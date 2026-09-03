מתקפה איראנית לילית במפרץ: "הגבנו נגד טילים וכטב"מים"

עדכונים שוטפים

7:30 - דיווח: שר ההגנה האמריקני האריך את הפריסה המבצעית במזה"ת - אל תוך השנה הבאה

ההסלמה במזרח התיכון נמשכת גם הלילה (בין רביעי לחמישי) כאשר כווית הודיעה כי יירטה מתקפת טילים וכטב"מים מכיוון איראן. בתוך כך שר ההגנה של ארה"ב פיט הגסת' האריך הלילה את משך הפריסה המבצעית של הכוחות האמריקניים במזרח התיכון, והם צפויים להישאר באזור גם לתוך השנה הבאה - כך על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל.

המהלך מעיד על כך שהעימות בין ארה"ב לאיראן עשוי להתחדש או שארה"ב מבקשת לשמור לה אמצעי לחץ על איראן. בין השאר מדובר על כמעט 20 כלי שיט, טייסות קרב, כוחות צנחנים ויחידות הגנה אווירית. לקריאת הכתבה.

6:38 - למרות המחסור העולמי בעקבות המלחמה באיראן: צבא ארה"ב הציב מערכות טילי טומהוק בטרונדהיים שבנורווגיה, על רקע המתיחות של נאט"ו עם רוסיה. זו הפריסה הראשונה של טילי טומהוק באירופה מאז מאי 2024

6:05 - דיווח בוול סטריט ג'ורנל: שר ההגנה של ארה"ב פיט הגסת' האריך את משך הפריסה המבצעית של הכוחות האמריקניים במזרח התיכון והם צפויים להישאר באזור גם לתוך השנה הבאה, במה שמעיד כי העימות עשוי להתחדש או שארה"ב מבקשת לשמור לה אמצעי לחץ על איראן. בין השאר מדובר על כמעט 20 כלי שיט, טייסות קרב, כוחות צנחנים ויחידות הגנה אווירית

5:03 - כויית: מערכות ההגנה האווירית במדינה פועלות ליירוט טילים וכטב"מים ששוגרו מאיראן

2:13 - פיקוד המרכז האמריקני פרסם תיעוד מפעילות הכוחות שאוכפים את המצור הימי על איראן. לפי סנטקום, הכוחות האמריקניים הסיטו 86 כלי שיט מסחריים ממסלולם, השביתו שלושה ועלו על שניים נוספים כדי לוודא שהם אכן לא שטים לכיוון איראן

00:31 - בכיר ישראלי: אם נדרש לפעול - נתקוף תשתיות לאומיות ואנרגיה באיראן

בישראל עוקבים מקרוב אחר חילופי המהלומות ביום שלישי בין ארצות הברית לאיראן, ונערכים לאפשרות שהלחץ הגובר על טהראן יוביל אותה לפעול גם נגד ישראל. בכיר ישראלי אומר כי אם ישראל תידרש לפעול לצד ארה"ב, התגובה עשויה לכלול פגיעה בתשתיות לאומיות ובתשתיות האנרגיה של איראן.

במערכת הביטחון מביאים בחשבון שהמצב הזה עלול להשתנות. חילופי המהלומות עם ארה"ב, לצד הלחץ הכלכלי שמופעל על איראן, עלולים לדחוק את המשטר לפינה ולהוביל אותו לצעדים שלא נקט עד כה - ובהם גם פעולה נגד ישראל. לקריאת הכתבה.

פורסם לראשונה ב-N12.