים בלבד בסירה. "זמן שווה כסף", הוא אומר.

לעקוף את הפקקים

גישתו של סנגאנריה משקפת תפנית בנוף דירות היוקרה של מיאמי. בהשפעת זרימה של קונים בעלי הון עתק לאחר מגפת הקורונה, יזמים בונים מגדלים שיש אפשרויות להגיע אליהם תוך עקיפה של הרחובות הפקוקים. בשנת 2025 דורגה מיאמי כעיר החמישית בפקקי התנועה שלה בארצות הברית, לפי חברת טכנולוגיית המיקום TomTom.

מומחים לנדל"ן ולתעבורת מסוקים אומרים כי עלויות קרקע גבוהות, בעיות רעש והגבלות מרחב אווירי הופכים מנחתי מסוקים קרקעיים למוצר קשה לשיווק, ודוחקים את משטחי הנחיתה אל גגות של בנייני רב־קומות, שיכולים לספק משטחי נחיתה גדולים באזורים שבהם הרעש מתפוגג באופן טבעי יותר.

לאור המחסור במנחתי מסוקים ציבוריים במיאמי, ג'יי פיליפ פארקר מחברת דאגלס אלימן אומר שתשתית תחבורה חלופית הפכה למוקד משיכה לקונים. הוא לא יופתע אם אנשים רוכשים נכסים בבניינים אך ורק בשל הגישה למנחת המסוקים. "ייתכן שהם אפילו לא יגורו שם", הוא אומר.

אחד מהיזמים של "וילה מיאמי", קבוצת One Thousand Group, השיקה את טרנד מנחתי המסוקים על גגות יוקרתיים במגדל One Thousand Museum שתוכנן על ידי האדריכלית זאהה חדיד ונפתח ב־2019. במנחת מתבצעות בממוצע כ־60 טיסות בשנה. אחד ממייסדי הקבוצה, לואי בירדמן, אומר שהחברה מכפילה את ההימור על אסטרטגיית אוויר־וים בכל צנרת הפרויקטים שלה, כולל "וילה מיאמי" ופרויקט Anantara Residences Miami העתידי במפרץ ביסקיין.

דיירי One Thousand Museum נסמכים במידה רבה על חברות שירותי טיסה כמו "הליג'ט סולושנס", המוכרת כרטיסי טיסה המתחילים בכ־3,300 דולר לשעה במטוסים גדולים יותר. מייסד החברה וטייס המסוקים דארן רות'ל אומר שהנסיעות השכיחות יותר הן קפיצות של 25 דקות לפאלם ביץ' - תוך עקיפת נסיעה של כשעתיים וחצי בשעות העומס - וכן הגעה למרכזי תעופה פרטיים, מועדוני גולף, ולמשחקים של פלורידה קיז והדולפינס. בחברת הליג'ט מציינים כי הטיסות במיאמי גדלו ב־25% עד 30% מאז 2020.

עדיפות לגישה למים

קונים אחרים מעניקים עדיפות לגישה מים, שכן השיט התפתח לכדי אמצעי תחבורה מעשי. במרכזו של מהפך זה עומד נהר מיאמי, שהפך לפרוזדור מסחרי ובידורי עם תרבות של "עגון וסע לאכול".

על גדות הנהר, פרויקט Faena Residences Miami - המתוכנן להיפתח בסוף 2029, עם דירות שמחיריהן מתחילים ביותר מ־1,800 דולר לרגל רבוע - יציע מתחם עגינה פרטי, יאכטה באורך 30 מטר עם קברניט, ומוניות מים בסגנון ונציאני שיקחו את הדיירים למסעדות על קו המים.

"אני בדיוק בודק עסקה לרכישת מכונית חדשה, אבל אני חושב: 'האם אני צריך עוד מכונית? אהיה רוב הזמן על הסירה מעתה'", אומר כריסטיאן אלכסנדר, בן 37, איש עסקים בדימוס שרכש כמה יחידות דיור בפאנה ומתכנן להחנות שם את היאכטה שלו, מדגם ליוויי 200 באורך כ־27 מטר, לצורך נסיעות שוטפות ברחבי העיר. בין היחידות שרכש נמנית דירת 4 חדרים בשטח של כ־295 מ"ר עם ארבעה חדרי רחצה. מחירי יחידות הדיור בקטגוריה זו מתחילים בסביבות 7 מיליון דולר.

בזמן שיזמי מגדלי הדירות מתכננים מרכזים תחבורתיים ימיים, קוני בתים פרטיים מרחיבים את קו המים שלהם בשביל יאכטות גדולות וטובות יותר. "מאה רגל רציפות על המים פעם הספיקו כדי לסגור את העסקה עבור קוני יוקרה רבים", אומר אדי מרטינס מסותבי'ס אינטרנשיונל ריאלטי. "כעת מגיעים אלינו אנשים שדורשים מינימום של 150 רגל".

"עבדתי עם קונים שלא מוכנים אפילו להביט בנכס אם אין לו מעגן מתאים", אומרת ג'יל אבר מ־The Jills Zeder Group של Coldwell Banker. היא וקולגה שלה, ג'ודי זדר, מייצגות כעת נכס העומד למכירה בקי ביסקיין תמורת 237 מיליון דולר - ה"בית הלבן החורפי" לשעבר של הנשיא ריצ'רד ניקסון - הכולל מרינה שיכולה לאכלס יאכטה באורך 60 מטר.

לנכס יש גם מנחת מסוקים פרטי נדיר, שכן רוכשי בתים פרטיים נתקלים במכשולים עירוניים השוללים גישה אווירית. "אם היה אפשר למקם משטחי נחיתה למסוקים בבתים פרטיים, אני בטוחה שהם היו צצים בכל מקום", אומרת ג'ודי זדר. במקום זאת, סירות משמשות כיום כגשר אל השמים. "חלק מהאנשים משתמשים במנחת מסוקים צף על המים, ואז לוקחים סירה הביתה", אומרת סוכנת הנדל"ן ננסי באצ'לור מחברת קומפס.

העתיד כבר כאן

הדרישות לתחבורה מסוגים שונים חורגות הרבה מעבר למיאמי. "אנחנו רואים זאת בפורט לודרדייל ובפאלם ביץ'", אומר פארקר מדאגלס אלימן, ומציין שאזור מיאמי־פאלם ביץ' הופך במהירות למסדרון מאוחד אחד המחובר באוויר ובים.

במבט לעתיד, יזמים רואים במתקנים הללו תשתיות יסוד. קבוצת One Thousand Group כבר מתכננת את גגות הבניינים עבור כלי טיס חשמליים הממריאים ונוחתים אנכית. "בעתיד, יהיו מוניות אוויר, מכוניות מעופפות או משלוחי רחפנים שינחתו על מנחתי מסוקים", הוא אומר.

כתבה זו תורגמה על־ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.