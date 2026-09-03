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ניהול וקריירה כנס החברות המשפחתיות: איך משמרים זהות ומורשת?
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כנס החברות המשפחתיות 2026

כנס החברות המשפחתיות: איך משמרים זהות ומורשת?

הכנס, המתקיים היום זו השנה הרביעית, הוא אירוע מקצועי המיועד לבעלי ולבעלות עסקים משפחתיים ולבני ובנות דור ההמשך • הכנס מתקיים בסימן זהות ומורשת ומביא לבמה את הקייסים המקצועיים והאקטואלים ביותר בענף לצד אנשי מקצוע מהשורה הראשונה

שירות גלובס 05:52

כנס החברות המשפחתיות השנתי של גלובס, המתקיים היום (ה') זו השנה הרביעית, הוא אירוע מקצועי ייחודי ומוקפד המיועד לבעלי ולבעלות עסקים משפחתיים ולבני ובנות דור ההמשך. מספר המשתתפים בכנס מוגבל ביותר.

הכנס מארח אנשי מקצוע מהשורה הראשונה ומביא לבמה את הקייסים המקצועיים והאקטואלים ביותר בענף. השנה יעמוד הכנס בסימן זהות ומורשת, שני הנכסים הבולטים של עסקים משפחתיים והשאלה איך משמרים אותם בתהליך העברה בין דורית.

תוכנית הכנס

08:30 התכנסות וקפה

09:30 אלונה בר און, מו"ל גלובס

09:45 על אימפקט ומורשת
יואל חשין, יו"ר ומייסד קרן ההון סיכון 2B.VC בשיחה עם אלונה בר און, מו"ל גלובס

10:15 הירושה הלא מדוברת
גלית פילוסוף, יועצת המשכיות ותכנון פיננסי רב דורי, LGA

10:45 איך עסקים משפחתיים יכולים להמנע ממלכודות בדרך להצלחה
פרופ' מאט אלן, מנהל מרכז וורד לעסקים משפחתיים בבית הספר קלוג (Kellogg), אוניברסיטת נורת'ווסטרן

11:10 המורשת כעוגן - איך הסכמים משחררים את המשפחה ממתח מיותר
עו"ד יפעת גינסבורג, שותפה מנהלת GAC

11:30 מורשת, ירושה והמס שביניהם
רו"ח הראל טוב, מנהל מחלקת מיסוי בינלאומי (במשותף), KPMG ישראל

11:50 בניית תיק השקעות בשווקים פרטיים לניהול הון משפחתי
ריינר קובלר, מנהל תחום ניהול הון פרטי, שווייץ, המילטון ליין

12:10 אתגרים וגורמי הצלחה בניהול הון משפחתי
סיגל שפירא, מנכ"לית יוליוס בר בישראל

12:30 משפחה, מורשת וצמיחה - סיפורה של רב בריח
שמואל דונרשטיין, מנכ"ל ובעלים קבוצת רב בריח
מאיה דונרשטיין-יתיר, סמנכ"לית שיווק, קבוצת רב בריח

13:00 מאפריקה לחלל ובחזרה - יצירת אימפקט משפחתי
עמית סטיבה, מייסד vce Environment
איתן סטיבה, אסטרונאוט, רקיע

13:30 כיבוד קל ויין טוב

14:30 חוזרים לעבודה

***גילוי מלא. הכנס בשיתוף: LGA ישראל, KPMG, בנק יוליוס בר, המילטון ליין ישראל, משרד עו"ד GAC.