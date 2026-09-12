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נדל"ן ותשתיות על דונם אדמה: בכמה נמכר בית דמוי עץ עם נוף לכנרת ביישוב חד נס?
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עסקאות השבוע

על דונם אדמה: בכמה נמכר בית דמוי עץ עם נוף לכנרת ביישוב חד נס?

ביישוב חד נס שבגולן, נמכר בית פרטי עם 5 חדרים, בשטח בנוי של 200 מ"ר בתמורת 2.6 מיליון שקל • לבית שני מפלסים ונוף פתוח לכנרת מהקומה השנייה • מחיר השיווק של הנכס עמד על 2.75 מיליון שקל והוא עמד על המדף כשנה • ועוד עסקאות נדל"ן מהשבוע האחרון

ניר וייס-ודררו 09:00
עסקאות השבוע / עיצוב: טלי בוגדנובסקי
עסקאות השבוע / עיצוב: טלי בוגדנובסקי

ברחוב הפרח בגני ביישוב חד נס שבגולן, נמכר בית פרטי עם 5 חדרים, בשטח בנוי של 200 מ"ר בסגנון אמריקאי (דמוי עץ), תמורת 2.6 מיליון שקל. לבית שני מפלסים ונוף פתוח לכנרת מהקומה השנייה.

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הבית בנוי על מגרש בשטח של דונם, והוא כולל זכויות בנייה לשני צימרים. הבית כולל ממ"ד, שירותים ומקלחת צמודים לכל חדר, יציאה למרפסת מרוב החדרים, גינה היקפית וארבע חניות.

מחיר השיווק של הנכס עמד על 2.75 מיליון שקל והוא עמד על המדף כשנה.

המוכרים הם משקיעים מהצפון והקונים הם זוג פנסיונרים מהדרום שרצה לעבור לגור בצפון.

הבית ברחוב הפרח בגני ביישוב חד נס שבגולן / צילום: אידית סמדר
 הבית ברחוב הפרח בגני ביישוב חד נס שבגולן / צילום: אידית סמדר

"יש עדיין חרדה"

איתן גלז, מנהל רימקס חלוצים טבריה וסובב כנרת, והסוכנת אידית סמדר, שייצגו את הקונים בעסקה, מספרים שרחוב הפרח בגני מבוקש מאוד בגלל הנוף לכנרת שנשקף ממנו.

לדברי אידית סמדר, "עד לפני כחודש היה פער משמעותי בשוק בין כמות המוכרים לכמות הקונים. בחודש האחרון עלתה כמות המתעניינים באופן משמעותי . נראה כי ירידת הריבית והחזרה לשגרה מתחילות להשפיע על השוק. יש יותר פניות אבל אנשים עדיין זהירים - יש לנו עסקה שנעצרה לאחר שכטב"מ התפוצץ בדרום לבנון. יש חרדה מלפעול בעקבות האירועים. הצפון עדיין לא מקבל את הבמה שהוא ראוי לה בשוק הנדל"ן.

"המשקיעים חוזרים להתעניין באזור ומחפשים הזדמנויות. בטבריה אפשר למצוא נכסים עם נוף לים בפחות ממיליון שקל. ביישובי סובב הכנרת המחירים עולים, אבל עדיין אפשר למצוא מציאות אטרקטיביות".

הבית ברחוב הפרח בגני ביישוב חד נס שבגולן / צילום: אידית סמדר
 הבית ברחוב הפרח בגני ביישוב חד נס שבגולן / צילום: אידית סמדר

דירות יד שנייה שנמכרו

תל אביב

ברחוב יצחק צוקרמן בנווה אליעזר, דירת 4 חדרים, 96 מ"ר, בקומה 2 מתוך 9, עם חניה, ב־2.53 מיליון שקל.

ברחוב ויצמן במגדל בית ליסין, דירת 3.5 חדרים, 109 מ"ר, בקומה 11 מתוך 25, ב־8.17 מיליון שקל.

ברחוב באר טוביה בצפון הישן, דירת 2 חדרים, 53 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, ב־2.9 מיליון שקל.

ברחוב הצבי ברמת הטייסים, דירת 5 חדרים, 105 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 2, ב־3.87 מיליון שקל.

פרדס חנה כרכור

ברחוב לימון, בית בן 5 חדרים, 153 מ"ר, ב־2 מיליון שקל.

ברחוב דגן, דירת 4 חדרים, 88 מ"ר, בקומה 1 מתוך 8, עם חניה, ב־2.65 מיליון שקל.

ברחוב נחלה, בית בן 5 חדרים, 137 מ"ר, עם גג בשטח 100 מ"ר וחצר בשטח 80 מ"ר, ב־2.82 מיליון שקל.

מודיעין עילית

ברחוב מהרי"ל, דירת 5 חדרים, 182 מ"ר, בקומה 2 מתוך 9, ב־3.65 שקל.

ברחוב חזון דוד, דירת 3 חדרים, 103 מ"ר, בקומה 2 מתוך 10, ב־2.2 מיליון שקל.

ברחוב מהרי"ל, דירת 3 חדרים, 75 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 7, ב־1.95 מיליון שקל.

בני ברק

ברחוב בורוכוב, דירת 5 חדרים, 100 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 6, עם חצר בשטח 40 מ"ר, ב־2.85 מיליון שקל.

ברחוב יהודה הנשיא, דירת 4 חדרים, 100 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, עם חניה, ב־3.25 מיליון שקל.

ברחוב ז'בוטינסקי, דירת 3 חדרים, 61 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, ב־1.75 מיליון שקל.

יבנה

ברחוב התורן ביבנה הירוקה, דירת 4 חדרים, 110 מ"ר, בקומה 3 מתוך 9, עם חניה, ב־2.35 מיליון שקל.

ברחוב הצבעוני, דירת 4 חדרים, 110 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, ב־1.82 מיליון שקל.

ברחוב ברחוב הדרור, דירת 5 חדרים, 138 מ"ר, בקומה 5 מתוך 7, ב־2.08 מיליון שקל.

ברחוב המשוט, דירת 5 חדרים, 157 מ"ר, בקומה 2 מתוך 7, עם חניה, ב־2.65 מיליון שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהתקופה האחרונה